大直街民宅塌陷意外：道明外僑學校操場龜裂緊急停課一天、基泰建設聲明「絕不卸責」

昨（7）日晚間，台北市中山區大直街巷弄多棟民宅，因附近建築工地地下室施工，出現房屋傾斜、磁磚和牆壁龜裂，甚至導致一棟5層樓的建築下塌。台北市政府表示，此次意外未造成人員傷亡，也已疏散367名住戶到周邊旅館安置。台北市教育局今天提到，鄰近工地的道明外僑學校，因操場、圍牆出現裂痕，今日預防性停課一天。

根據《聯合報》，教育局副局長陳素慧表示，道明外僑學校靠近工地一側的圍牆、操場均出現裂痕，距離教學區建築上有50至60公尺距離，屬於安全範圍。目前，建商正在進行地基鞏固工程，待狀況回穩後，廠商將幫學校建築物安裝檢測儀器，以策安全。

道明外僑學校操場出現龜裂裂痕｜Photo Credit: 中央社

施工不慎導致民宅倒塌，基泰建設表示絕不卸責

（中央社）台北市中山區大直街昨晚多棟民宅塌陷，經查為鄰近建案施工不慎導致。負責建案的基泰建設今天清晨表示，絕不推卸相關責任，針對受損住戶權益將提供多元改善方案，另此案已全面停工，損失金額尚待評估。

台北市大直街民宅傾斜坍塌，現場疏散增至197戶、367人。警方針對周邊道路交通管制，包含大直街（84巷至124巷間路段）、大直街84巷、大直街94巷、大直街94巷1弄、大直街94巷3弄、大直街124巷「只出不進」，駕駛人應避免前往。

台北市警消昨晚8時34分獲報，大直街巷弄內有民宅傾斜，出現磁磚、牆壁龜裂。警消派員到場，發現建案工地旁的5至6棟大樓受影響，立即拉警戒線並疏散25戶，無人受傷。

昨（7）日晚間，台北市大直街94巷一棟5層樓的民宅，因附近建商施工不慎，導致下陷。

基泰建設透過重大訊息表示，旗下建案7日晚間因營造廠施工不慎，導致鄰房損壞。為維護公共安全，已於第一時間要求停工，同時進行安頓受損戶住宿等事宜；並在協力廠商協助下，進行全晚灌漿，穩定工地，防止災害擴大。

基泰建設指出，對於這次意外，絕不推卸相關責任，並對受損戶盡最大慰問、關懷與協助安置；目前建案已全面停工，相關損失金額尚待評估。基泰表示，此案已投保相關保險，初步評估對公司財務及業務尚無重大影響，相關理賠內容待後績協調。

基泰建設表示，此建案工程將報經主管機關會勘安全無虞後，再行申請復工；關於受損住戶權益，將提供多元改善方案，也會請台北市政府、當地各級民意代表、里長協助溝通，保障受損戶權益。

北市議員陳怡君貼都發局公文，批北市府應負責

台北市政府建管處處長虞積學表示，此次的民宅傾斜、下塌意外，是因為基泰建設於附近建案，進行地下室的開挖工程中，導致連續壁變形、開挖面攏起所致。台北市政府（簡稱北市府）已要求建商立即進行灌水、灌漿作業，預計需要2到3天時間，填補並穩定塌陷的地基。

北市府已就影響公共安全，依法要求基泰建設當場停工。北市府同時成立安置小組聯繫窗口，協助住戶住宿安置，並要求建商儘速提出長期的安置計畫。有關賠償事宜，台北市政府表示，民眾可持建物所有權證明，向建管處提出書面申請書。

新聞稿中北市府提到，今（2023）年4到5月建地施做連續壁期間，有住戶向建管處提出申請，但經現場勘場認定無公共安全之虞，也非施工損壞，因此得以連續施工。

台北市中山區議員陳怡君今日凌晨，在個人臉書張貼北市府都市發展局（簡稱都發局）回覆住戶陳情的公文。在7月6日都發局的回函中，判定大直建案「會勘標的無危害公共安全之虞」得以施工，不予列管。然而，兩個月後卻發生民宅倒塌意外，陳怡君質疑，難道北市府沒有責任嗎？陳怡君也指出，受災住戶在建商動工後，多次向市府與建商陳情無果，她要求建商應無條件全額賠償、原地重建，幫助受災住戶恢復家園，並追究公部門的失職。

事發後已停工，基泰建設今早股票跌停

（中央社）上市建商基泰建設位於台北市中山區的建案，昨晚因施工不慎，導致大直街多棟民宅傾斜，基泰目前已停工該建案，損失金額待評估，今天基泰建設開盤後即陷入跌停，股價落至新台幣13.35元。

基泰建設今天開盤後即跌停，跌停價13.35元，下跌1.45元。

對於造成事故的建案，基泰建設今晨透過重大訊息表示，絕不推卸相關責任，針對受損住戶權益將提供多元改善方案，另此案已全面停工，損失金額尚待評估，未來將報經主管機關會勘安全無虞後，再行申請復工。

至今天上午，發生傾斜坍塌的台北市大直街民宅區域，疏散已增至197戶、367人。

警方針對周邊道路交通管制，包含大直街（84巷至124巷間路段）、大直街84巷、大直街94巷、大直街94巷1弄、大直街94巷3弄、大直街124巷「只出不進」，駕駛人應避免前往。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範