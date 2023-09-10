西米露的原料「西谷米」是怎麼來的？「先煮再悶」四步驟教你煮出Q彈顆粒
我們想讓你知道的是
西米露是甜品名，而一顆顆粉圓般的食材，則稱西谷米，西谷米是澱粉類製品，最傳統的西谷米食材，由棕櫚科的西谷椰子樹的樹幹中取得澱粉製作而得，西谷米原產於馬來半島、爪哇、蘇門答臘以及印尼等地，西谷米的澱粉原料，更是太平洋島嶼居民的一大主食。
夏日飲品追求口感，珍珠、粉圓以及芋圓等都是常見的冰飲品口感配料，而這陣子手搖茶飲店還有著新崛起的飲品，仔細一看，居然是西米露飲！這西米露中的西谷米，和珍珠、粉圓等相比顆粒又更小、呈現透明顏色，吸入口中略帶Q軟度、在嘴中富有口感，這小小粒透明的西谷米，又是從哪裡來的，怎麼製作的？煮西米露常常不小心就把西谷米煮過爛，原來不能一次煮透才行！
西谷米是什麼？原料來自樹幹內？
西米露是甜品名，而一顆顆粉圓般的食材，則稱西谷米，西谷米是澱粉類製品，最傳統的西谷米食材，由棕櫚科的西谷椰子樹的樹幹中取得澱粉製作而得，西谷米原產於馬來半島、爪哇、蘇門答臘以及印尼等地，西谷米的澱粉原料，更是太平洋島嶼居民的一大主食。傳統製作西谷米，當地人會將西谷椰子樹的樹幹取下後，將中間的木頭磨碎，經過水洗、過濾掉木頭細屑和纖維後，取得裡頭的澱粉質，將粉再加水調製，以滾動再經過過篩等方式製成顆粒狀，成了西谷米。
因為原料取得、製作不易，更有澱粉製品加工便利性等考量，目前市面上許多西谷米產品多以樹薯澱粉等澱粉取代製作，較少直接取得棕櫚樹幹的原料。使用樹薯澱粉製作時，將澱粉加水並運用快速轉動的機器滾動，使粉團滾轉成小圓顆粒而成。西谷米其實在亞洲地區如台灣、香港、中國、越南、泰國以及馬來西亞等各地，都有以它變化的西米露料理。
香港、泰國、越南、東南亞，西米露怎麼吃？
最經典的港式甜品，以芒果、椰奶以及柚子果肉、冰糖等完成的楊枝甘露，沈浸在芒果甜而伴隨柚肉的多汁些微酸中，搭上西米露顆粒口感，這道具有古典美名的甜品，擄獲不少人的胃。在泰國、新加坡以及馬來西亞等地，於辛酸辣的飲食過後，由南洋水果如紅毛丹、波羅蜜、荔枝等，加上椰奶、西谷米、碎冰等組成冰甜品——摩摩渣渣，亦是緩解味蕾刺激後的甜味放縱。
越南則有使用熱帶芭蕉，搭配椰奶、西谷米製成的芭蕉椰奶西米露，上頭再撒上芝麻或花生碎末增香氣。台灣想必就是用芋頭與椰奶、牛奶完成的芋頭椰奶西米露最得胃口吧！在研究各地口味前，且慢！先煮出Q彈度恰好的西米露顆粒更重要！
煮西米露四步驟：
- 熱水煮滾後才下鍋煮西谷米，熬煮時得「持續攪拌」鍋中西谷米，能防止黏鍋。
- 約煮10分鐘，煮至西谷米呈現半楊枝甘露透明時，關爐火。
- 在水中略悶約10分鐘，視情況增減時間等待西谷米中心熟透，取出後快速放到冷開水中冰涼後取出，能幫助建立Q度與彈性。
- 最後再放入另外熬煮好的甜湯中完成。
煮好的西米露建議當天食用完，因為西谷米的澱粉會持續吸收水分，使其黏性增加、體積膨漲，放久後則澱粉開始老化，也失去Q度。由於西谷米屬於澱粉製品，份量也要拿捏好，才不至於會煮出過多，而一碗接一碗而吃入太多澱粉熱量。
想試試最近熱門的芋頭西米露飲，那就一改以湯匙勺取的吃法，用玻璃杯來裝、吸管來飲用，你可以將芋頭切塊以電鍋蒸軟壓成芋泥，加入調製好的糖水拌勻，使芋泥增加濕潤度與甜味，另外煮好西谷米，以層次方式堆疊芋泥、椰奶、牛奶、西谷米，再用吸管攪拌融合，也能用吸吮方式享受很夯的西米露飲囉！
參考資料：《舌尖上的東協》
本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：西米露的西谷米是怎麼來的？煮出Q彈顆粒，就要「先煮再悶」！
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html