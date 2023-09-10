TNL+ 2023/09/10,
政治

藍白都在喊的「聯合政府」立意甚佳， 但台灣政治文化欠缺實現的土壤

藍白都在喊的「聯合政府」立意甚佳， 但台灣政治文化欠缺實現的土壤
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

聯合內閣理論上可行，但現實政治不易執行，且支持度不會很高，也不易改變投票行為取向。然而，作為選舉議題具有吸引選民投票的作用，聯合政府具有說服選民不必擔心選後民眾黨治理人才不足問題。這凸顯柯文哲具有包容性跨越藍綠兩元對立結構；同時，聯合政府跳脫統獨之爭，民眾黨試圖拉攏選民具有吸引選票效果。

近來有關民眾黨總統候選人柯文哲所倡議「大聯合政府」，引發國民黨主席朱立倫再度重申「大執政聯盟」、「非綠聯盟」。

無論是「大聯合政府」、「大執政聯盟」、「非綠聯盟」，其政治動機旨在「下架民進黨政府」，然而也因柯文哲主張「大聯合政府」，可由立法院最大多數黨組成內閣，這存在選後仍與民進黨共同執政問題，不同於朱立倫選前選後皆強調「非綠聯盟」，基本上排除民進黨參與。

所謂「聯合政府」又稱為多黨政府或聯合內閣，由兩個以上政黨聯合組成的政府，通常出現於議會制國家，尤其當國家面臨內戰、外敵入侵等危機時，為團結各方政治力量，進而形成的多黨聯合執政政府。其制度優點，包括：（一）國家處於內戰邊緣風險時，實施聯合政府可避免內戰發生。（二）避免少數政府，致政府合法性基礎不足而癱瘓。（三）匯整多元民意，增加政策合法性與可接受度。（四）促進政黨間協商和妥協，降低政治對立及衝突。

根據筆者訪談，中國大陸學界對柯文哲提出「聯合政府」，存在南轅北轍的截然相反觀點，持賛成者認為這是藍白合願景目標，助於藍白整合及選票極大化；反對論者則以為台灣社會缺乏組織「聯合政府」歷史與現實政治結構，而國民黨及民眾黨政治計算不同，又有「主次」、「主體與客體」之分，陷入「柯侯配」、「侯柯配」爭論泥沼中難以跳脫。

另有折衷性觀點，南京學者認為「選舉時間尚未到來，不易評論。北京學者直指目前『選戰形勢尚未明朗，支不支持恐怕還不到時候！』」；另重慶學者認為「目前藍白合還未有實質進展，還處在各自抛出概念，相互試探的階段。前景如何，尚在未定之天。」簡言之，也有學者認為「聯合政府」出台及影響效應，尚處於評估狀態。

首先，中國大陸學界認為「聯合內閣」主張具有創意，但國、民兩黨不易接受

有福建學者指出，「理論上有空間，現實中難度極大」、「聯合比獨鬥好。但互相要有誠意，要建立在為台灣好的基礎上。如果不能合作，改變現狀是不可能的。」，也有「覺得會有一定支持度，選民都是喜歡新鮮的，看不慣藍綠，轉而支持柯。」

另一福建學者提出「柯的聯合政府一說應該會有選票效應」。北京學者認為「柯為提高民意支持和選後爭取人才彌補自身團隊不足，倡議聯合政府是一個妙招。但國民兩黨是否願意接受還有待觀察。」上海學者也提出「與其說聯合政府，不如說柯侯配。如2004年的連宋配。但以目前國民黨的基本盤，他們顯然不會接受柯侯配。」

其次，倡議「聯合政府」難以落實至選票及提高明顯支持度

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