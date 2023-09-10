西米露的原料「西谷米」是怎麼來的？「先煮再悶」四步驟教你煮出Q彈顆粒

夏日飲品追求口感，珍珠、粉圓以及芋圓等都是常見的冰飲品口感配料，而這陣子手搖茶飲店還有著新崛起的飲品，仔細一看，居然是西米露飲！這西米露中的西谷米，和珍珠、粉圓等相比顆粒又更小、呈現透明顏色，吸入口中略帶Q軟度、在嘴中富有口感，這小小粒透明的西谷米，又是從哪裡來的，怎麼製作的？煮西米露常常不小心就把西谷米煮過爛，原來不能一次煮透才行！

西谷米是什麼？原料來自樹幹內？

西米露是甜品名，而一顆顆粉圓般的食材，則稱西谷米，西谷米是澱粉類製品，最傳統的西谷米食材，由棕櫚科的西谷椰子樹的樹幹中取得澱粉製作而得，西谷米原產於馬來半島、爪哇、蘇門答臘以及印尼等地，西谷米的澱粉原料，更是太平洋島嶼居民的一大主食。傳統製作西谷米，當地人會將西谷椰子樹的樹幹取下後，將中間的木頭磨碎，經過水洗、過濾掉木頭細屑和纖維後，取得裡頭的澱粉質，將粉再加水調製，以滾動再經過過篩等方式製成顆粒狀，成了西谷米。

因為原料取得、製作不易，更有澱粉製品加工便利性等考量，目前市面上許多西谷米產品多以樹薯澱粉等澱粉取代製作，較少直接取得棕櫚樹幹的原料。使用樹薯澱粉製作時，將澱粉加水並運用快速轉動的機器滾動，使粉團滾轉成小圓顆粒而成。西谷米其實在亞洲地區如台灣、香港、中國、越南、泰國以及馬來西亞等各地，都有以它變化的西米露料理。

香港、泰國、越南、東南亞，西米露怎麼吃？

最經典的港式甜品，以芒果、椰奶以及柚子果肉、冰糖等完成的楊枝甘露，沈浸在芒果甜而伴隨柚肉的多汁些微酸中，搭上西米露顆粒口感，這道具有古典美名的甜品，擄獲不少人的胃。在泰國、新加坡以及馬來西亞等地，於辛酸辣的飲食過後，由南洋水果如紅毛丹、波羅蜜、荔枝等，加上椰奶、西谷米、碎冰等組成冰甜品——摩摩渣渣，亦是緩解味蕾刺激後的甜味放縱。

越南則有使用熱帶芭蕉，搭配椰奶、西谷米製成的芭蕉椰奶西米露，上頭再撒上芝麻或花生碎末增香氣。台灣想必就是用芋頭與椰奶、牛奶完成的芋頭椰奶西米露最得胃口吧！在研究各地口味前，且慢！先煮出Q彈度恰好的西米露顆粒更重要！

煮西米露四步驟：

熱水煮滾後才下鍋煮西谷米，熬煮時得「持續攪拌」鍋中西谷米，能防止黏鍋。 約煮10分鐘，煮至西谷米呈現半楊枝甘露透明時，關爐火。 在水中略悶約10分鐘，視情況增減時間等待西谷米中心熟透，取出後快速放到冷開水中冰涼後取出，能幫助建立Q度與彈性。 最後再放入另外熬煮好的甜湯中完成。

煮好的西米露建議當天食用完，因為西谷米的澱粉會持續吸收水分，使其黏性增加、體積膨漲，放久後則澱粉開始老化，也失去Q度。由於西谷米屬於澱粉製品，份量也要拿捏好，才不至於會煮出過多，而一碗接一碗而吃入太多澱粉熱量。

想試試最近熱門的芋頭西米露飲，那就一改以湯匙勺取的吃法，用玻璃杯來裝、吸管來飲用，你可以將芋頭切塊以電鍋蒸軟壓成芋泥，加入調製好的糖水拌勻，使芋泥增加濕潤度與甜味，另外煮好西谷米，以層次方式堆疊芋泥、椰奶、牛奶、西谷米，再用吸管攪拌融合，也能用吸吮方式享受很夯的西米露飲囉！

參考資料：《舌尖上的東協》

本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此

原標題：西米露的西谷米是怎麼來的？煮出Q彈顆粒，就要「先煮再悶」！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航