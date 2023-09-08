中緬泰寮聯合打擊詐騙，緬甸今向中國移交電信網路詐騙犯1207人

（中央社）中國公安部今天通報，緬甸相關地方執法部門6日展開抓捕行動，集中向中方移交電信網路詐騙嫌犯1207人，以及電腦、手機、手機卡、銀行卡等一大批作案工具。

中國公安部發布的照片顯示，中國警方2人押1人，將這一大群詐騙犯從緬甸口岸帶回雲南境內。央視新聞畫面顯示，這群詐騙犯被下令雙手抱脖蹲在戶外，場面壯觀。

中國、緬甸、泰國與寮國警方15至16日在清邁聯合舉行專項合作打擊行動啟動會，決定在清邁共同建立專項行動綜合協調中心，展示4國警方團結合作、嚴打電信詐騙的決心。其後，緬甸持續向中國移交詐騙犯。

中國公安部通報，近日，雲南普洱公安機關積極與緬甸相關地方執法部門展開邊境警務合作，1207名緬北涉詐犯罪嫌疑人成功移交中方，其中網上在逃人員41名。

通報稱，這是繼前期（9月3日）抓獲269名緬北涉詐犯罪嫌疑人之後，打擊行動取得的又一重大戰果。「打擊行動戰果不斷擴大，對詐騙分子形成持續震懾」。

中國公安部表示，目前正依法對移交的犯罪嫌疑人展開審查調查，對於涉嫌詐騙、偷越國（邊）境和其他違法犯罪人員，公安機關將徹查全部犯罪事實，「依法予以嚴懲」。

對於家屬報警反映被困境外人員，中國公安部也表示將認真組織調查，如發現其在境外遭受非法拘禁等侵害，將敦促相關國家和地區執法部門嚴懲犯罪分子，堅決保護中國公民人身安全和合法權益。

中國公安部有關負責人表示，將進一步強化邊境警務執法合作，持續組織展開打擊緬北涉中電信網路詐騙犯罪行動，決心不變、力度不減，持續清剿詐騙窩點，依法緝捕涉詐人員，堅決遏制此類犯罪高發態勢。

據中國警方此前發布，緬甸成為東南亞乃至全球電信網路詐騙的重災區。據統計，僅僅在緬泰邊境的妙瓦底，就有上百個詐騙園區，加上盤踞在緬北部分地區的詐騙集團，總計至少有1000個園區，每天有超過10萬人在實施電信詐騙。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範