TNL+ 2023/09/16,
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「A字頭A字尾」的國家名字，你想到嗎？

「A字頭A字尾」的國家名字，你想到嗎？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

看過一些街訪，美國人被問及U字開首的國家時，不少都一頭霧水，好像忘了自己身處的國家。不要取笑美國人，有天被人突然問到有甚麼城市是H字開頭，隨時也無法答出香港。

早前看過一些問答，叫人講出A字開首但不是A字結束的國家名字。不少人都愣住了，想不出來。

答案可以是阿富汗（Afghanistan）或阿塞拜疆（Azerbaijan）。想不出也難怪，因為這兩國甚冷門，而許多為人熟悉的A字開首國家：澳洲、奧地利、阿根廷、阿爾巴尼亞，甚至亞美尼亞，都是A字結尾。馬上想得出的，都必定對世界地圖甚熟悉。

一時三刻想到一些以某字母開首的國家，本來也不是易事。

想起多年前在港學德文，老師Jördis Weilandt叫同學講出不同字母開首的國家。她問到一位女同學有甚麼國家是C字開頭，這同學想了兩分鐘都想不出。這位年輕老師不知是哭是笑，問她：「甚麼？你真的想不到嗎？」只見這同學再想想，然後問旁邊同學智利（Chile）的德文是甚麼，但同學也不知道。最後老師只好笑笑，問她是否連China也忘了，全班亦大笑。

看過一些街訪，美國人被問及U字開首的國家時，不少都一頭霧水，好像忘了自己身處的國家。不要取笑美國人，有天被人突然問到有甚麼城市是H字開頭，隨時也無法答出香港。只因我們甚少會去想這些名字，雖然從小接觸自己國家或城市的名字，不代表它會時刻在最深刻的憶記裡。

何況對於非英語母語者，學習地理都不是用英文，例如德國對德國人來說是Deutschland而非Germany，是D開首；西班牙對當地人來說是E開首的España而非S開首的Spain。

德國這國名在全世界語言中有六種不同譯法，一些來自Deutschland，例如中文的「德國」；一些來自日耳曼部落，例如英文的「Germany」；斯拉夫語言則多稱呼德國為「啞巴」，因為日耳曼人不諳斯拉夫語，例如捷克語的Německo和烏克蘭語Nimechchyna。不是每個國家的人心目中的德國都以G開首。華人想到德國，或會聯想起「意志」，而斯拉夫人或會想起啞子，大家的聯想也不同。

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