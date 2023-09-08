基本工資拍板月薪調至2萬7470元、時薪183元，勞陣肯定仍呼籲盡速完成《最低工資法》立法
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文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻則說，因勞動部長許銘春在會前致詞就指出，國內外研究預測第4季景氣將越來越好，且基本工資是要照顧低薪勞工、讓弱勢勞工有足夠購買力，因此自己就預測，調幅會略高於上半年CPI漲幅，否則對基層勞工來說只是打平，沒有「增加購買力」。
（中央社）勞動部基本工資審議委員會今（8）日拍板基本工資調漲，調幅4.05%，資方委員表示，尊重結論，但強調製造業景氣不好，勞方委員則說「不滿意但是接受」。
勞動部今日召開基本工資審議委員會，會後拍板每月基本工資從新台幣2萬6400元調到2萬7470元，調幅4.05%，時薪比照月薪調幅，從176元調到183元，後續將送行政院核定。
資方委員何語會後接受媒體聯訪表示，全國工業總會立場是贊成適度調漲基本工資，「我們沒有反對」，但國內已經連續12個月出口負成長、連續6個月工業跟製造業用電量下降，工業及製造業的經理採購指數也連續下降。
何語表示，目前全球庫存量高、消化慢，國內製造業原物料庫存量也高、周轉率都在10%以下，可見製造業跟工業是不好的，只有晶片、晶圓、一些鋼鐵業還算不錯，其他民生工業類、塑膠製品類、汽車零件外銷、電機電子產品類都不理想，「我們也希望好，但實際上不好」。
何語直言，明（2024）年有總統大選，政府一定要調整基本工資，這是對勞工的承諾跟禮物，對比韓國今年只調2.5%，台灣調幅4.05%，比韓國高很多，站在工總立場，尊重結論，也希望這個審議結果對邊際勞工、低收入打工族、中高齡打工族有幫助。
勞方委員全國產業總工會理事長江健興會後接受媒體聯訪表示，雖未能達成總統蔡英文在選前喊出基本工資達3萬的「夢想」，仍非常感謝蔡政府做到連續8年調漲；因全台近年通膨嚴重，勞團目標是希望調漲6%以上，對於最終調幅4.05%，「不滿意但是接受」。
江健興說，近期雞蛋、豬肉、沙拉油等民生基本物資都通膨嚴重，因此今日著重討論是否改以重要民生物資的消費者物價指數（CPI）年增率計算，費時較久；至於最終調幅與今年軍公教調薪相似，主要仍是考量CPI，基本工資意義是維持邊際勞工基本生活，因此認為不該與軍公教劃上等號。
學者：反映實際生活成本變化
（中央社）勞動部基本工資審議委員會今日拍板基本工資調漲，調幅4.05%。學者表示，因今年重要民生物資CPI與一般CPI差距較往年大，調幅主要是反映實際生活成本變化。
勞動部今日召開基本工資審議委員會，會後拍板每月基本工資從新台幣2萬6400元調到2萬7470元，調幅4.05%，時薪比照月薪調幅，從176元調到183元，後續將送行政院核定。
審議委員之一，台大國發所副教授辛炳隆告訴《中央社》記者，今年1到8月重要民生物資的消費者物價指數（CPI）漲幅與一般消費者物價指數漲幅差距達3.5個百分點，2021年則差不到0.5個百分點，去（2022）年差2個百分點。
辛炳隆指出，若只看一般消費者物價指數，會跟民眾實際感受到的生活成本變化有落差；因此在原本討論框架下，考量今年度特殊狀況，算法以一般CPI為主、占三分之二，重要民生物資CPI為輔、占三分之一，進行計算。
文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻則說，因勞動部長許銘春在會前致詞就指出，國內外研究預測第4季景氣將越來越好，且基本工資是要照顧低薪勞工、讓弱勢勞工有足夠購買力，因此自己就預測，調幅會略高於上半年CPI漲幅，否則對基層勞工來說只是打平，沒有「增加購買力」。
至於近期製造業不景氣狀況，李健鴻指出，確實有部分傳統產業表示，自去年10月以來出口訂單都不好，且到今年底都沒有好轉跡象，不過今年訂定的基本工資調幅是在明年上路，屆時這些傳統產業是否會好轉，目前還難以預料。
李健鴻亦表示，直接受惠於基本工資調漲的，只有部分薪水僅在基本工資附近的勞工，但以國際經濟合作組織（OECD）低薪勞工標準（薪資低於中位數的三分之二）來看，還有部分勞工未能因此受惠。
蔡總統任內基本工資連8漲勞陣肯定，仍籲盡速完成《最低工資法》立法
（中央社）勞動部基本工資審議委員會今日拍板基本工資調漲，調幅4.05%。台灣勞工陣線表示，總統蔡英文任內8連漲，極具正面意義，但仍呼籲盡速完成《最低工資法》立法。
勞動部今日召開基本工資審議委員會，會後拍板每月基本工資從新台幣2萬6400元調到2萬7470元，調幅4.05%，時薪比照月薪調幅，從176元調到183元，後續將送行政院核定。
台灣勞工陣線透過新聞稿表示，這次是總統蔡英文任內8連漲，從上任以來的月基本工資2萬8元，時薪120元調漲至今，分別成長37.3%與52.5%，具有極正面意義。
勞陣表示，台灣長期以來迷信「低工資創造競爭力」，讓低薪問題嚴重侵蝕發展，基本工資就曾在1997年到2007年間出現長達11年沒有調整狀況，極不合理。
勞陣指出，根據今年基本工資工作小組會議紀錄，這次連資方團體都沒有特別反對調漲，甚至認為可望解決部分缺工問題，可見台灣已逐漸擺脫錯誤思維；且過去數年來基本工資持續調整，已證明提高工資具積極效益，不僅改善部份低薪問題，更因維持勞工購買力而有利於經濟發展。
勞陣並呼籲，這是蔡總統任內最後一次審議基本工資，因此仍呼籲蔡總統應兌現選前承諾，儘速完成「最低工資法」立法，為未來最低工資的調整奠定更穩定、合理和透明的基礎。
勞陣表示，目前立法院朝野各黨已提出共10個版本《最低工資法》，等待行政院版本併案審查，因此呼籲行政院儘速將延宕已久的草案送進立法院，盼於第10屆立法院最後一個會期通過審查，讓最低工資政策往後朝向更透明化、更制度化及可預期化，以回歸經濟成長合理分配與照顧底層勞工目的。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
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- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html