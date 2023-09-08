大直街民宅塌陷意外：道明外僑學校操場龜裂緊急停課一天、基泰建設聲明「絕不卸責」
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台北市大直街民宅傾斜坍塌，現場疏散增至197戶、367人。警方針對周邊道路交通管制，包含大直街（84巷至124巷間路段）、大直街84巷、大直街94巷、大直街94巷1弄、大直街94巷3弄、大直街124巷「只出不進」，駕駛人應避免前往。
昨（7）日晚間，台北市中山區大直街巷弄多棟民宅，因附近建築工地地下室施工，出現房屋傾斜、磁磚和牆壁龜裂，甚至導致一棟5層樓的建築下塌。台北市政府表示，此次意外未造成人員傷亡，也已疏散367名住戶到周邊旅館安置。台北市教育局今天提到，鄰近工地的道明外僑學校，因操場、圍牆出現裂痕，今日預防性停課一天。
根據《聯合報》，教育局副局長陳素慧表示，道明外僑學校靠近工地一側的圍牆、操場均出現裂痕，距離教學區建築上有50至60公尺距離，屬於安全範圍。目前，建商正在進行地基鞏固工程，待狀況回穩後，廠商將幫學校建築物安裝檢測儀器，以策安全。
施工不慎導致民宅倒塌，基泰建設表示絕不卸責
（中央社）台北市中山區大直街昨晚多棟民宅塌陷，經查為鄰近建案施工不慎導致。負責建案的基泰建設今天清晨表示，絕不推卸相關責任，針對受損住戶權益將提供多元改善方案，另此案已全面停工，損失金額尚待評估。
台北市大直街民宅傾斜坍塌，現場疏散增至197戶、367人。警方針對周邊道路交通管制，包含大直街（84巷至124巷間路段）、大直街84巷、大直街94巷、大直街94巷1弄、大直街94巷3弄、大直街124巷「只出不進」，駕駛人應避免前往。
台北市警消昨晚8時34分獲報，大直街巷弄內有民宅傾斜，出現磁磚、牆壁龜裂。警消派員到場，發現建案工地旁的5至6棟大樓受影響，立即拉警戒線並疏散25戶，無人受傷。
基泰建設透過重大訊息表示，旗下建案7日晚間因營造廠施工不慎，導致鄰房損壞。為維護公共安全，已於第一時間要求停工，同時進行安頓受損戶住宿等事宜；並在協力廠商協助下，進行全晚灌漿，穩定工地，防止災害擴大。
基泰建設指出，對於這次意外，絕不推卸相關責任，並對受損戶盡最大慰問、關懷與協助安置；目前建案已全面停工，相關損失金額尚待評估。基泰表示，此案已投保相關保險，初步評估對公司財務及業務尚無重大影響，相關理賠內容待後績協調。
基泰建設表示，此建案工程將報經主管機關會勘安全無虞後，再行申請復工；關於受損住戶權益，將提供多元改善方案，也會請台北市政府、當地各級民意代表、里長協助溝通，保障受損戶權益。
北市議員陳怡君貼都發局公文，批北市府應負責
台北市政府建管處處長虞積學表示，此次的民宅傾斜、下塌意外，是因為基泰建設於附近建案，進行地下室的開挖工程中，導致連續壁變形、開挖面攏起所致。台北市政府（簡稱北市府）已要求建商立即進行灌水、灌漿作業，預計需要2到3天時間，填補並穩定塌陷的地基。
北市府已就影響公共安全，依法要求基泰建設當場停工。北市府同時成立安置小組聯繫窗口，協助住戶住宿安置，並要求建商儘速提出長期的安置計畫。有關賠償事宜，台北市政府表示，民眾可持建物所有權證明，向建管處提出書面申請書。
新聞稿中北市府提到，今（2023）年4到5月建地施做連續壁期間，有住戶向建管處提出申請，但經現場勘場認定無公共安全之虞，也非施工損壞，因此得以連續施工。
台北市中山區議員陳怡君今日凌晨，在個人臉書張貼北市府都市發展局（簡稱都發局）回覆住戶陳情的公文。在7月6日都發局的回函中，判定大直建案「會勘標的無危害公共安全之虞」得以施工，不予列管。然而，兩個月後卻發生民宅倒塌意外，陳怡君質疑，難道北市府沒有責任嗎？陳怡君也指出，受災住戶在建商動工後，多次向市府與建商陳情無果，她要求建商應無條件全額賠償、原地重建，幫助受災住戶恢復家園，並追究公部門的失職。
事發後已停工，基泰建設今早股票跌停
（中央社）上市建商基泰建設位於台北市中山區的建案，昨晚因施工不慎，導致大直街多棟民宅傾斜，基泰目前已停工該建案，損失金額待評估，今天基泰建設開盤後即陷入跌停，股價落至新台幣13.35元。
基泰建設今天開盤後即跌停，跌停價13.35元，下跌1.45元。
對於造成事故的建案，基泰建設今晨透過重大訊息表示，絕不推卸相關責任，針對受損住戶權益將提供多元改善方案，另此案已全面停工，損失金額尚待評估，未來將報經主管機關會勘安全無虞後，再行申請復工。
至今天上午，發生傾斜坍塌的台北市大直街民宅區域，疏散已增至197戶、367人。
警方針對周邊道路交通管制，包含大直街（84巷至124巷間路段）、大直街84巷、大直街94巷、大直街94巷1弄、大直街94巷3弄、大直街124巷「只出不進」，駕駛人應避免前往。
新聞來源
- 施工導致北市大直街94巷民宅塌陷 基泰建設跳空跌停（中央社）
- 建案施工導致大直街94巷民宅下陷 基泰建設全面停工（中央社）
- 大直崩塌擴大 道明外僑學校操場、圍牆裂開「緊急停課」（聯合報）
- 大直街94巷開挖中工地造成鄰房塌陷 市府及時撤離 無人傷亡（台北市政府）
延伸閱讀
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
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隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
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後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
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