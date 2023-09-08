2023/09/08,
國際

傳G20已同意非洲聯盟加入，與歐盟地位相當，印度總理莫迪致函各國領袖呼籲支持

傳G20已同意非洲聯盟加入，與歐盟地位相當，印度總理莫迪致函各國領袖呼籲支持
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美國媒體7日引述知情人士說法報導，20國集團（G20）已同意非洲聯盟（African Union）加入成為正式永久成員。《彭博》報導，此舉將使非洲聯盟從目前的「受邀國際組織」身分，提升至與歐洲聯盟（EU）同等的地位。非洲聯盟目前有55個成員國。

傳G20同意非洲聯盟加入，與歐盟地位相當

美國媒體7日引述知情人士說法報導，20國集團（G20）已同意非洲聯盟（African Union）加入成為正式永久成員。

《彭博》（Bloomberg News）報導，此舉將使非洲聯盟從目前的「受邀國際組織」身分，提升至與歐洲聯盟（EU）同等的地位。非洲聯盟目前有55個成員國。

《路透社》報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）6月曾致函G20各國領袖，提議在即將於印度首都新德里舉行的峰會讓非洲聯盟成為G20的正式成員。

G20目前由19個國家以及歐盟組成。

G20今年還邀請了包括孟加拉、新加坡、西班牙、和奈及利亞在內的9個非成員國出席，聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、世界銀行（World Bank）、和國際貨幣基金（IMF）等國際組織也受邀參加本週末在新德里舉行的峰會。

根據報導，G20領袖預計將在峰會期間宣布這項決定。

德國、巴西、加拿大等國已表態支持非洲聯盟加入G20。

G20是全球主要已開發和開發中國家組成的政府間論壇。成員國占全球的國內生產毛額（GDP）大約85％，也占全球貿易額超過75％，人口總數約占全球的三分之二。

印度總理致函G20領袖，籲支持非洲聯盟成正式成員

官方消息人士6月18日曾表示，印度總理莫迪致函20國集團各國領袖，提議即將在印度主辦的G20峰會上，讓非洲聯盟加入並成為正式永久成員。

《路透社》報導，消息人士指出，莫迪提議讓非洲聯盟成為G20的正式成員，展現印度致力強化非洲在形塑全球事務上的代表性和夥伴關係。

G20是全球主要已開發和開發中國家組成的政府間論壇。成員國占全球的國內生產毛額（GDP）大約85％，也占全球貿易額超過75％，人口總數約占全球的三分之二。

G20由19個國家和歐洲聯盟組成，今年除了將邀請聯合國、世界衛生組織、世界銀行和國際貨幣基金外，也將邀請孟加拉、新加坡、西班牙和奈及利亞等9個非成員國的「貴賓」國家參加。

這位消息人士說：「這將是邁向公平、公正、更具包容性和代表性的全球架構和治理的正確一步……總理深信南方世界（Global South）應該在國際論壇上有更多的聲音，特別是非洲國家。」

非洲聯盟目前由55個成員國組成。

印度去年12月開始擔任為期1年的G20輪值主席國，今年稍晚將主辦G20峰會。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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