大直民宅坍塌事故，為什麼律師認為現在對基泰建設提假扣押不是個好方法？

文：馮鈺書（鳳梨酥）律師

基泰建設在台北市中山區大直街附近施作的工程，因施工不慎，於112年9月7日晚間，周圍有多間老公寓傾斜，而數百位民宅住戶皆撤離避難，於事故發生後，台北市長蔣萬安表示，基泰建設於北市7處工地全部停工，為了避免基泰建設脫產，並要提起假扣押。

什麼是假扣押？

假扣押是債權人為了保障金錢債權，防止債務人脫產，禁止債務人處分財產的一種法律措施。

民事訴訟法第523條第1項規定，假扣押，非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之。也就是聲請假扣押需要跟法院說明有必要性，常見的是提出債務人有失聯、脫產的事證。

但因要找到債務人脫產的事證並不容易，所以民事訴訟法第526條第2項也規定，如果說明的不夠充分，法院可以要債權人提出擔保金來代替，擔保金額通常為請求保全金額的1/3，會提存於法院。

大直街民宅塌陷意外，現場持續灌漿，平衡壓力｜Photo Credit: 中央社

為什麼我覺得現在提出假扣押不是一個好方法？

提出假扣押的困難度

從目前消息來看，並沒有基泰建設有拒絕聯繫或是脫產的情形，要如何跟法院說明有假扣押的必要性已經有難度，再者，縱使法院裁准假扣押，但要求債權人也就是這些住戶提出擔保金，而住戶會請求保全的金額，估計是民宅市價和在外居住的租金。

以大直老公寓市價而言，動輒2、3000萬，你要住戶提出數百萬、甚至千萬的擔保金談何容易？縱使台北市政府願意協助出這加起來上億元的擔保金，但住戶的安置和賠償問題仍未解決。

假扣押後可能衍伸更大問題

從基泰建設2023年第二季的資產負債表來看，基泰建設資產中現金及約當現金為29.19億元，占資產的13.6%，主要資產是存貨，也就是還沒交屋興建中的土地和房屋。

據相關新聞指出，這次事故造成的賠償估計達10億元以上，將近占基泰建設持有的現金三分之一，加上營建業屬於收入不穩定，需要交屋後才能入帳，反而要擔心基泰建設被假扣押後，剩餘現金不足以支付營運，導致基泰公司倒閉，對於住戶的安置沒有幫助之外，基泰公司施工中的建案變成爛尾樓，對於建案的已購戶來說又是無妄之災，反而造成損害更加擴大。

建議與結論

在本件事故上，我建議要釐清訴訟只是手段，重心還是要放在住戶的安置和賠償、補償上，尤其本件事故沒有人員死傷，所以重點就會是財產損失金額的計算，以及如何爭取在損失金額外的補償。

以同時對建商、營造商、台北市政府提出刑事告訴和民事求償來說，刑事訴訟主要目的還是希望增加賠償的可行性，而民事訴訟當然是為了求償，可是進入法院後的時間和精力花費，可能不是住戶能預先想像的。

首先是請求賠償的金額，關於建物毀損，這部分住戶就需要先花錢做鑑定，光是鑑定結果可能就要吵一段時間，而且建物折舊部分也是鑑定考量的因素之一。

再來是民事責任釐清的問題，要說明建商、營造、台北市政府的過失，在訴訟上被告一定會彼此卸責，這訴訟一來一往又不知道要多久才確定。

再者，民事過失責任的歸屬，可能會參考刑事判決，又會花時間等待刑事訴訟的結果，這樣一來一往，光一審的訴訟就不知道要花幾年的時間才能確定，還不包含上訴後的時間。

此外，如果住戶希望的賠償條件，是原地重建而不是金錢補償，這就必須透過和解的方式才能達成目的，尤其台北買房不易，能重建房屋可能會更符合住戶的需求。

然而重建又涉及到容積率以及重建品質的監督，這部分就是台北市政府可負責之處。以住戶立場來說，能夠有安置計畫和時間性的重建計畫，並有台北市政府協助重建的統籌規劃、督促進度和監督建案品質，才會是最大的保障。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原文標題：大直民宅傾斜事故，為什麼我覺得對基泰建設現在提起假扣押可能不是好方法

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航