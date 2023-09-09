北韓建國75週年，沒想到風水輪流轉，如今變成俄羅斯苦苦哀求金正恩提供武器

今年9月9日是朝鮮民主主義人民共和國，也就是北韓建國75周年的日子，目前已知中共國務院副總理劉國中，獲得北韓方面邀請前往平壤出席相關紀念活動。若從今年7月27日韓戰結束70周年閱兵儀式上，還看到俄羅斯國防部長紹依古（Sergei Shoigu）出席的畫面，想必俄羅斯也不會缺席這周末的活動。

另外美國方面已證實，北韓領袖金正恩將在本月訪問俄羅斯，商討雙邊軍事合作問題。為此美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）提出警告，若北韓向俄羅斯提供武器將付出代價。北韓與俄羅斯抱團取暖不稀奇，這從冷戰時代北韓與蘇聯的特殊關係以來就一直都是這樣，但是美國警告北韓勿向俄羅斯提供武器這點，恐怕就會讓很多觀察家跌破眼鏡。

美國不是第一次警告莫斯科與平壤方面不要從事武器貿易，但過去都是警告俄羅斯不得出賣武器給北韓。這也是為什麼朝鮮人民空軍的MiG-29還停留在1990年代的水準，而且數量只有33架。反倒是1950年代就服役的MiG-21戰鬥機，數量高達250架之多。這證明了俄羅斯聯邦相較於解體前的蘇聯，在對北韓的武器供應上其實是有所克制的。

沒想到風水輪流轉，如今變成俄羅斯要苦苦哀求北韓提供武器，供應者與需求者的地位完全對調。這首先代表過去一年來對烏克蘭的侵略戰爭，已經給俄羅斯帶來難以彌補的消耗。尤其是俄羅斯正規部隊退出第一線，轉交普亭的私人武裝瓦格納衝鋒陷陣後，哪怕是最親俄的觀察家內心也明白莫斯科的處境不妙了。

接著又爆發瓦格納的武裝叛變，然後瓦格納的領導班子，包括普里戈任與烏特金兩人在內都在一場莫名其妙的空難中死亡。眼見烏克蘭軍隊已經突破扎波利耶（Zaporizhia）的第二道防線，到底這場戰爭會打到什麼時候，就讓我們繼續看下去。倒是北韓與俄羅斯關係的前世今生，倒是真的值得我們在今天好好回顧，因為沒有蘇聯就不會有朝鮮民主主義人民共和國。

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八月風暴催生的國家

首先回顧亞洲的共產主義運動史，無論是中國還是越南的，能夠成功的關鍵都是在於有一個具備強大號召力的本土領袖存在。中國有毛澤東，越南有胡志明，兩人都不是典型的共產主義者，而是以共產主義為包裝的民族主義者。他們嘴巴上高喊馬克思主義口號，實際上卻擁抱中國與越南的土地，率領草根群眾對抗「西方列強」以及他們在中國和越南扶持的「爪牙」。

因此毛澤東在建立紅色中國後，可以持續輸出革命，最後甚至還與蘇聯老大哥分庭抗禮。胡志明領導的紅色越南，同樣沒有完全聽命於蘇聯和中共，還自立門戶般的扶持了寮國與柬埔寨的共產主義政權。中國與越南的共產主義者同為有色人種，又受到日本戰時「亞洲是亞洲人的亞洲」的口號影響，當然不會全面接受蘇聯的擺佈。