大直民宅坍塌事故，為什麼律師認為現在對基泰建設提假扣押不是個好方法？
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台北市中山區大直街附近施作的工程，因施工不慎，導致周圍老公寓傾斜，數百位民宅住戶皆撤離避難。而台北市長蔣萬安表示為了避免基泰建設脫產，要提起假扣押。但是，身為律師的我，為什麼覺得現在提出假扣押不是一個好方法？
文：馮鈺書（鳳梨酥）律師
基泰建設在台北市中山區大直街附近施作的工程，因施工不慎，於112年9月7日晚間，周圍有多間老公寓傾斜，而數百位民宅住戶皆撤離避難，於事故發生後，台北市長蔣萬安表示，基泰建設於北市7處工地全部停工，為了避免基泰建設脫產，並要提起假扣押。
什麼是假扣押？
假扣押是債權人為了保障金錢債權，防止債務人脫產，禁止債務人處分財產的一種法律措施。
民事訴訟法第523條第1項規定，假扣押，非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之。也就是聲請假扣押需要跟法院說明有必要性，常見的是提出債務人有失聯、脫產的事證。
但因要找到債務人脫產的事證並不容易，所以民事訴訟法第526條第2項也規定，如果說明的不夠充分，法院可以要債權人提出擔保金來代替，擔保金額通常為請求保全金額的1/3，會提存於法院。
為什麼我覺得現在提出假扣押不是一個好方法？
- 提出假扣押的困難度
從目前消息來看，並沒有基泰建設有拒絕聯繫或是脫產的情形，要如何跟法院說明有假扣押的必要性已經有難度，再者，縱使法院裁准假扣押，但要求債權人也就是這些住戶提出擔保金，而住戶會請求保全的金額，估計是民宅市價和在外居住的租金。
以大直老公寓市價而言，動輒2、3000萬，你要住戶提出數百萬、甚至千萬的擔保金談何容易？縱使台北市政府願意協助出這加起來上億元的擔保金，但住戶的安置和賠償問題仍未解決。
- 假扣押後可能衍伸更大問題
從基泰建設2023年第二季的資產負債表來看，基泰建設資產中現金及約當現金為29.19億元，占資產的13.6%，主要資產是存貨，也就是還沒交屋興建中的土地和房屋。
據相關新聞指出，這次事故造成的賠償估計達10億元以上，將近占基泰建設持有的現金三分之一，加上營建業屬於收入不穩定，需要交屋後才能入帳，反而要擔心基泰建設被假扣押後，剩餘現金不足以支付營運，導致基泰公司倒閉，對於住戶的安置沒有幫助之外，基泰公司施工中的建案變成爛尾樓，對於建案的已購戶來說又是無妄之災，反而造成損害更加擴大。
建議與結論
在本件事故上，我建議要釐清訴訟只是手段，重心還是要放在住戶的安置和賠償、補償上，尤其本件事故沒有人員死傷，所以重點就會是財產損失金額的計算，以及如何爭取在損失金額外的補償。
以同時對建商、營造商、台北市政府提出刑事告訴和民事求償來說，刑事訴訟主要目的還是希望增加賠償的可行性，而民事訴訟當然是為了求償，可是進入法院後的時間和精力花費，可能不是住戶能預先想像的。
首先是請求賠償的金額，關於建物毀損，這部分住戶就需要先花錢做鑑定，光是鑑定結果可能就要吵一段時間，而且建物折舊部分也是鑑定考量的因素之一。
再來是民事責任釐清的問題，要說明建商、營造、台北市政府的過失，在訴訟上被告一定會彼此卸責，這訴訟一來一往又不知道要多久才確定。
再者，民事過失責任的歸屬，可能會參考刑事判決，又會花時間等待刑事訴訟的結果，這樣一來一往，光一審的訴訟就不知道要花幾年的時間才能確定，還不包含上訴後的時間。
此外，如果住戶希望的賠償條件，是原地重建而不是金錢補償，這就必須透過和解的方式才能達成目的，尤其台北買房不易，能重建房屋可能會更符合住戶的需求。
然而重建又涉及到容積率以及重建品質的監督，這部分就是台北市政府可負責之處。以住戶立場來說，能夠有安置計畫和時間性的重建計畫，並有台北市政府協助重建的統籌規劃、督促進度和監督建案品質，才會是最大的保障。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原文標題：大直民宅傾斜事故，為什麼我覺得對基泰建設現在提起假扣押可能不是好方法
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html