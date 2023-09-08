傑尼斯性侵醜聞：東山紀之接任社長首度承認強尼喜多川惡行、人氣團體「嵐」成員代言恐遭撤換
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今年3月，《BBC》公布一支紀錄片，揭穿日本傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川的性侵醜聞，隨後前小傑尼斯成員岡本考安公開指控喜多川的惡行，驗證了傑尼斯禁忌話題。週四，傑尼斯宣佈社長人事異動，由東山紀之接任，立志改革公司。
日本傑尼斯事務所昨（7）日下午召開記者會，首次承認已故創辦人強尼喜多川對於旗下年輕男藝人的性侵行為。時任社長藤島茉莉景子宣布辭職，並由「少年隊」成員東山紀之接任。藤島茉莉景子說：「身為強尼喜多川的姪女，我願意承擔責任。」她作為事務所的唯一所有者，將繼續留在董事會，全權負責救助和補償事宜。
喜多川性侵傳聞成為傑尼斯事務所禁忌
今（2023）年3月份，《BBC》刊出一部長達一小時的紀錄片，訪問三名控告強尼喜多川性侵的原告，為此事揭開序幕。5月中旬，傑尼斯事務所宣布，他們會成立內部調查小組，以防止未來再次發生類似事件。
藤島自1998年起擔任事務所董事會成員，並於2019年被任命為社長。藤島表示，在喜多川還在世時，自己很少跟事務所旗下藝人接觸。今年5月，藤島曾向性虐待受害者道歉，但她重申對此事並不知情，引發批評。
喜多川生前始終否認這些指控，也未曾受到任何刑事訴訟。負責案件調查的第三方調查小組於8月底發布一份報告，證實過去50多年來，強尼喜多川犯下數百起性虐待事件，並譴責事務所缺乏公司治理、與媒體共謀，讓喜多川得以逃過一劫。
新任社長東山紀之說：「首先，我承認強尼喜多川的性虐待，並為此道歉。」記者會中，東山承諾將於今年從舞台上引退，全心投入公司改革，並致力於解決這個問題。
東山紀之是當前傑尼斯事務所中，年紀最大的藝人，被稱作「長男」，他也是1982年成立的團體「少年隊」的一員。他表示過去他曾聽聞喜多川的傳聞，卻未曾目擊或經歷過。
同樣出席記者會，負責小傑尼斯養成的子公司「Johnnys' Island」的井之原快彥說到，他在小學六年級加入公司時，就曾聽說過這些謠言，並擔心如果這件事發生在自己身上怎麼辦。不過，井之原說，當時這被視作禁忌，成員們很難與其他人討論。
受害者之一的小傑尼斯岡本考安：「我感覺好一點，但心理的創傷不會癒合」
26歲的小傑尼斯成員岡本考安，是《BBC》公開紀錄片後，第一位公開指控喜多川的傑尼斯成員。4月時，他曾經在記者會上坦言15歲時，遭到喜多川的「惡行」，引起日本國內的輿論和媒體關注。
今（8）日，岡本在日本外國特派員協會的記者會中，回應前一日傑尼斯事務所的道歉記者會，岡本說：「我感覺好一點了，但我不想對事務所說更多話。」不過，對於他在內的受害者而言，「心理的創傷並不會癒合。」
岡本說到，在公開指控喜多川的性虐待後，他感覺鬆了一口氣，因為不必再對家人、朋友保密。
「我對傑尼斯事務所仍抱持感謝。」岡本表示，對於告訴他娛樂世界美夢的喜多川先生，不完全感到仇恨。他也談到，在娛樂產業中嚴格、封閉本質，岡本說：「當前輩告訴年輕藝人該做什麼，這是絕對必須遵守的，霸凌和騷擾經常發生。」
在週四的記者會中，東山紀之多次被問到，是否更改由喜多川的名字變異而成的公司名——「傑尼斯」時表示，此時此刻他並無改名的打算。東山解釋，他了解許多人因此而受害，但傑尼斯事務所仍受粉絲所支持，當前應該團結，以抹除傑尼斯的負面形象。
岡本對此舉感到驚訝，他原以為公司100％會更名。岡本說：「繼續使用傑尼斯這個名字，將會產生負面影響。我相信，如果換一個名字，能夠更好的重新開始。」
醜聞波及旗下藝人：相葉雅紀、櫻井翔、松本潤可能失去廣告代言
《日本時報》報導，東京海上日動火災保險公司正在考慮終止與傑尼斯的廣告合作，該公司的公關表示：「從尊重人權的角度來看，我們不接受任何形式的騷擾。」若雙方合作終止，從去年開始擔任代言人的人氣團體「嵐」（Arash）成員相葉雅紀，將失去其廣告機會。
遭受波及的還有「嵐」的另外兩名成員——櫻井翔、松本潤。過去，嵐為日本航空拍攝廣告，甚至有一架圖裝著團體照片的飛機，即使團體在2020年宣布暫停活動，櫻井翔和松本潤仍繼續拍攝日本航空的廣告。週四記者會後，日本航空決定不再投放任何以傑尼斯旗下藝人為主角的廣告。
朝日啤酒今日也表示，將不會再投放有傑尼斯藝人的廣告，或進行新的銷售活動，合約到期後，也不再續約。出現在朝日啤酒廣告的傑尼斯藝人，包括二宮和也、山田涼介、岡田准一、生田斗真。朝日啤酒的聲明稿表示，除非傑尼斯事務所提出支持受害者的明確措施，以及組織的重大改革，否則持續與傑尼斯合作，違反公司尊重人權的政策。
新聞來源
- Johnny & Associates admits founder's abuse（NHK World）
- Japanese Talent Agency Admits Founder Preyed on Boys in Its Care（The New York Times）
- Johnny's replaces president as it admits to abuse by late founder（The Japan Times）
- Kauan Okamoto finds some closure after recognition of Kitagawa abuse（The Japan Times）
- Tokio Marine considers ending ad contract with Johnny's（The Japan Times）
延伸閱讀
- 傑尼斯創辦人喜多川遭控長年性侵旗下藝人，事務所終於鬆口：雖然難證實並非覺得沒問題
- 《日本偶像帝國》：成為國民偶像的嵐，在傑尼斯史上的意義是？
- 為什麼男性也該支持#MeToo？因為男性也是「性別平等」的受益者
- MeToo運動延燒日本演藝圈：鬼才導演園子溫鏡頭下，那些看不見的「潛規則」
- 台灣影視圈MeToo：導演北村豐晴、攝影師周宜賢遭控性騷，被害者：實習的時候被強暴
責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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