2023/09/08,
中國

香港暴雨創139年紀錄，多地淹水全城近乎癱瘓，所有學校停課、港股停止交易

香港暴雨創139年紀錄，多地淹水全城近乎癱瘓，所有學校停課、港股停止交易
Photo Credit: GettyImages

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直至今早8時，香港天文台仍持續發出黑色暴雨警告，這也是香港有暴雨警告以來，黑色暴雨訊號持續最長時間的一次。天文台預告，黑色暴雨警告將會維持至中午。當前香港大部分交通工具已經停開，只有地鐵及少數公車路線維持有限度行駛。隨著港府上午作出「極端情況」公布，勞工處提醒僱主，除必要人員，不應要求僱員返回工作地點上班。

（中央社）香港昨（7）日夜間起出現暴雨，至今未停，暴雨導致多地淹水，天文台黑色暴雨警告持續，所有學校停課、股票交易所暫停買賣、大部分交通工具也暫停營運，全城幾近癱瘓。

另外，鄰近香港的中國大陸深圳市也同樣出現雨災。為了疏導雨水，深圳水庫今天零時零分排洪。香港當局對此高度戒備，擔心接近深圳的香港新界地區可能出現淹水情況。

政府公布，這次雨災由颱風「海葵」的殘餘環流所造成，自昨晚11時起，本地開始下雨，天文台先是發出最低級別的黃色暴雨警告，但很快就提升至較高的紅色及最嚴重的黑色暴雨警告。

昨晚11時起的一個小時內，天文台錄得158.1毫米雨量，是香港139年以來的最高紀錄；大雨導致多個地區淹水，個別地鐵站也湧入洪水，列車無法靠站，全市公共交通嚴重受阻。

直至今早8時，天文台仍持續發出黑色暴雨警告，這也是香港有暴雨警告以來，黑色暴雨訊號持續最長時間的一次。天文台預告，黑色暴雨警告將會維持至中午。

當前香港大部分交通工具已經停開，只有地鐵及少數公車路線維持有限度行駛。隨著港府上午作出「極端情況」公布，勞工處提醒僱主，除必要人員，不應要求僱員返回工作地點上班。

深圳昨晚起也同樣出現雨災，羅湖、福田、龍華和龍崗區出現大暴雨，深圳氣象台晚上發出紅色暴雨警告訊號，全市進入暴雨緊急防禦狀態。

大陸網友在手機社群平台上傳的影片顯示，昨晚深圳多處淹水，大水湧入地鐵站。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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