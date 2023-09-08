基本工資拍板月薪調至2萬7470元、時薪183元，勞陣肯定仍呼籲盡速完成《最低工資法》立法

（中央社）勞動部基本工資審議委員會今（8）日拍板基本工資調漲，調幅4.05%，資方委員表示，尊重結論，但強調製造業景氣不好，勞方委員則說「不滿意但是接受」。

勞動部今日召開基本工資審議委員會，會後拍板每月基本工資從新台幣2萬6400元調到2萬7470元，調幅4.05%，時薪比照月薪調幅，從176元調到183元，後續將送行政院核定。

資方委員何語會後接受媒體聯訪表示，全國工業總會立場是贊成適度調漲基本工資，「我們沒有反對」，但國內已經連續12個月出口負成長、連續6個月工業跟製造業用電量下降，工業及製造業的經理採購指數也連續下降。

何語表示，目前全球庫存量高、消化慢，國內製造業原物料庫存量也高、周轉率都在10%以下，可見製造業跟工業是不好的，只有晶片、晶圓、一些鋼鐵業還算不錯，其他民生工業類、塑膠製品類、汽車零件外銷、電機電子產品類都不理想，「我們也希望好，但實際上不好」。

何語直言，明（2024）年有總統大選，政府一定要調整基本工資，這是對勞工的承諾跟禮物，對比韓國今年只調2.5%，台灣調幅4.05%，比韓國高很多，站在工總立場，尊重結論，也希望這個審議結果對邊際勞工、低收入打工族、中高齡打工族有幫助。

勞方委員全國產業總工會理事長江健興會後接受媒體聯訪表示，雖未能達成總統蔡英文在選前喊出基本工資達3萬的「夢想」，仍非常感謝蔡政府做到連續8年調漲；因全台近年通膨嚴重，勞團目標是希望調漲6%以上，對於最終調幅4.05%，「不滿意但是接受」。

江健興說，近期雞蛋、豬肉、沙拉油等民生基本物資都通膨嚴重，因此今日著重討論是否改以重要民生物資的消費者物價指數（CPI）年增率計算，費時較久；至於最終調幅與今年軍公教調薪相似，主要仍是考量CPI，基本工資意義是維持邊際勞工基本生活，因此認為不該與軍公教劃上等號。

學者：反映實際生活成本變化

（中央社）勞動部基本工資審議委員會今日拍板基本工資調漲，調幅4.05%。學者表示，因今年重要民生物資CPI與一般CPI差距較往年大，調幅主要是反映實際生活成本變化。

勞動部今日召開基本工資審議委員會，會後拍板每月基本工資從新台幣2萬6400元調到2萬7470元，調幅4.05%，時薪比照月薪調幅，從176元調到183元，後續將送行政院核定。

審議委員之一，台大國發所副教授辛炳隆告訴《中央社》記者，今年1到8月重要民生物資的消費者物價指數（CPI）漲幅與一般消費者物價指數漲幅差距達3.5個百分點，2021年則差不到0.5個百分點，去（2022）年差2個百分點。

辛炳隆指出，若只看一般消費者物價指數，會跟民眾實際感受到的生活成本變化有落差；因此在原本討論框架下，考量今年度特殊狀況，算法以一般CPI為主、占三分之二，重要民生物資CPI為輔、占三分之一，進行計算。

文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻則說，因勞動部長許銘春在會前致詞就指出，國內外研究預測第4季景氣將越來越好，且基本工資是要照顧低薪勞工、讓弱勢勞工有足夠購買力，因此自己就預測，調幅會略高於上半年CPI漲幅，否則對基層勞工來說只是打平，沒有「增加購買力」。

至於近期製造業不景氣狀況，李健鴻指出，確實有部分傳統產業表示，自去年10月以來出口訂單都不好，且到今年底都沒有好轉跡象，不過今年訂定的基本工資調幅是在明年上路，屆時這些傳統產業是否會好轉，目前還難以預料。

李健鴻亦表示，直接受惠於基本工資調漲的，只有部分薪水僅在基本工資附近的勞工，但以國際經濟合作組織（OECD）低薪勞工標準（薪資低於中位數的三分之二）來看，還有部分勞工未能因此受惠。

蔡總統任內基本工資連8漲勞陣肯定，仍籲盡速完成《最低工資法》立法

（中央社）勞動部基本工資審議委員會今日拍板基本工資調漲，調幅4.05%。台灣勞工陣線表示，總統蔡英文任內8連漲，極具正面意義，但仍呼籲盡速完成《最低工資法》立法。

勞動部今日召開基本工資審議委員會，會後拍板每月基本工資從新台幣2萬6400元調到2萬7470元，調幅4.05%，時薪比照月薪調幅，從176元調到183元，後續將送行政院核定。

台灣勞工陣線透過新聞稿表示，這次是總統蔡英文任內8連漲，從上任以來的月基本工資2萬8元，時薪120元調漲至今，分別成長37.3%與52.5%，具有極正面意義。

勞陣表示，台灣長期以來迷信「低工資創造競爭力」，讓低薪問題嚴重侵蝕發展，基本工資就曾在1997年到2007年間出現長達11年沒有調整狀況，極不合理。

勞陣指出，根據今年基本工資工作小組會議紀錄，這次連資方團體都沒有特別反對調漲，甚至認為可望解決部分缺工問題，可見台灣已逐漸擺脫錯誤思維；且過去數年來基本工資持續調整，已證明提高工資具積極效益，不僅改善部份低薪問題，更因維持勞工購買力而有利於經濟發展。

勞陣並呼籲，這是蔡總統任內最後一次審議基本工資，因此仍呼籲蔡總統應兌現選前承諾，儘速完成「最低工資法」立法，為未來最低工資的調整奠定更穩定、合理和透明的基礎。

勞陣表示，目前立法院朝野各黨已提出共10個版本《最低工資法》，等待行政院版本併案審查，因此呼籲行政院儘速將延宕已久的草案送進立法院，盼於第10屆立法院最後一個會期通過審查，讓最低工資政策往後朝向更透明化、更制度化及可預期化，以回歸經濟成長合理分配與照顧底層勞工目的。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範