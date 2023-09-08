2023/09/08,
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iPhone 15將亮相，研調估全系列產量8000萬支、年增6%，Pro系列占比6成以上

iPhone 15將亮相，研調估全系列產量8000萬支、年增6%，Pro系列占比6成以上
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iPhone 15 Pro雖有部分升級導致成本增加，預估可由其它降價零組件相互抵銷，整體而言，TrendForce預期，iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 3款新機的終端定價將與去（2022）年相當。至於Pro Max，由於另外搭載高單價的潛望式鏡頭，預期可能會出現100美元以內的加價，以反映其成本差異。

（中央社）蘋果iPhone 15系列發表在即，TrendForce預估，iPhone 15新機全系列產出約8000萬支，較去（2022）年同期年增近6%，預估Pro系列的產出占比可望拉升至6成以上；因景氣不佳，預估iPhone全年生產總數約落在2.2億支至2.25億支，年減約5%。

蘋果（Apple）可望於9月13日發布4款新機，傳出分別是iPhone 15、iPhone 15 Plus，以及Pro系列的iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max。

TrendForce預估，iPhone 15新機全系列產出約8000萬支，相較去年同期受Foxconn事件影響下的生產量，年增近6%。其中因Pro系列的量產較為順暢，以及獨具潛望式鏡頭的Pro Max可望帶進更多買氣，預估Pro系列的產出占比可望拉升至6成以上。

然而，市場景氣不佳，加上華為旗艦機回歸，可能衝擊今年蘋果iPhone整體銷量，預估iPhone全年生產總數約落在2.2億支至2.25億支，年減約5%。

但規格進化同時也加大產出難度，TrendForce指出，隨著第3季進入iPhone新機的量產作業，產線陸續有零組件及組裝問題傳出，其中，iPhone 15和iPhone 15 Plus搭載的48MP的量產良率低於預期，Pro系列則是在面板和鈦合金中框的組裝方面遭遇挑戰，就目前了解，Pro系列的量產問題可望較iPhone 15、iPhone 15 Plus更早獲得改善。

TrendForce指出，全球經濟低迷，蘋果將可能採取更謹慎的定價策略，避免影響銷售成績，其中iPhone 15及iPhone 15 Plus兩款即便主鏡頭升級為48MP，但延用iPhone 14 Pro系列的A16處理器，加上其它規格無明顯升級，起始定價相對具競爭力。

iPhone 15 Pro雖有部分升級導致成本增加，預估可由其它降價零組件相互抵銷，整體而言，TrendForce預期，iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 3款新機的終端定價將與去年相當。至於Pro Max，由於另外搭載高單價的潛望式鏡頭，預期可能會出現100美元以內的加價，以反映其成本差異。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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