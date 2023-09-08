剁手人必玩！淘寶推「購物癮檢測」原來愛買是天性

視覺直覺聽覺全開啟 10道題就上癮

檢測將有10道題，運用感官測試與購物行為心理測驗，透過生活化場景一一揪出你的潛在購物癮。其中將有幾道題目設有限時倒數機制，相信對平時把網購當日常的你來說，限時的購物敏銳度測試也只是一塊小蛋糕而已！

另外，還設有聲音與情境問題，營造讓你彷彿身歷其境的沉浸式檢測體驗，就像家中偶有不知名電鈴響起、以及常常聽到朋友靈魂拷問「買這個要幹嘛？」。

潛在指數報告出爐 是不是購物成癮見真章

IG瘋傳不是沒有原因！檢測報告不僅揭露購物癮指數、手指平滑度、腦波強度、還提供診斷說明，句句寫進心底去，「能讓你下單的都是深思後的真愛」、「花錢讓你分泌多巴胺，錢不流動會讓你很EMO」、「購物已成你人生的最高指導原則，沒有盡頭」測完感覺赤裸裸的被剖析了！

有無成癮都有救 淘醫師診斷藥方專業解惑

針對各類型檢測結果，淘寶也提供了負責任推薦藥方，不管是「¥249包郵專區即刻省運費」、「好買到連Apple Pay也支援」、「不用就太可惜的尊榮服務（包稅＆售後必保）」、還是「在淘寶購買標示【本地退】商品，就能台灣本地退」，疑慮全部都幫你解決，還要記得在9/9(六) 23:59前上淘寶爆買一波，把握99檔期超優促銷「天貓每滿¥300減¥40，淘寶每滿¥200減¥20」不買可惜！

檢測完還有小彩蛋，到淘寶FB or IG參加活動還可領折扣碼！

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