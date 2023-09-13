TNL+ 2023/09/13,
中東

用笑容粉飾阿薩德暴政，敘利亞第一夫人是「東方黛安娜」還是「地獄化妝師」？

用笑容粉飾阿薩德暴政，敘利亞第一夫人是「東方黛安娜」還是「地獄化妝師」？
敘利亞第一夫人艾斯瑪・阿薩德（Asma al-Assad）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在23年前成為敘利亞第一夫人的艾斯瑪，身材高挑纖細、會說4種語言、在社交場合長袖善舞，一度營造出「東方黛安娜」及「沙漠玫瑰」等正面人設；2011年，敘利亞內戰爆發後，卻成了西方媒體口中的「敘利亞的瑪麗・安東妮」、「地獄第一夫人」。儘管敘利亞各種官方社群帳號，仍持續展示艾斯瑪迷人的微笑及倩影，她與丈夫似乎成為西方世界人人喊打的過街老鼠。

今（2023）年5月，一名記者在X（原推特）發布敘利亞第一夫人的照片，畫面中，綁著隨意馬尾的艾斯瑪・阿薩德（Asma al-Assad），身著白底上衣，柔和的目光中帶有一抹微笑，用右手輕撫玫瑰，看起來和藹可親、樸實無華；但這張照片卻引發眾怒，不少人在留言及轉發中，質疑發這張照片的記者，是不是在為「獨裁者之妻」洗白。

現在，這篇推文已經被刪除。

在23年前成為敘利亞第一夫人的艾斯瑪，身材高挑纖細、會說四種語言、在社交場合長袖善舞，一度營造出「東方黛安娜」及「沙漠玫瑰」等正面人設；2011年，敘利亞內戰爆發後，卻成了西方媒體口中的「敘利亞的瑪麗・安東妮」、「地獄第一夫人」（first lady of hell）；這樣的轉變究竟如何發生？而艾斯瑪究竟是怎樣的人物？

西化、入時的艾斯瑪：阿薩德專制政權的救援神器？

艾斯瑪・阿薩德出生在英國，父親是心臟科醫生，母親則在敘利亞駐倫敦大使館工作（First Secretary），雖然他們是來自敘利亞的穆斯林家庭，但艾斯瑪被父母送到教會學校，還取了個西化的暱稱「艾瑪」（Emma）。

在倫敦國王學院（King's College London）取得電腦科學及法國文學的學位後，艾斯瑪先後在紐約的德意志銀行（Deutsche Bank）、及倫敦的摩根大通（JP Morgan）工作；2000年，她與敘利亞現任總統阿薩德（Bashar al-Assad）秘密結婚，同年，艾斯瑪的公公老阿薩德（Hafez al-Assad）總統過世，年僅25歲的她便跟隨丈夫回到敘利亞，成為第一夫人。

有傳聞說，當時艾斯瑪正準備前往哈佛大學修讀MBA學位；也就是說，她為了丈夫，放棄人人稱羨的工作，及前往名校深造的機會。

像敘利亞多數人民一樣，艾斯瑪的家庭信奉遜尼派伊斯蘭，但她卻嫁入了阿薩德這個屬於「阿拉維派」（Alawites）少數民族的家庭；雖然阿拉維派僅佔敘利亞人口約12％至15％，但由於歷史因素，他們在敘利亞的政治、經濟及軍隊中，佔有優勢地位。

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