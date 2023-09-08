2023/09/08,
中國

遼寧地方政府財政惡化，動物園半年沒發工資，動物「吃一天餓兩天」即將斷糧

遼寧地方政府財政惡化，動物園半年沒發工資，動物「吃一天餓兩天」即將斷糧
示意圖｜Photo Credit: GettyImages

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據《新黃河》報導，東山公園內一商戶表示，園內飼養員、保潔人員確實已經有半年沒能收到工資，「餵動物的班長一直是墊付（飼料款），現在墊付一萬多塊了，沒辦法報銷，動物就是吃一天，餓兩天。」

（中央社）因為財政惡化發不出錢，中國遼寧省瓦房店市東山動物園員工半年領不到薪水，園區裡的動物只能吃一天餓兩天，即將斷糧。經媒體曝光引發社會關注後，主管機關官員稱，「今天應該能發錢」。

「我們6個月沒開餉，動物斷糧，馬上餓死」。瓦房店市東山公園內的動物園區5日出現一張公告，引發側目。

「瀕危物種基金」官方微博轉發公告表示，有志工稱瓦房店市東山動物園的動物即將斷糧，園中還有需要餵奶的熊寶寶，待產的母馬已經糧食減半，工作人員也己經6個月沒發工資。

網傳求助文章稱，一名飼養員介紹，動物們以前是足糧餵養，現在只能減半。園內有犛牛、矮馬、羊駝、梅花鹿、駱駝、黑熊，以及猴類和禽類等動物。有幾頭母獸剛產子，餓兩頓連奶水都沒有。現在的存糧只能供應兩三天。

據《新黃河》報導，東山公園內一商戶表示，園內飼養員、保潔人員確實已經有半年沒能收到工資，「餵動物的班長一直是墊付（飼料款），現在墊付一萬多塊了，沒辦法報銷，動物就是吃一天，餓兩天。」

據《澎湃新聞》報導，主管的瓦房店市住建局一名工作人員稱，6日已與財政部門溝通，「今天應該能發錢」。

該工作人員說：「之前財政有點緊張，（人員的工資）可能欠了一段時間。昨天跟財政局溝通了，昨天下午錢好像已經撥到位了，今天應該就能給他們發」。

據報導，東山公園由政府管理，對遊客免費開放，不需要門票。經濟來源主要靠瓦房店市政府撥款，由住建局轄下的園林管理處管理。

瓦房店是大連市轄下的縣轄市，戶籍人口90萬。該市財政惡化，舉債已達上限，正面臨嚴峻的金融債務風險。

根據「瓦房店市2023年度政府預算」，截至2022年末，該市一般債務餘額為人民幣87億1256.53萬元（約新台幣381億元），逼近一般債務限額的90億2900萬元。瓦房店市地方政府專項債務餘額為21億1870萬元，已達債務上限。

瓦房店市財政局長鄭長秋1月在該市人大會議報告坦言，近幾年，瓦房店市已步入償債的峰期，財政負擔越來越重，「防範化解金融債務風險壓力與日俱增，已遠超市財政承載能力」。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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