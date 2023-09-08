金管會10方向監理虛擬貨幣，管理範疇排除穩定幣，9月底前發布指導原則
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經濟部今年8月中旬已預告修正「商業團體分業標準」，增訂「虛擬通貨商業」團體業別及業務範圍，預告期定為60天，待完成法制作業，業者將可向內政部申請成立產業公會。若後續虛擬資產業者違反自律規範，黃厚銘強調，公會對業者具約束力，至於金管會可動用法條為防制洗錢及打擊資恐辦法，若要求業者改善未果，將可開罰新台幣50萬元至1000萬元不等罰鍰。
（中央社）金管會漸進推進虛擬貨幣監理，證期局副局長黃厚銘7日表示，預計9月底前發布指導原則，目前已規劃強化虛擬資產發行面管理等10大方向，另外，受金管會管理的虛擬資產範疇，不包括穩定幣在內；他並提到，一旦虛擬資產業可以設立公會，將督促業者訂定自律規範。
行政院指定金管會擔任虛擬資產金融投資及支付主管機關，金管會定調採漸進式監理，9月底前先公布指導原則，再由公協會訂定自律規範，同時持續參考國際作法，未來將適時研議是否修訂法規，不排除訂定專法可能性。
金管會證期局副局長黃厚銘7日在例行記者會證實，金管會預計在9月底發布虛擬貨幣指導原則，指導原則將涵蓋10大方向，後續並將由業界公會進一步訂定自律規範；同時，因穩定幣牽涉央行權責，目前並不納入金管會管理範疇。
第一，金管會指導原則將強化虛擬資產發行面管理，虛擬資產發行人應在自家網站公告虛擬資產白皮書並揭露一定資訊，虛擬資產平台並應公告發行人網站連結。
第二，虛擬資產業者應訂定虛擬資產上下架審查機制，並納入內控制度中。
第三，平台資產與客戶資產必須分離保管。
第四，落實交易公平及透明度。
第五，強化契約訂定、廣告招攬及申訴處理，必須落實客戶保護。
第六，提升營運系統、資訊安全並落實冷熱錢包管理機制。
第七，重大資訊應即時揭露。
第八，虛擬資產平台應強化內控制度，並同意接受金管會或所委託機構辦理實地查核。
第九，自然人從事虛擬資產業務並向金管會申報洗錢防制法令遵循聲明者，聲明內容與品質須與法人組織相當。
第十，嚴禁境外幣商非法招攬業務。金管會擬規範，境外虛擬資產平台業者若沒有依公司法辦理登記並向金管會申報洗錢防制法令遵循聲明者，不得在台灣境內或向國內民眾招攬業務。
根據金管會資料，目前已向金管會完成洗錢防制法遵聲明的虛擬資產業者合計25家，其中有2家為外商、23家為本土幣商；另有27家已向金管會送件洗錢防制法遵聲明，其中有21家金管會將要求補件，2家金管會判斷無需進行洗錢防制法遵聲明，另有4家還在審查中。
經濟部今年8月中旬已預告修正「商業團體分業標準」，增訂「虛擬通貨商業」團體業別及業務範圍，預告期定為60天，待完成法制作業，業者將可向內政部申請成立產業公會。
黃厚銘表示，待公會成立，將盡快推進業者訂定自律規範，舉例而言，指導原則要求虛擬資產平台必須同意接受金管會或所委託機構辦理實地查核，未來一定會請公會在自律規範明定相關條文。
若後續虛擬資產業者違反自律規範，黃厚銘強調，公會對業者具約束力，至於金管會可動用法條為防制洗錢及打擊資恐辦法，若要求業者改善未果，將可開罰新台幣50萬元至1000萬元不等罰鍰。
因虛擬資產業並未列入金管會特許事業，若牽涉招攬或投資人保護糾紛，現階段並無法透過金融評議中心取得協助。
黃厚銘對此提到，金管會訂定指導原則，並督促業界成立公會訂定自律規範，可降低虛擬資產業成為犯罪者工具的風險，同樣可達到投資人保護目的。
金管會主秘蔡福隆表示，指導原則特別強調平台資產及客戶資產要分離保管，並要求冷熱錢包私鑰管理制度等，目的是希望虛擬資產業者可以健全經營。
另一方面，蔡福隆呼籲，投資人應有風險意識，不應有「隨便投資，出問題政府負責」心態，投資人選擇虛擬資產業者時，不宜以提交洗錢防制法遵聲明為唯一判斷準則，還應注意業者聲譽及內控情形等，慎選投資對象。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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