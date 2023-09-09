歐姆佳科技 | 引領全球的相控陣列天線快速量測與自動校正技術將於2023年台北國際航太暨國防工業展登場

OHM+Fast，相控陣列天線快速量測與自動校正技術！

台北2023年9月8日 /美通社/ -- 各界期待已久的2023年台北國際航太暨國防工業展覽即將於9月14日起隆重登場。在國科會價創計畫輔導下由台灣大學衍生成立的歐姆佳科技股份有限公司(Ohmplus Technology Inc.)在這個極具意義的時刻，宣布將携OHM+ Fast技術為該展注入創新能量。

相控陣列天線作為現代通訊技術的關鍵元件，對高效通信、數據傳輸和無線連接具重要作用。在這個充滿挑戰的領域，歐姆佳以其專業知識和不斷創新的能力，憑藉OHM+Fast演算法所開發的相控陣列天線快速量測與自動校正系統以及快速群測系統，能應用於5G、毫米波、低軌道衛星等相控陣列天線射頻裝置、模組及晶片的量產測試，為相關產業帶來了嶄新的突破。

歐姆佳的相控陣列天線快速量測系統較市場現有的測試系統約快10倍以上；全球獨家專利的自動校正技術，在不需移動測試天線即可自動最佳化所有相控陣列天線元件參數；在符合客戶出貨條件下，更可透過校正技術修復達10%的天線單元誤差。因此，客戶不需建置龐大的檢測與維修團隊，即可兼顧出貨品質與速度。另外，快速群測系統在僅需一台射頻儀器下同時檢測高達32顆射頻晶片，天線晶片或模組的性能且不受電磁干擾影響，在測試速度與價格上均大幅優於市場上相同測試數量的系統。歐姆佳的方案不僅能在產線提高相控陣列天線與射頻晶片或模組的性能，亦能實現全線自動化過程，大幅提升生產效率和產品品質，特別是在低軌道衛星和半導體產業的應用，將為其量產測試帶來前所未有的便利和效益。

隨著台北國際航太暨國防工業展的臨近，歐姆佳將在展場展示其創新成果，且該公司執行長鞠志遠博士(Dr. Bryan Chu) 亦將於展期中的產品發表會以「相控陣列天線快速檢測與校正設備」為主題，讓各界人士能更了解歐姆佳與該領域的最新技術發展

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