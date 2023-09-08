英國前陸軍士兵躲在餐車下越獄成功，前獄友：驚訝，但也沒那麼驚訝

英國一名21歲的前陸軍士兵卡萊夫（Daniel Abed Khalife），在當地時間週三（6）日上午7點50分，從萬茲沃斯（Wandsworth）監獄逃出。據報導，當時正在監獄廚房工作的卡萊夫，身穿廚師服，抓住一輛運餐車下方的繩索，躲藏於車身之下，成功越獄。

週三，為了搜捕卡萊夫，在機場和港口增加額外安檢流程，使許多遊客受到影響。然而，搜索行動持續了兩天，卡萊夫仍下落不明。據《BBC》，倫敦警察局反恐部司令墨菲（Dominic Murphy）表示：「卡萊夫仍有可能在英國境內，但不排除他出境的可能性。」

誰是卡萊夫？

《獨立報》報導，自2018年至今（2023）年1月被捕之前，卡萊夫是一名英國陸軍士兵，擔任英國皇家通訊部隊的網路工程師。皇家通訓部隊，被英國國防部譽為「資訊科技、網路和電信領域的領頭羊」，專門為陸軍個部門提供戰場上致勝的關鍵訊息。

卡萊夫服役期間，都待在被稱為是「燈塔兵營」（Beacon Barracks）的斯塔福德基地（Stafford military base）。今年年初，卡萊夫涉嫌在英國皇家空軍基地放置惡作劇炸彈，被指控恐怖攻擊和違反《官方機密法令》（Official Secrets Act ）。

相關的法庭文件指出，卡萊夫在斯塔福德的英國皇家空軍基地放置三個帶有電線的罐子，試圖誤導人們相信罐子會爆炸，意圖使人受傷，因而違反英國《刑法》第51條。此外，卡萊夫也被指控在2021年8月2日，曾試探有利於恐怖份子的訊息；又在2019年5月到2022年6月之間，蒐集有利於「敵人」的資訊，違反《官方機密法令》。

卡萊夫否認上述所有指控。他的審判預計會在今年11月13日開始，於此之前，卡萊夫被關押在位於倫敦南部的B級監獄：萬茲沃斯監獄，等待審判日的到來。

前監獄安全部門主管質疑，卡萊夫僅關押於B級監獄並不洽當

根據《BBC》和《衛報》，此起越獄事件引起各界討論，有人質疑為何會將恐怖主義份子關押在B級監獄？

關押卡萊夫的萬茲沃斯監獄是B級監獄，也就是安全級別第二高的監獄。《獨立報》指出，通常面臨恐怖主義相關指控的人，會被關押在倫敦東南部、戒備最森嚴的A級監獄：貝爾馬什（Belmarsh）監獄。不過，英國司法部長亞歷克斯・喬克（Alex Chalk）表示，並非所有恐怖主義嫌疑犯，都會被關在A級監獄，意味著卡萊夫確實有可能只被送往萬茲沃斯。

向政府提供監獄與反恐政策建議，且曾任萬茲沃斯監獄安全部門主管的艾奇遜（Ian Acheson）告訴《BBC》：「這次的越獄事件非常嚴重。」艾奇遜認為，B級監獄對於涉嫌恐怖行為，且可能構成國家安全風險的人來說，顯然不正確。

越獄事件延燒，英國監獄管理問題浮上檯面

卡萊夫的輕鬆越獄，也衍生出關於英國和威爾斯地區監獄管理、監獄人力不足的問題。事實上，越獄事件在英國並不常見，《衛報》點出在2021年到2022年間，英國和威爾斯地區僅發生過一次越獄事件。

《BBC》訪問曾與卡萊夫在廚房共事的獄友，53歲的克里斯・瓊斯（Chris Jones）。瓊斯說，他負責準備食物，而卡萊夫負責卸貨，瓊斯回憶道：「有一次午休時間，卡萊夫告訴我他要出名了。」

問到逃獄是否如此容易？瓊斯說：「感到驚訝，但也沒那麼驚訝。」他解釋，他們總是會拿那輛卡車（運餐車）開玩笑，討論著要跳上卡車然後開走，「但廚房周圍有很多保安人員，所以他（卡萊夫）能通過那裡真的令人驚訝。」

瓊斯描述，監獄的工作人員會站在卡車旁，並在卸貨的時候比對貨物，因此他們不能隨意移動，否則將會被記錄下來。不過，他也提到，由於監獄人員配置的問題，一直以來都有很多錯誤。瓊斯認為，監獄的人員配置問題，是導致萬茲沃斯監獄條件惡劣的原因。

2022年9月發布的一份萬茲沃斯監獄檢查報告，指出了監獄存在嚴重的人力危機。儘管監獄呈現員工「滿員」，但實際上，超過30％監獄官員缺席或無法履行全部責任。監獄所在地的工黨議員阿琳－涵（Rosena Allin-Khan）指稱，2022年12月，該監獄一天之中需要三段式輪班，但班表卻沒有填滿。

昨（7）日，英國監獄首席督察泰勒（Charlie Taylor）表示，他們擔憂目前萬茲沃斯監獄內的囚犯人數，已經遠超於獄方人員的數量。然而，英國司法部長喬克強調，在卡萊夫逃獄當天，相對應的崗位上已有配置人力。

卡萊夫輕鬆越獄是否有共犯？

貝爾馬什監獄和布里克斯頓監獄的前官員， 約翰・波德默爾（John Podmore）受訪時表示，卡萊夫從萬茲沃斯越獄，可能是內部人員所為。縱使利用貨車底部逃跑的手段，存在一定程度的且須經預謀，然而，目前並無明確的跡象證實共犯存在。

週四，英國的反恐部仍然持續進行多項調查，包括串通可能性，同時，倫敦警察局也公布卡萊夫的照片，對其進行通緝。倫敦警察局反恐部司令墨菲表示，目前卡萊夫對公眾並未造成威脅，但他呼籲，若有人目擊卡萊夫的蹤跡，或是知道他可能的位置，可以立即撥打999通報。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範