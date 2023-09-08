2023台北藝術節壓軸節目《說吧，香港》，主創廖偉棠、黃思農、黃衍仁漫談香港與台灣
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詩人廖偉棠也提及香港與台灣的關聯：「過去台灣在戒嚴時期，因為言論自由被框限，會選擇在香港出版，而香港在97回歸之後，慢慢的將作品出版重心移至台灣，也讓香港的文學，在台灣為更多人所知。」廖偉棠也期許觀眾透過劇作《說吧，香港》，以相應觀點回顧與再探索台灣這片土地。
2023台北藝術節的壓軸節目，為「再拒劇團」的《說吧，香港》，此作以香港詩人廖偉棠的15首編年組詩為本，導演暨聲音統籌黃思農採用紀錄劇場╱報告劇的形式，以聲音為敘事主軸的手法，攜手台港兩地的金馬獎音樂人黃衍仁和曾韻方，為詩作譜曲演唱，並加入演員鄭尹真、禤思敏，以華語、粵語雙語朗誦詩作，述說香港這座島嶼兩百年來所歷經的流變。
《說吧，香港》曾在2020年於台北詩歌節首演，並獲得廣泛好評，在《說吧，香港》之中，廖偉棠選擇描繪的人物，並非從大家所熟悉的香港切入，而是將視角望向正史之外的角度。廖偉棠表示：「我選擇這些沒有被正史所觸及的人們，告訴大家另一個香港存在，也希望能透過詩為那些死去的人、被主流歷史排除在外的人發聲。」
廖偉棠也提及，詩作在原先的創作中，是粵語、華語版本都有，提供給導演做選擇。演出的時是國語跟粵語交替。比如張愛玲的口吻不可能說粵語，而盧亭就是香港大嶼山的先民，那肯定是粵語。甚至有一首詩的主角是妓女，則選擇純口語。
至於《說吧，香港》的導演黃思農，在2002年創立再拒劇團，至今也完成許多作品， 近年也在台北市立美術館、橫濱藝術集會、墨西哥Vernacular Institute、布拉格PQ環境劇場藝術節，發表多齣「聲音劇場」創作，研究布萊希特的「辯證劇場」，如何在以「聲響」作為敘事軸心的前提下，拓展當代劇場的美學表現。
對於此次的作品《說吧，香港》，黃思農也呼應了廖偉棠，表示：「這些聲音都是我們在塑造所謂殖民地的聲音。而《說吧，香港》像是一個人跟你說他的生命故事，如同日誌一般。這組詩的敘事本身就蠻有劇場性，因此我並沒有放太多劇場手法在裡面，而是回到詩的音樂性。當聲音成為劇場裡最重要的敘事方式，包括你使用什麼擴音器，大聲公，喇叭，或肉身。用或不用麥克風等，都有其意義。」
從上述所言，不難發現「音樂」在《說吧，香港》之中的重要性，此次也由曾以香港電影《窄路微塵》拿下金馬獎最佳原創電影音樂的黃衍仁操刀音樂。
《說吧，香港》演出了結合詩歌及劇場形式，以人物誌的方式描繪香港200年的歷史，揉合環境音樂、民謠、龐克、圓舞曲、聲響演奏、地水南音等音樂型態。黃衍仁就表示：「粵語的抑揚頓挫本身便有一種音樂性，與華語的音樂性不同，兩者在不同音樂的加成下，讓整部作品在聽覺上有著豐富的層次。」
黃衍仁也提及，譜曲的過程讓他進入很深層的閱讀的狀態，因為得「泡在字裡面很久」，詩句其實有自己的音符、自己的節奏，編曲需要將裡面隱藏的東西表現出來。
不只《窄路微塵》，黃衍仁也曾負責過香港電影《濁水漂流》的音樂，其創作軌跡遊走於影像以及劇場，面對「劇場」以及「電影」這兩大不同媒介，音樂創作又該如何調整，黃衍仁接受《關鍵評論網》訪問時，也談到了這題。
黃衍仁說：「劇場的可變性比較大，音樂較有可能影響整個戲劇的方向，例如影響導演，台詞，甚至是演員的身體等等，劇場的互動性比較強；那麼電影就是非常精細、準確的媒介，例如電影的每一秒在後製階段，都能夠去掌握，劇場不會這樣，劇場的筆觸相對較『粗』。」
黃衍仁進一步解釋：「其實，就算是不同的媒介去說故事，但都是整體的，我從不覺得有哪部分能分成高低，創作者就是互相配合，例如，這邊的影像需要音樂推一把，那麼音樂就會進來幫忙，但也有可能這個位置是會互換的。那對於劇場以及電影，我就有點貪心，這兩個媒介我都喜歡。」
黃衍仁也總結：「《說吧，香港》有點混雜，可以說它是音樂劇場，或是詩劇。對於《說吧，香港》而言，詩是這齣劇的主體，音樂是橋樑，其實就像是音樂詩歌的劇場。」
最後，《說吧，香港》是創作者希冀能透過此劇場，找回香港的主體性，而香港的政治局勢，對於台灣人而言也是息息相關，看待香港議題，某程度就是在看中台問題。
對此，廖偉棠也提及香港與台灣的關聯：「過去台灣在戒嚴時期，因為言論自由被框限，會選擇在香港出版，而香港在97回歸之後，慢慢的將作品出版重心移至台灣，也讓香港的文學，在台灣為更多人所知。」
廖偉棠也期許觀眾透過《說吧，香港》，以相應觀點回顧與再探索台灣這片土地。2023臺北藝術節《說吧，香港》將於9月30日至10月1日於中山堂中正廳演出。
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核稿編輯：楊士範
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
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- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html