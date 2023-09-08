引領綠色時尚 !「O'right | PRO」美業趨勢大秀

此次活動歐萊德正式發表「O'right | PRO」品牌，專為頂級沙龍設計的嶄新概念，並跨界與沙龍教父鄧泰華率領的斐瑟（Visavis）專業團隊合作，在專業美髮領域共同攜手開啟零碳里程碑。

歐萊德的零碳洗髮精與綠沙龍計畫

歐萊德於2011年即推出全球第一支零碳洗髮精，即有「一瓶洗去全球碳足跡洗髮精」之美譽，並以零碳主題，連續三屆（COP25、COP26、COP27）代表亞洲中小企業受邀至聯合國全球氣候峰會進行專題演說。

並於2023年發起「綠沙龍計畫」承諾抵換在沙龍店內及顧客使用過程中產生的碳排放，一起在專業美髮領域中攜手創造零碳里程碑，為地球做出實際行動。

藉著「綠沙龍計畫」，歐萊德以自然線條爲靈感，融合「專業」、「綠色」、「時尚」元素，引領綠色時尚美學，從此美髮不再僅僅是造型，而是演繹自我風格的自信表現。

綠葉搖身一變 沙龍品牌不再是時尚配角

O'right | PRO大秀本次更跨界由沙龍教父、業界人稱「鄧爸」的鄧泰華，率領的斐瑟專業沙龍團隊合作。歐萊德董事長葛望平心中對美髮界有著來自年輕時對父母的愧疚以及對業界的回饋與期許，他要讓社會大眾了解髮型設計已是時尚界不可或缺的一環，而台灣髮型設計師更已具有國際頂尖水準，希望讓這些優秀的髮型設計師成為舞台的主角，自在地揮灑他們的創作與熱情，於是籌備了這場同時邀請千位政商名流，包含前公視華視董事長陳郁秀、知名主播沈春華、雲朗觀光總經理盛治仁、知名主持人林書煒、外貿協會董事長黃志芳、上銀科技董事長蔡惠卿、台灣奧美董事總經理謝馨慧等人一同觀賞的髮型秀。

Photo Credit : 歐萊德 O’right Inc.

斐瑟是全台第一間「綠沙龍認證」的沙龍髮廊，並經過SGS第三方驗證，為這場髮型趨勢大秀帶來新生命。9月6日，是台灣美髮業一個新的里程碑，讓社會大眾看見美業的進步，讓這些優秀的髮型師成為我們的驕傲。

過去沙龍品牌只是時尚秀的配角，O'right | PRO 的發表宣告台灣美髮品牌早已媲美國際品牌，同樣有實力銷售全世界，此次一共有來自全球十多個國家的菁英代表來台參加這場發表；比利時、澳洲、瑞士、墨西哥、奧地利、白俄羅斯、日本、新加坡、韓國、中國等賓客齊聚一堂、共襄盛舉。

O'right | PRO 推出全新系列

分別為強健頭皮、豐盈彈韌、結構修護、染燙護色及頭皮噴霧等系列產品，為因應不同頭皮及髮質需求在每一系列中均推出不同功能的產品，除了洗髪露、精華油、護髮素等基本款以外，還有專為現代人生活打造的頭皮噴霧以及男女士專用頭皮保養的養髮液。

其中歐萊德經典明星商品咖啡因養髮液同樣於PRO系列中推出，《天然咖啡因萃取》，採用台灣原生咖啡豆殼，運用環保創新超音波技術，有效活絡頭皮，提供髮絲強健能量。同時融合生薑、繡線菊、毬果紫堇等多種植物萃取，可調理頭皮油脂分泌及平緩不適感。

16FREE 全球最綠洗髮精

O'right | PRO 全系列產品，透過專業研發技術結合植萃成分運用，不含千種毒物，並達成「16FREE」去除16類高風險物質，將每支產品的獨特功效發揮極致，所有產品均通過多項全球公認的綠色認證，消費者能完全的安心使用，讓美麗與地球永續兼具。

10大永續承諾 領先制定綠色新標準

歐萊德顛覆與改革美妝市場多年，立定綠色、永續、創新核心目標。首創業界於2020年起，已連續三年達成全組織、全產品碳中和，並於2022年提前達成RE100 百分之百綠電使用承諾，並獲得綠色工廠認證，並擁有國家級P2實驗室，不僅降低了產品的碳足跡，更以潔凈生產，實現了零排廢。從原料取得使用可自然生物分解的內料、堅持不執行動物實驗，鞏固生物多樣性，達到零碳、零環境衝擊。

瓶身設計概念

O'right | PRO的瓶身設計源自於希臘帕德嫩神殿，多立克柱的設計是建築藝術的最高水平，融合方形瓶身與直線紋理概念的設計，展現力與美的結合，另將髮絲的多樣及線條的寛度與間距自瓶身兩側向中央逐漸緊密，讓瓶身更具識別度，玻璃瓶是綠色永續的實踐，以環保電爐工法製造玻璃瓶，相較於傳統製程更加減碳，大地綠是沈穩與內斂的展現，搭配光線折射層次，仿如綠寶石般透亮高雅。玻璃瓶可搭配環保補充包使用，為綠色生活開啟另一種選擇。

本文章內容由「歐萊德 O’right Inc.」提供。