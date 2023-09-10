每年在郵輪上遠端工作300天，同時享受國外旅遊，美工程師：花費跟租房子一樣

文：陳書榕

萊恩．葛翠吉（Ryan Gutridge）是一位雲端解決方案供應商的工程師，自從發現在郵輪上生活比在家工作有樂趣得多之後，開始嘗試在船上遠端工作，同時享受旅遊國外的日子。

一切的開始是2021年的夏天，葛翠吉預訂了2次、為期4晚的皇家加勒比國際郵輪旗下「海洋自由號」的行程，沒想到這竟成為了他日後開始以郵輪為家，在海上工作的開端。

近兩年，葛翠吉每年幾乎都有300天在郵輪上，據他自述，他已經造訪巴哈馬首都拿索（Nassau）與可可灣（CocoCay）各超過70多次。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情開始後，他的團隊跟著全遠端，在家工作對他而言格外無聊，畢竟葛翠吉沒有寵物也沒有孩子，所以很容易變得內向、孤單。

但自從到了郵輪上，他開始有更多人際活動。除卻開會與工作時間，他會到郵輪的飯店吃午餐、社交，或在健身房與其他人見面，甚至結交到一些與他保持連繫，並多次與他一起乘坐遊輪旅遊的朋友。

令人嚮往的海上生活，引來眾人好奇，開銷難道不會暴增？要怎麼樣才能跟葛翠吉一樣？他給了幾點建議：

1. 整理好你的財務狀況

葛翠吉說，他每年制定花費預算，也用雲端電子表單自動記錄他所有的花費，這對他認清財務狀況非常有幫助。

今年，葛翠吉在郵輪上的基本票價為3萬美元（約新台幣95萬8506元），他曾經算過，自己在船上的花費，幾乎等於他在佛羅里達州租一套公寓的租金加上垃圾處理服務費用。

但針對網路服務，他提醒因為船上的環境不比陸地，所以包括手機與電腦都要升級，並在船上找到收訊最好的地方，才能夠讓遠端工作順利。

2. 善用會員級別

葛翠吉花了2年時間達到皇家加勒比的郵輪最高等級會員（Pinnacle），因此得到了許多不同的優惠方案。

他認為，辨別優惠方案裡對自己最有利的服務，如消費折扣、免費網路或免費飲料等等，也對於節省開支很有幫助。

因為郵輪針對會員的忠誠度計畫，儘管今年他乘坐的郵輪次數更多，但實際上花費的錢卻比去年更少。

3. 健康與高效的生活需要個人自律

葛翠吉表示，週一到週五他在船上的日常生活，與在陸地上完全相同，規律工作、健康飲食，並去健身房運動。

在飲食方面，他會在船上尋找健康食品，並遠離甜點與含糖飲料。若要喝酒的話，則會留在周末。

葛翠吉回憶，他第一次去郵輪旅行時，也在測試自己是否可以實現工作與生活的良好平衡。

現在的他一年有20%的時間在陸地上，留給醫療以及拜訪朋友。當他在郵輪上的時候，絕大多數時間仍留給工作，大約10%的閒暇時間才會在港口度過。

因為通貨膨脹的關係，葛翠吉已經縮減了明年的郵輪預算。但也因為郵輪的生活經驗，讓他決心在2025年賣掉自己的公寓、汽車，並另外購置一台滑板車。若要購物，就選擇讓店家送貨上門、想出門就叫Uber或Lyft⋯⋯，簡化生活後，住房與交通工具好像就變得沒那麼重要。

他坦言，有時候還是會厭倦了去同一個港口的旅程，有時候忙工作到天昏地暗，他甚至會沒有意識到自己被郵輪載到了哪裡。

但只要不是在公寓裡盯著牆壁，壓力就少了許多。

參考資料：Business Insider、Entrepreneur

本文經Cheers快樂工作人授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰