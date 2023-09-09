TNL+ 2023/09/09,
教育

COVID-19遠距教學害美國大學生數學能力變更糟，校方祭出補救課程、落實分班測驗

COVID-19遠距教學害美國大學生數學能力變更糟，校方祭出補救課程、落實分班測驗
Photo Credit: GettyImages

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天普大學（Temple University）數學系教授巴布科克（Jessica Babcock）表示，自己在去年改中級代數課程考卷時意識到了問題的嚴重性。當時考卷中有題題目要求學生進行「-6減8」的計算，「我改了一大堆的考卷，沒有任何一張考卷是正確的，而且大家的答案都不一樣。」

文：賴明君

雖然因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）而必須在家遠距上課的日子已經過去了，不過在美國大學生們的數學學習成效中，仍舊可以看到遠距教學所造成的負面影響。

《美聯社》報導指出，位於維吉尼亞州的喬治梅森大學（Georgo Mason University），在今（2023）年暑假為100名學生開設了為期一週的數學訓練營（Math Boot Camp）。目的在幫助這些學生複習，並且重新掌握過去遠距教學期間，沒有奠定好的數學基礎。

喬治梅森大學數學系系主任向《美聯社》表示，即便微積分是許多學系的基礎入門課程，但修習微積分的學生人數卻越來越少。課堂中學習落後的學生，也會隨著學期進展，逐漸從課堂中消失。「這是個很大的問題，我們現在在談的是大學程度的微積分課程，但很多學生卻連怎麼將二分之一加上三分之一都不知道。」

天普大學（Temple University）數學系教授巴布科克（Jessica Babcock）也表示，自己在去（2022）年改中級代數課程考卷時意識到了問題的嚴重性。當時考卷中有題題目要求學生進行「-6減8」的計算，「我改了一大堆的考卷，沒有任何一張考卷是正確的，而且大家的答案都不一樣。」

中級代數是天普大學STEM領域（科學、技術、工程與數學領域）中程度最低的入門課程，相當於九年級的數學程度。在COVID-19疫情爆發前，每學期有約800位學生被分入中級代數課程中，但在2021年，人數卻來到了1400位。

數學與閱讀能力的下降與影響

《美聯社》報導引述教育學者指出，COVID-19之所以會對學生的數學能力造成嚴重的打擊，是由於數學這門學科的學習模式特性。數學是一門相當重視實際演練與計算的課程，而遠距線上教學導致學生上課時改以「聽老師講課」為主，減少了自己動手計算的時間與機會，因此導致學生數學能力的下降。

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