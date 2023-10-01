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TNL+ 2023/10/01,
美加

各州政府修法縱容入店搶劫「零元購」，美國零售業承受巨大損失無力阻止

各州政府修法縱容入店搶劫「零元購」，美國零售業承受巨大損失無力阻止
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

加州《第47號提案》的公投結果，同意將幾項原先屬於重罪的罪行改為輕罪，包括「價值低於950美元的入店行竊」，許多人將加州持續增加的偷竊犯罪歸咎於《第47號提案》，舊金山警察局局長斯考特就曾表示：「有些人相當精於計算，不能偷950美元的東西，所以就偷走價值949美元的商品。」

文：賴明君

美國大型連鎖賣場沃爾瑪（Walmart）關閉了在波特蘭與芝加哥的據點，巴爾的摩經營25年的賣場Eddies也在今（2023）年宣布結束營業，舊金山連鎖商店關門在當地也是時有所聞。

這些賣場之所以停業，並不是因為經營不善導致虧損，而是因為入店搶劫過於猖獗，且由於搶匪所搶的商品價值通常在950美元（約新台幣3萬532元）以下，在警方執法量能與監獄容納人數有限的情況下，事件通常不了了之。被搶店家只能透過增加監視器、將商品上鎖等方式，以求減少損失，或是直接結束營業。

疫後入店行搶增加，零售業損失嚴重

全美零售聯合會（National Retail Federation）指出，後COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）時代的美國零售業，在2021年面臨了近1000億美元的竊盜損失。有將近88％的零售業者表示，COVID-19疫情使其商店所承受的安全風險增加，而組織性入店行搶的犯罪較疫情前增加了26.5％。零售聯合會也指出，零售業在2021年的損失中，入店行搶佔了整體的37％。

除了個人行搶，《紐約郵報》指出，有將近65％的入店搶劫為組織性行為，背後有團體在進行策劃。面對這種形式的搶劫，店家通常難以因應，因為一次通常都會有好幾位搶匪入內。在面對獨自行搶時，店家則會因為警方未必會受理案件而選擇不報警；即便案件被受理，法院通常會判以輕罪，犯人也能夠以認罪協議的方式減刑。

法治層面的漏洞與警方執法量能的限制，再加上疫後經濟復甦的不樂觀，使美國各大城市入店行搶的事件層出不窮，也因此出現了「零元購」（Zero dollar shopping）這個詞，用來形容搶匪入店行搶後，卻能夠全身而退的現象。

許多竊賊偷的並不是自己日常生活所需的日用品，而是能夠轉手販賣的商品，如保健食品、美妝產品、非處方藥等。《CNN》報導指出，由於被盜的商品並沒有監管與監控，多數都沒有商品序列，因此幾乎不可能被追蹤，且執法部門通常也沒有心力這麼做。

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