《星空Starfield》攻略：如何免費玩14天？繁中模組下載教學，免安裝覆蓋直接套用

文：Tandee

Bethesda大作《星空Starfield》終於上市，不過這款遊戲原價1990元並不便宜，加上初期評價不一，你可能還在猶豫該不該入手。其實這遊戲有更好的遊玩方式，那就是用微軟Xbox Game Pass（XGP）服務，更精確來說是PC Game Pass來玩會更划算。只要包月199元就能吃到飽玩1個月，而且不只星空，還包含EA、Ubisoft等各家大作都能玩。

如果你覺得這樣還是太貴，那麼還有個免費玩14天的方式，那就是找個已經訂閱XGP的朋友，跟他要14天體驗碼，你就能免費玩星空與其他眾多PC Game Pass的遊戲，也足夠你玩星空好一陣子了。

短期嘗鮮找朋友拿14天試用最划算

這年頭遊戲價格越來越高，如果又是不確定自己喜歡與否的遊戲，要不要下手買就更讓人猶豫了。這次星空標準版售價1990元並不算便宜，不過由於其首日就登陸PC Game Pass，因此有不少人會選擇199元包月玩一個月也划算。若你連199元都不想花，那還有個辦法，那就是找個有訂閱XGP的朋友，跟他取得14天試用資格，試用的會員資格一樣可以玩完整的星空。每個XGP玩家都有五個14天試用名額，反正放著也不會增值，多多拿去推坑朋友吧。

Xbox Game Pass：官方網站

Photo Credit: Xbox Game Pass官方網站 星空標準版要價1990元並不便宜，然而有更便宜的遊玩方式。

Photo Credit: Xbox Game Pass官方網站 只要包PC Game Pass就能直接玩星空1個月，當然還附加許多額外的遊戲，若只是要跟風玩玩看這個方式比較划算。

Photo Credit: Xbox Game Pass官方網站 如果你有朋友已有訂閱XGP，那麼可以請他提供PC Game Pass的試用帳號。

Photo Credit: cool3c提供 每個帳號可申請5個試用名額，每個試用可玩14天相當不錯。

雖然過往上古卷軸5、Fallout 4皆有繁體中文語言可選，但這次Bethesda並未提供繁體中文語系給台灣的玩家使用。然而在不少網友的努力下，我們還是有修飾過的繁體中文語言檔案包模組可用，此語言包內容是由遊戲內簡體中文轉換而來，並經過部分潤飾而成。使用方式也很簡單，你可以在Nexus Mods網站利用Vortex管理軟體來安裝，或是直接下載語言檔覆蓋既有的檔案，就能將遊戲改為繁體中文介面。

覆蓋前要備份 XGP玩家要多載個檔案

這次遊戲不少玩家詬病沒有內建繁體中文，還好有不少熱心的網友提供模組，並且潤飾過文字讓它更符合台灣的用語與玩家需求。一般玩家只要在Nexus Mods網站下載相關檔案並覆蓋即可使用，XGP的用戶則需要多下載Starfield.ini這個檔案。

然而不論是Steam或XGP玩家，覆蓋檔案前都建議備份檔案，避免造成更新之後的麻煩。需要備份的檔案分別為Starfield_zhhans.ini與XGP用戶的Starfield.ini。此外，如果覆蓋檔案後，進入遊戲仍未顯示繁體中文語系。那麼利用記事本打開Starfield.ini檔案，並於下述位置補上特定描述，儲存Starfield.ini後進入遊戲即可正常顯示。

覆蓋前需備份的檔案：

Starfield_zhhans.ini

Starfield.ini

星空繁體中文語言模組：

巴哈姆特：討論串

Nexus Mods：模組載點

Starfield.ini補充內容：

[General]條目中加入下述文字

sLanguage=zhhans

[Archive]條目中加入下述文字

bInvalidateOlderFiles=1

sResourceDataDirsFinal=

Photo Credit: Nexus Mods 先到Nexus Mods網站下載對應的檔案，若是XGP玩家則需要多下載XGP對應的檔案。

Photo Credit: cool3c提供 下載並解壓縮後，將檔案覆蓋到安裝資料夾對應的位置即可。覆蓋前記得備份圖中2個副檔名為.ini的檔案。

Photo Credit: cool3c提供 進入遊戲後若未正常顯示繁體中文，則那麼利用記事本打開Starfield.ini檔案，並於補上先前提到的特定描述，儲存Starfield.ini後進入遊戲即可正常。

Photo Credit: cool3c提供 雖然使用繁體中文模組會有些地方仍不太通順，但對台灣玩家來說比起看簡體中文應該舒服多了。

本文經Cool3C授權轉載，原文1、原文2刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航