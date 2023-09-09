【影評】《五月雪》：張吉安確立作者導演的位置，「五一三事件」種族屠殺下的哀愁與尊嚴

從《南巫》到《五月雪》，我認為幾乎可以說，張吉安確認了自己作者導演的位置，那個作者性，是關於緩慢的、耐心的、溫柔的、女性的、國族的、長鏡頭的，當然，還有馬來西亞的。

今（2023）年9月4日，《五月雪》於威尼斯影展完成了世界首映，而後也獲得了「電影藝術獎特別提及」，於此談談《五月雪》，而這篇短文僅是粗略概況，屆時還會再看幾遍，撰寫長文影評。

先說結論，我喜歡《五月雪》。

Photo Credit: 海鵬影業 《五月雪》國際版海報

《五月雪》劇情聚焦於1969年以及2018年兩代時空的5月13日，在時間跨度49年的時間軸上，張吉安將其分為「竇娥」、「阿英」兩篇章節，透過一個戲班、兩代女性的遭遇，觸撫馬來西亞的民族傷痛「五一三事件」。

事實上，張吉安此前就以短片《義山》淺嚐了五一三事件，除了《義山》，另一部短片《狼牙的御女》也在《五月雪》中有著類似的影子，關於張吉安作者導演論述的一脈相承，從短片就已開始書寫。

而我認為，倘若說《南巫》是張吉安的家庭記事，那麼《五月雪》則是關乎國族的時代印記，至於兩者相通的，是對於堅毅女性的溫柔展現。

《五月雪》的可貴是，張吉安透過一種節制的方式，冷靜地凝視了馬來人與華人的種族屠殺衝突。這種「節制的冷靜凝視」，體現在攝影機的擺放位置，在大量處在水平中景鏡頭的窺探之下，張吉安將自己的作者敘事角度，以及觀眾閱讀故事的視野，拉到了一個有效的距離，這個距離，帶著點疏離，以至不讓人深陷其中，但卻仍能產生「觀察」的作用。

這個似近非遠的距離，就此產生了返回歷史事件的曖昧性，能同感、能同理、能同傷，但不輕易產生廉價的同情，是張吉安賦予《五月雪》的尊嚴。

我也認為，對於「五一三事件」理解透徹的張吉安而言，能夠在《五月雪》中保持「節制的冷靜」，轉化為一種近乎神聖的莊嚴，其實不是一件容易的事。

至於這份距離走至片尾之際，其實有遭破除。如果沒記錯，全片唯一一顆手持，出現在萬芳通往亂葬岡的羊腸小徑之上，而這顆手持鏡頭是有意義的，越碰觸、越接近「竇娥的冤魂」，其步調的倉促、呼吸的雜亂，是顯而易見的，張吉安的《五月雪》，非常清楚自己選擇影像語言的運用，並與之連成一氣。

當然，張吉安的作者性，體現在他深厚扎實的田野調查，進一步轉化為影像的導演功力，鄉音考古、田野傳奇、傳統戲曲，皆是張吉安俯拾即是的影像文化符號——從鄭和下西洋的帝國主義開始，明朝至今，華人帝國主義的脈絡，在馬來西亞產生的不合時宜，是在張吉安作者語境脈絡下不可忽視的「歷史思維」，而這些厚重的觀點以及事件，在張吉安的作品中熔於一爐。

《五月雪》也在此，讓人看見了張吉安對於戲曲、野台、電影、電影院的摯愛，《負心的人》（華人）與「狼牙電影」（馬來人）交叉剪輯，「六月雪」竇娥冤的戲曲貫串全片，皆是張吉安透過「文本呼應文本」，「媒材交融媒材」的嘗試，甚至於是致敬以及緬懷。

至於《五月雪》片尾，萬芳的自白神殤、蔡寶珠的憂傷曲調（這種女性形象與《南巫》類似，有機會再談），從近景拉向遠景的攝影機凝望，讓觀眾看見了亂葬岡的地景全貌，甚至聽見了歷史的曾經存在。

即使，畫面看到機械怪手的現代與未來，但仍在在提醒世人，「五一三事件」有人記得，它安安靜靜地放置於張吉安的影像之中。

最後，想說的是，《五月雪》並不是一部易懂的電影，對我而言，首段「竇娥」仍有許多文化脈絡待理解，不過，縱使如此仍無損對於第二段「阿英」的感知。張吉安層層堆疊的緩慢耐心，終召喚了情感的重量。

在越發快速的當代，這件事情是不易的，是值得的，是屬於作者的，是張吉安的。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航