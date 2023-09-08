遼寧地方政府財政惡化，動物園半年沒發工資，動物「吃一天餓兩天」即將斷糧
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據《新黃河》報導，東山公園內一商戶表示，園內飼養員、保潔人員確實已經有半年沒能收到工資，「餵動物的班長一直是墊付（飼料款），現在墊付一萬多塊了，沒辦法報銷，動物就是吃一天，餓兩天。」
（中央社）因為財政惡化發不出錢，中國遼寧省瓦房店市東山動物園員工半年領不到薪水，園區裡的動物只能吃一天餓兩天，即將斷糧。經媒體曝光引發社會關注後，主管機關官員稱，「今天應該能發錢」。
「我們6個月沒開餉，動物斷糧，馬上餓死」。瓦房店市東山公園內的動物園區5日出現一張公告，引發側目。
「瀕危物種基金」官方微博轉發公告表示，有志工稱瓦房店市東山動物園的動物即將斷糧，園中還有需要餵奶的熊寶寶，待產的母馬已經糧食減半，工作人員也己經6個月沒發工資。
網傳求助文章稱，一名飼養員介紹，動物們以前是足糧餵養，現在只能減半。園內有犛牛、矮馬、羊駝、梅花鹿、駱駝、黑熊，以及猴類和禽類等動物。有幾頭母獸剛產子，餓兩頓連奶水都沒有。現在的存糧只能供應兩三天。
據《新黃河》報導，東山公園內一商戶表示，園內飼養員、保潔人員確實已經有半年沒能收到工資，「餵動物的班長一直是墊付（飼料款），現在墊付一萬多塊了，沒辦法報銷，動物就是吃一天，餓兩天。」
據《澎湃新聞》報導，主管的瓦房店市住建局一名工作人員稱，6日已與財政部門溝通，「今天應該能發錢」。
該工作人員說：「之前財政有點緊張，（人員的工資）可能欠了一段時間。昨天跟財政局溝通了，昨天下午錢好像已經撥到位了，今天應該就能給他們發」。
據報導，東山公園由政府管理，對遊客免費開放，不需要門票。經濟來源主要靠瓦房店市政府撥款，由住建局轄下的園林管理處管理。
瓦房店是大連市轄下的縣轄市，戶籍人口90萬。該市財政惡化，舉債已達上限，正面臨嚴峻的金融債務風險。
根據「瓦房店市2023年度政府預算」，截至2022年末，該市一般債務餘額為人民幣87億1256.53萬元（約新台幣381億元），逼近一般債務限額的90億2900萬元。瓦房店市地方政府專項債務餘額為21億1870萬元，已達債務上限。
瓦房店市財政局長鄭長秋1月在該市人大會議報告坦言，近幾年，瓦房店市已步入償債的峰期，財政負擔越來越重，「防範化解金融債務風險壓力與日俱增，已遠超市財政承載能力」。
新聞來源
延伸閱讀
- 中國地方財政惡化，70萬農村欠債近新台幣4兆
- 《華爾街日報》：北京反對西方「消費主導」模式刺激經濟，專家憂「意識形態主導」衝擊復甦
- 中國債務估達GDP近3倍，房地產與地方債是「債務炸彈」主因
- 中國瘋狂基建地方財政快速惡化，近期相繼暴雷「城投債」瀕臨失控
- 《紐約時報》：中國經濟前景，高層說得樂觀、基層覺得悲觀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html