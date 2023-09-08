中緬泰寮聯合打擊詐騙，緬甸今向中國移交電信網路詐騙犯1207人
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中國、緬甸、泰國與寮國警方在今年8月15至16日，在清邁共同建立了專項行動綜合協調中心，以打擊電信詐騙產業。接著緬甸地方執法部門在9月6日展開抓捕行動，向中方移交了電信網路詐騙嫌犯1207人。
（中央社）中國公安部今天通報，緬甸相關地方執法部門6日展開抓捕行動，集中向中方移交電信網路詐騙嫌犯1207人，以及電腦、手機、手機卡、銀行卡等一大批作案工具。
中國公安部發布的照片顯示，中國警方2人押1人，將這一大群詐騙犯從緬甸口岸帶回雲南境內。央視新聞畫面顯示，這群詐騙犯被下令雙手抱脖蹲在戶外，場面壯觀。
中國、緬甸、泰國與寮國警方15至16日在清邁聯合舉行專項合作打擊行動啟動會，決定在清邁共同建立專項行動綜合協調中心，展示4國警方團結合作、嚴打電信詐騙的決心。其後，緬甸持續向中國移交詐騙犯。
中國公安部通報，近日，雲南普洱公安機關積極與緬甸相關地方執法部門展開邊境警務合作，1207名緬北涉詐犯罪嫌疑人成功移交中方，其中網上在逃人員41名。
通報稱，這是繼前期（9月3日）抓獲269名緬北涉詐犯罪嫌疑人之後，打擊行動取得的又一重大戰果。「打擊行動戰果不斷擴大，對詐騙分子形成持續震懾」。
中國公安部表示，目前正依法對移交的犯罪嫌疑人展開審查調查，對於涉嫌詐騙、偷越國（邊）境和其他違法犯罪人員，公安機關將徹查全部犯罪事實，「依法予以嚴懲」。
對於家屬報警反映被困境外人員，中國公安部也表示將認真組織調查，如發現其在境外遭受非法拘禁等侵害，將敦促相關國家和地區執法部門嚴懲犯罪分子，堅決保護中國公民人身安全和合法權益。
中國公安部有關負責人表示，將進一步強化邊境警務執法合作，持續組織展開打擊緬北涉中電信網路詐騙犯罪行動，決心不變、力度不減，持續清剿詐騙窩點，依法緝捕涉詐人員，堅決遏制此類犯罪高發態勢。
據中國警方此前發布，緬甸成為東南亞乃至全球電信網路詐騙的重災區。據統計，僅僅在緬泰邊境的妙瓦底，就有上百個詐騙園區，加上盤踞在緬北部分地區的詐騙集團，總計至少有1000個園區，每天有超過10萬人在實施電信詐騙。
新聞來源：
- 緬甸向中國移交電信網路詐騙犯1207人（中央社）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。