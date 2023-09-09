教育部開「新型專班」盼國際生留台，計畫成敗兩大關鍵：企業態度、大專校院教學量能

為因應少子化及缺工趨勢，教育部日前（9月7日）公布「促進國際生來台及留台實施計畫」，預計在未來5年內斥資52億學費補助、由企業提供每月1萬元生活津貼，盼能招收逾32萬國際生來台就讀專班，培育21萬名STEM（科學、科技、工程、數學）、金融及半導體等領域人才在台灣工作。不過國內大專院校提醒，這項計畫成功的關鍵在於企業態度，國內學校現有教學量能能否負擔這麼多國際生，也是個問題。

龍華科技大學國際交流中心主任郭冠麟表示，這個計畫構思很好，能幫助一些經濟條件較差的學生來台唸書，不過他認為，計劃能否順利推展，關鍵在企業的態度，他擔心要企業給出每月1萬元這筆生活津貼，恐怕有一定難度。

郭冠麟分析，即便企業可以到海外基地參與招生，但拿錢補助學生這件事，對於企業來說還是有很高的不確定性，通常企業會希望學生在學期間就要去實習，等於是讓企業「試學生」，藉此確立企業與學生雙方共事的意願後，也能提高學生畢業後留在台灣工作的可能性。

明新科大國際事務處處長廖信德提醒，語言能力常是國際生留台工作的障礙，這次計畫有政府出錢在海外招生基地開辦華語教育，國際生來台前先學會華語，也能提高企業攬才的意願。

台灣科技大學與企業商談攬才的經驗豐富，台科大國際長葉穎蓉強調，國際生要留台工作，重點在於「創造企業的需求」。台科大一年內在30家以上的企業舉辦說明會，幫助企業了解國際畢業生可以帶來的貢獻，近2、3年看到國際生更容易在台灣找到工作，企業也表達想要更多國際生的意願。根據過往經驗，資訊及通訊科技（ICT）產業對國際生的需求特別高，例如日月光就曾邀請台科大的印尼學生到高雄參訪、了解當地工作環境。

廖信德說，該校半導體、電子、機械產業碩士班有和企業合作，有廠商願意投資學生，讓學生在學期間邊培訓、實習，畢業後就留在企業工作，「不會有學用落差，工作馬上上手。」明新科大早期招生時，很多越南學生是當地第一志願工科學校畢業，部分國內廠商有在越南設廠，海外據點也會接收這些畢業生，畢業生的表現也令企業相當滿意。

5年內要教育32萬名國際生，對於國內大專院校的教學量能，也是一大挑戰。葉穎蓉則指出，「新型專班」是國際生專用，不會與台灣學生混班，因此學校必須額外盤點開班量能。以台科大為例，現在大學部已有全英文學士專班，現有師資是否還開得出新型專班所需要的英文課程，這勢必會影響學校參與這個計畫的意願。

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核稿編輯：邱宜君