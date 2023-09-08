忠泰美術館《未來的生命，未來的你─數位、機器與賽博格》：展覽透過3大子題，討論何謂「新生命」

忠泰美術館於今（2023）年9月推出當代藝術展《未來的生命，未來的你─數位、機器與賽博格》（The Future Life, Future You – Digital, Machine and Cyborgs），由沈伯丞擔任策展人，匯集來自英、美、法、日、德國與埃及、西班牙、墨西哥、台灣共15組國外內藝術家與團體，帶來6組全球首展與4組全台首度亮相的新作。

Photo Credit: ©忠泰美術館 《未來的生命，未來的你─數位、機器與賽博格》展覽主視覺

忠泰美術館延續了上檔展覽《亻─ 生而為人》中，以建構城市與文明的基礎「人」出發，由反思擁有肉身的「人類」存在與本質，進一步探問「生命何為」，思考人與科技共構的未來生命情境與議題。

而《未來的生命，未來的你─數位、機器與賽博格》則是由沈伯丞擔任策展人，以其長期的藝術計畫「再・創世：智慧生命的衍生型態」研究為基礎，從生命是一個持續發展中、創造中的概念出發，策劃此展。

討論當科技介入了生活與生命，生物六大分類之外是否還將多出「科技界」？物競天擇「演化論」與科技始終來自於人性的「控制論」交會之下，未來的生命與生活情境又會有怎樣的想像。

《未來的生命，未來的你─數位、機器與賽博格》邀請了Aiden Faherty、Hassan Ragab、Jake Elwes、JIZAI ARMS project team、Mal Bueno、Markos Kay、Martin Backes、Moon Ribas、Patrick Tresset、Universal Everything、陳乂、陳萬仁、陽春麵研究舍─陳姿尹、莊向峰、黃新、蘇匯宇等藝術家與團隊。

透過3個子題「流動的生命與身體」、「數位裡的你與數位的它」和「機器、人與賽博格」，討論何謂「新生命」。

沈伯丞就表示：「展覽所意欲投射的並非僅是關乎生命的『科技』，更是關乎新科技情境中『生命樣態』的人文思索與美學關懷。」，

Photo Credit: ©忠泰美術館 《未來的生命，未來的你》策展人沈伯丞

至於忠泰美術館，透過當代藝術展覽，回應長期關注的「城市」與「未來」議題，忠泰基金會執行長李彥良則表示：「科技帶領著當代生活不停地變動與發展，也改變著人們的生活型態與認知。我們該如何在這樣的環境中找到適應並前進的方式？希望藉由本展所開啟的對話，能提供我們對於近未來想像的素材與方向。」

李彥良也進一步表示：「此次展覽的時間軸拉到未來，從展名中很清楚地去探討未來的生命，也因應當代快速高科技的發展，對於人類社會是不斷往前滾動的，包含生活型態皆產生了很大的改變，此次展覽就透過藝術家的創作，想像未來生命的樣態，也大大地挑戰了我們對於自然生命的常規。而這些想像其實都不是久遠的未來，而是近未來，正在發生與改變的。」

《未來的生命，未來的你─數位、機器與賽博格》展期為2023年9月9日至2024年1月28日。

Photo Credit: ©忠泰美術館 李彥良

展覽資訊

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核稿編輯：楊士範