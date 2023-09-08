2023/09/08,
環境

香港出現百年一遇雨災、深圳洩洪，多區水浸交通癱瘓

香港出現百年一遇雨災、深圳洩洪，多區水浸交通癱瘓
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我們想讓你知道的是

百年一遇的暴雨在襲擊下，香港幾近癱瘓，大部分交通工具被迫停運，並且停課、停工。而深圳半夜洩洪港府半小時前才告知市民，惹部分港人不滿。

（中央社）香港昨（7）晚起出現百年一遇的雨災，有專家說與颱風「海葵」及全球暖化有關；在暴雨襲擊下，香港幾近癱瘓，大部分交通工具被迫停運，並且停課、停工。

昨晚11時起，香港出現暴雨，天文台先是發出最低級別的黃色暴雨警告，但很快就提升至較高的紅色及最嚴重的黑色暴雨警告。

昨晚11時起的一個小時內，天文台錄得158.1毫米雨量，是香港有氣象紀錄139年以來的最高紀錄；大雨導致多個地區淹水，個別地鐵站湧入大水，列車無法靠站，全市公共交通嚴重受阻。

直至今早10時，天文台仍持續發出黑色暴雨警告，這也是香港有暴雨警告以來，黑色暴雨訊號持續最長時間的一次。

在黑色暴雨警告下，政府昨晚已宣布今天所有學校停課；另據本地法令，在黑色暴雨警告下，所有人必須留在原有地方，因此，員工不必上班，而政府已要求所有公司優先考慮員工的安危，彈性處理員工上班安排。

香港股票交易所今早因為黑色暴雨警告而暫停交易，港交所表示，如果黑色暴雨警告在中午12時之前取消， 港交所下午恢復交易；如果警告在中午12時仍然生效，全日暫停交易。

對於香港這次出現百年一遇的暴雨，香港氣象學會發言人梁榮武說，這是「海葵」的殘餘影響，它在中國大陸東面登陸後向西移動，促使西南季候風更加活躍，最終帶來充沛的雨水。

但他說，一個更重要的原因是全球暖化令大氣層可以容納更多水分，這也是氣候變遷、全球暖化的必然結果。

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深圳洩洪港府半小時前才被告知，惹港人不滿

（中央社）廣東深圳驟降暴雨，當局決定今天子夜零時15分水庫洩洪，但港府7日深夜11時44分才被告知應變難，於是天降大雨加上人為洩洪，香港重現上月初京津冀泡水慘況，惹起港人不滿。

《香港01》今天報導，港府7日晚間11時44分發布，已接獲深圳通知，水庫將於8日零時零分洩洪，不過根據深圳市防汛防旱防風指揮部辦公室的公告，洩洪始於8日零時15分。

深圳市應急管理局防災減災處處長王常效並告訴深視新聞，深圳水庫洩洪以後，水就沿著深圳河排到深圳灣再流入大海。

但是由港人相繼上傳至社群媒體如臉書和X平台的慘重災情圖像可知，幾乎重現上月初因洩洪保北京而水漫京津冀的慘況，顯然並非如王常效所設想流入大海這麼簡單，以致不滿當局只顧保深圳而棄香港的民怨沸騰。

怨嘆的港人說，香港做一次涿州並謝謝國家。上回京津冀泡水，鄰近北京的城鎮涿州是首當其衝的重災區，至今仍未復原。

但是洩洪犧牲香港也並未換得深圳的平安，X平台廣傳當地淪為一片汪洋的圖像。

至於何時才能停止洩洪，王常效表示，主要是根據降雨的時間來確定，大概可能要持續10個小時以上。

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