藍白都在喊的「聯合政府」立意甚佳， 但台灣政治文化欠缺實現的土壤
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聯合內閣理論上可行，但現實政治不易執行，且支持度不會很高，也不易改變投票行為取向。然而，作為選舉議題具有吸引選民投票的作用，聯合政府具有說服選民不必擔心選後民眾黨治理人才不足問題。這凸顯柯文哲具有包容性跨越藍綠兩元對立結構；同時，聯合政府跳脫統獨之爭，民眾黨試圖拉攏選民具有吸引選票效果。
近來有關民眾黨總統候選人柯文哲所倡議「大聯合政府」，引發國民黨主席朱立倫再度重申「大執政聯盟」、「非綠聯盟」。
無論是「大聯合政府」、「大執政聯盟」、「非綠聯盟」，其政治動機旨在「下架民進黨政府」，然而也因柯文哲主張「大聯合政府」，可由立法院最大多數黨組成內閣，這存在選後仍與民進黨共同執政問題，不同於朱立倫選前選後皆強調「非綠聯盟」，基本上排除民進黨參與。
所謂「聯合政府」又稱為多黨政府或聯合內閣，由兩個以上政黨聯合組成的政府，通常出現於議會制國家，尤其當國家面臨內戰、外敵入侵等危機時，為團結各方政治力量，進而形成的多黨聯合執政政府。其制度優點，包括：（一）國家處於內戰邊緣風險時，實施聯合政府可避免內戰發生。（二）避免少數政府，致政府合法性基礎不足而癱瘓。（三）匯整多元民意，增加政策合法性與可接受度。（四）促進政黨間協商和妥協，降低政治對立及衝突。
根據筆者訪談，中國大陸學界對柯文哲提出「聯合政府」，存在南轅北轍的截然相反觀點，持賛成者認為這是藍白合願景目標，助於藍白整合及選票極大化；反對論者則以為台灣社會缺乏組織「聯合政府」歷史與現實政治結構，而國民黨及民眾黨政治計算不同，又有「主次」、「主體與客體」之分，陷入「柯侯配」、「侯柯配」爭論泥沼中難以跳脫。
另有折衷性觀點，南京學者認為「選舉時間尚未到來，不易評論。北京學者直指目前『選戰形勢尚未明朗，支不支持恐怕還不到時候！』」；另重慶學者認為「目前藍白合還未有實質進展，還處在各自抛出概念，相互試探的階段。前景如何，尚在未定之天。」簡言之，也有學者認為「聯合政府」出台及影響效應，尚處於評估狀態。
首先，中國大陸學界認為「聯合內閣」主張具有創意，但國、民兩黨不易接受
有福建學者指出，「理論上有空間，現實中難度極大」、「聯合比獨鬥好。但互相要有誠意，要建立在為台灣好的基礎上。如果不能合作，改變現狀是不可能的。」，也有「覺得會有一定支持度，選民都是喜歡新鮮的，看不慣藍綠，轉而支持柯。」
另一福建學者提出「柯的聯合政府一說應該會有選票效應」。北京學者認為「柯為提高民意支持和選後爭取人才彌補自身團隊不足，倡議聯合政府是一個妙招。但國民兩黨是否願意接受還有待觀察。」上海學者也提出「與其說聯合政府，不如說柯侯配。如2004年的連宋配。但以目前國民黨的基本盤，他們顯然不會接受柯侯配。」
其次，倡議「聯合政府」難以落實至選票及提高明顯支持度
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html