2023/09/08,
影劇

藍祖蔚深陷MeToo運動下台，資深媒體人褚明仁接任影視聽中心董事長

藍祖蔚深陷MeToo運動下台，資深媒體人褚明仁接任影視聽中心董事長
褚明仁｜Photo Credit: 文化部提供

我們想讓你知道的是

影視聽中心董事長一職，因藍祖蔚陷入性醜聞爭議空缺了近3個月，昨日文化部宣布，新任影視聽中心董事長將由褚明仁擔任。文化部長史哲表示，可說是一個「真正老電影人的出場」。

文化部昨（7）日宣布，行政法人國家電影及視聽文化中心（下簡稱影視聽中心），第2屆董事長將由資深媒體人褚明仁擔任。對此，文化部表示，褚明仁專業資歷豐富且多元，而近年著力經典國片數位修復與重映，票房與口碑均獲迴響，更加深民眾對經典國片在數位修復技術、文化保存與國民記憶等面向的認識。

今（2023）年6月初，前影視聽中心董事長藍祖蔚，遭知韓文化協會執行長朱立熙指控性騷擾，捲入MeToo運動的性醜聞事件中，朱立熙指出，藍祖蔚為性騷擾慣犯，曾發信給女記者與主播意淫或文字性騷擾；且被多人目擊要求女記者坐在他的腿上。

指控一出，藍祖蔚雖然透過律師事務所發聲明否認，但輿論持續延燒，藍祖蔚也離開了影視聽中心董事長一職，並由文化部次長王時思暫代此職務。

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Photo Credit: 中央社
藍祖蔚

影視聽中心董事長一職空缺了近3個月，昨日文化部宣布，新任影視聽中心董事長將由褚明仁擔任。

褚明仁曾擔任年代集團影視部副總經理、龍祥影視集團行銷總監、中華民國電影事業發展基金會祕書長等職務，並曾多次參與重要國際影展，熟稔電影製作與投資。近年著力經典國片數位修復與重映，如推動修復並於全台院線重映的《少年吔，安啦！》、《悲情城市》。

文化部指出，褚明仁成功將經典國片觀眾群由懷舊影迷擴大到年輕人，票房與口碑均獲迴響，更加深民眾對經典國片在數位修復技術、文化保存與國民記憶等面向的認識。

而對於褚明仁的任職，文化部長史哲表示，從當年年少時擔任記者工作見證《悲情城市》進軍威尼斯影展，時隔34年以後，褚明仁在鄰近花甲之年成為修復《悲情城市》、《少年吔，安啦！》等片並重新上映的重要推手，到如今正式進入影視聽中心接任董事長工作，可說是一個「真正老電影人的出場」。

史哲進一步說：「以褚明仁具有橫跨媒體、影視製作、發行映演及行銷策劃等領域的豐富經驗，並曾實際參與電影修復、國際影展交流，對於影視聽創作及推廣具高度熱忱，相信能充分落實推展影視聽中心對於台灣影視聽文化資產保存、國際交流推廣的任務。」

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Photo Credit: 文化部提供
褚明仁

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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