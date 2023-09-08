2023台北藝術節壓軸節目《說吧，香港》，主創廖偉棠、黃思農、黃衍仁漫談香港與台灣

2023台北藝術節的壓軸節目，為「再拒劇團」的《說吧，香港》，此作以香港詩人廖偉棠的15首編年組詩為本，導演暨聲音統籌黃思農採用紀錄劇場╱報告劇的形式，以聲音為敘事主軸的手法，攜手台港兩地的金馬獎音樂人黃衍仁和曾韻方，為詩作譜曲演唱，並加入演員鄭尹真、禤思敏，以華語、粵語雙語朗誦詩作，述說香港這座島嶼兩百年來所歷經的流變。

Photo Credit: 臺北表演藝術中心提供 《說吧，香港》主視覺

《說吧，香港》曾在2020年於台北詩歌節首演，並獲得廣泛好評，在《說吧，香港》之中，廖偉棠選擇描繪的人物，並非從大家所熟悉的香港切入，而是將視角望向正史之外的角度。廖偉棠表示：「我選擇這些沒有被正史所觸及的人們，告訴大家另一個香港存在，也希望能透過詩為那些死去的人、被主流歷史排除在外的人發聲。」

廖偉棠也提及，詩作在原先的創作中，是粵語、華語版本都有，提供給導演做選擇。演出的時是國語跟粵語交替。比如張愛玲的口吻不可能說粵語，而盧亭就是香港大嶼山的先民，那肯定是粵語。甚至有一首詩的主角是妓女，則選擇純口語。

Photo Credit: 臺北表演藝術中心提供，趙紹伯攝影 詩人廖偉棠

至於《說吧，香港》的導演黃思農，在2002年創立再拒劇團，至今也完成許多作品， 近年也在台北市立美術館、橫濱藝術集會、墨西哥Vernacular Institute、布拉格PQ環境劇場藝術節，發表多齣「聲音劇場」創作，研究布萊希特的「辯證劇場」，如何在以「聲響」作為敘事軸心的前提下，拓展當代劇場的美學表現。

對於此次的作品《說吧，香港》，黃思農也呼應了廖偉棠，表示：「這些聲音都是我們在塑造所謂殖民地的聲音。而《說吧，香港》像是一個人跟你說他的生命故事，如同日誌一般。這組詩的敘事本身就蠻有劇場性，因此我並沒有放太多劇場手法在裡面，而是回到詩的音樂性。當聲音成為劇場裡最重要的敘事方式，包括你使用什麼擴音器，大聲公，喇叭，或肉身。用或不用麥克風等，都有其意義。」

Photo Credit: 臺北表演藝術中心提供，趙紹伯攝影 導演黃思農

從上述所言，不難發現「音樂」在《說吧，香港》之中的重要性，此次也由曾以香港電影《窄路微塵》拿下金馬獎最佳原創電影音樂的黃衍仁操刀音樂。

《說吧，香港》演出了結合詩歌及劇場形式，以人物誌的方式描繪香港200年的歷史，揉合環境音樂、民謠、龐克、圓舞曲、聲響演奏、地水南音等音樂型態。黃衍仁就表示：「粵語的抑揚頓挫本身便有一種音樂性，與華語的音樂性不同，兩者在不同音樂的加成下，讓整部作品在聽覺上有著豐富的層次。」

黃衍仁也提及，譜曲的過程讓他進入很深層的閱讀的狀態，因為得「泡在字裡面很久」，詩句其實有自己的音符、自己的節奏，編曲需要將裡面隱藏的東西表現出來。

不只《窄路微塵》，黃衍仁也曾負責過香港電影《濁水漂流》的音樂，其創作軌跡遊走於影像以及劇場，面對「劇場」以及「電影」這兩大不同媒介，音樂創作又該如何調整，黃衍仁接受《關鍵評論網》訪問時，也談到了這題。

黃衍仁說：「劇場的可變性比較大，音樂較有可能影響整個戲劇的方向，例如影響導演，台詞，甚至是演員的身體等等，劇場的互動性比較強；那麼電影就是非常精細、準確的媒介，例如電影的每一秒在後製階段，都能夠去掌握，劇場不會這樣，劇場的筆觸相對較『粗』。」

黃衍仁進一步解釋：「其實，就算是不同的媒介去說故事，但都是整體的，我從不覺得有哪部分能分成高低，創作者就是互相配合，例如，這邊的影像需要音樂推一把，那麼音樂就會進來幫忙，但也有可能這個位置是會互換的。那對於劇場以及電影，我就有點貪心，這兩個媒介我都喜歡。」

黃衍仁也總結：「《說吧，香港》有點混雜，可以說它是音樂劇場，或是詩劇。對於《說吧，香港》而言，詩是這齣劇的主體，音樂是橋樑，其實就像是音樂詩歌的劇場。」

Photo Credit: 臺北表演藝術中心提供，趙紹伯攝影 音樂人黃衍仁

最後，《說吧，香港》是創作者希冀能透過此劇場，找回香港的主體性，而香港的政治局勢，對於台灣人而言也是息息相關，看待香港議題，某程度就是在看中台問題。

對此，廖偉棠也提及香港與台灣的關聯：「過去台灣在戒嚴時期，因為言論自由被框限，會選擇在香港出版，而香港在97回歸之後，慢慢的將作品出版重心移至台灣，也讓香港的文學，在台灣為更多人所知。」

廖偉棠也期許觀眾透過《說吧，香港》，以相應觀點回顧與再探索台灣這片土地。2023臺北藝術節《說吧，香港》將於9月30日至10月1日於中山堂中正廳演出。

Photo Credit: 臺北詩歌節提供，林政億攝影 《說吧，香港》劇照

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核稿編輯：楊士範