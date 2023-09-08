奧的斯Made to Move Communities™ 全球競賽引起了人們對開放空間的健康和福祉益處的迫切關注

學生們將提出改進綠色空間的想法

臺北2023年9月8日 /美通社/ -- 在全球許多社區，對全球公共衛生及永續發展至關重要的綠色和休閒空間仍然存在出入的障礙。在Made to Move Communities競賽的第四年中，奧的斯（紐約證券交易所股票代碼：OTIS）志工們將指導來自18 個國家和地區數百名學生 ，幫助居民打破當今面臨的物理、地理和社會經濟障礙，尋找合適且永續的綠色環保空間。而臺北市中山女子高級中學的十位學生將參與這場全球中學生的競賽。

在這個城市化時代，世界上超過 50% 的人口居住在城市，預計到 2050 年這一數字將增長到近 70%，因此迫切需要預留和提供綠色空間，以造福所有居民的健康和福祉。這是奧的斯最新的Made to Move Communities計劃的重點，該計劃召集了當地學生和奧的斯志工導師，鼓勵基於科學、技術、工程和數學(STEM) 教育的創造性思維和解決問題技巧，為社會眼前最緊迫問題來提出移動解決方案。

奧的斯副總裁暨傳播長 Randi Tanguay表示：「奧的斯的願景在創造一個更高、更快的世界，同時也有機會幫助確保城市空間中的每個人都能相互聯繫並蓬勃發展。在我們志工同事的幫助和支持下，這些聰明的年輕人將設計創新的解決方案，改進綠色空間的使用，使當地居民能夠從這些休閒空間中獲得健康和福祉。」

在為期八週的挑戰中，學生將開發讓所有人能安全地親近周邊綠色空間的方法。然後，各團隊將向奧的斯評審小組簡報一個基於 STEM發展的解決方案簡報，評委將授予不同級別的資助，來協助參賽團隊所在學校進行 STEM教育的學習計畫。自 2020 年以來，這項一年一度的全球學生競賽吸引了數百名奧的斯同事成為志工導師，協助500 多名學生開發和製作移動解決方案簡報，以應對現今社會面臨最關鍵的挑戰。作為該計劃的一部分，奧的斯透過每年向參與學校提供獎金，全球總額超過 600,000 美元的財務資助，以進一步推動 STEM教育學習。 透過他們的熱情、技能和指導，奧的斯導師還幫助學生培養對 STEM教育學習的熱愛並激發對相關領域的職業發展。奧的斯台灣董事總經理劉欣向表示：「透過為年輕學生創造機會，向我們奧的斯導師一起學習和應用 STEM 技能，我們正在幫助培養和指導未來的勞動力。我們藉由賦能予新世代的創新者，一起合作來解決真實世界所遇到的挑戰。」

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