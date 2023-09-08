藍祖蔚深陷MeToo運動下台，資深媒體人褚明仁接任影視聽中心董事長
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影視聽中心董事長一職，因藍祖蔚陷入性醜聞爭議空缺了近3個月，昨日文化部宣布，新任影視聽中心董事長將由褚明仁擔任。文化部長史哲表示，可說是一個「真正老電影人的出場」。
文化部昨（7）日宣布，行政法人國家電影及視聽文化中心（下簡稱影視聽中心），第2屆董事長將由資深媒體人褚明仁擔任。對此，文化部表示，褚明仁專業資歷豐富且多元，而近年著力經典國片數位修復與重映，票房與口碑均獲迴響，更加深民眾對經典國片在數位修復技術、文化保存與國民記憶等面向的認識。
今（2023）年6月初，前影視聽中心董事長藍祖蔚，遭知韓文化協會執行長朱立熙指控性騷擾，捲入MeToo運動的性醜聞事件中，朱立熙指出，藍祖蔚為性騷擾慣犯，曾發信給女記者與主播意淫或文字性騷擾；且被多人目擊要求女記者坐在他的腿上。
指控一出，藍祖蔚雖然透過律師事務所發聲明否認，但輿論持續延燒，藍祖蔚也離開了影視聽中心董事長一職，並由文化部次長王時思暫代此職務。
影視聽中心董事長一職空缺了近3個月，昨日文化部宣布，新任影視聽中心董事長將由褚明仁擔任。
褚明仁曾擔任年代集團影視部副總經理、龍祥影視集團行銷總監、中華民國電影事業發展基金會祕書長等職務，並曾多次參與重要國際影展，熟稔電影製作與投資。近年著力經典國片數位修復與重映，如推動修復並於全台院線重映的《少年吔，安啦！》、《悲情城市》。
文化部指出，褚明仁成功將經典國片觀眾群由懷舊影迷擴大到年輕人，票房與口碑均獲迴響，更加深民眾對經典國片在數位修復技術、文化保存與國民記憶等面向的認識。
而對於褚明仁的任職，文化部長史哲表示，從當年年少時擔任記者工作見證《悲情城市》進軍威尼斯影展，時隔34年以後，褚明仁在鄰近花甲之年成為修復《悲情城市》、《少年吔，安啦！》等片並重新上映的重要推手，到如今正式進入影視聽中心接任董事長工作，可說是一個「真正老電影人的出場」。
史哲進一步說：「以褚明仁具有橫跨媒體、影視製作、發行映演及行銷策劃等領域的豐富經驗，並曾實際參與電影修復、國際影展交流，對於影視聽創作及推廣具高度熱忱，相信能充分落實推展影視聽中心對於台灣影視聽文化資產保存、國際交流推廣的任務。」
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html