從姓氏到食物的融合：泰北華人穆斯林們怎麼大多姓「馬」，原來「咖哩雞麵」竟是回教料理？
我們想讓你知道的是
不知道大家有沒有發現，在習慣以豬肉為主要肉類的泰國料理中，「咖哩雞麵」會有搭配牛肉的選擇，但絕不會有搭配豬肉的選項，這和穆斯林不吃豬肉的生活方式不謀而和，而這道經典的泰北料理，據說就是當初是由穆斯林帶入泰國而融合出來的口味呢！
他們從哪裡來？
泰國最北方的清萊府，在當中有一個邊境小鎮叫做美塞（Maesai），它的領土與緬甸大其力接壤，之間有一座互通的友誼大橋，人們與車輛的頻繁往來，牽起兩國的經濟活動。
在泰北邊境的美塞與大其力，其人口組成相當多元，除了在地泰國與緬甸人之外，還有泰北華人、緬甸華人以及居住在山區的傣族與阿卡族。而對台灣人而言，華人孤軍或許是較為熟悉泰北印象，因為國共內戰而顛沛流離的軍人在邊境定居下來，也因此創辦華文學校，而泰北的華文學校創辦至今，一路上也持續受到僑委會、國合會、中華救助總會等組織的幫助。
然而，在邊境小鎮美塞裡生活的華人，除了大家熟悉的孤軍外，還有很大一部份是為了想追尋更好的生活而遷移的人們，他們的遷移路線大多是先到緬甸，再慢慢移動至泰北。
2013年底初抵達美塞的我，意外發現當地其實也有許多包著頭巾的穆斯林，甚至還有清真寺、回教學校、以及聚集著穆斯林小型社區，在教書生涯中更發現，當地信仰伊斯蘭教的華人中，有很多人的中文姓氏都是馬。
姓馬的來源是？
Dani是一位我所教過的學生，同時也是一位虔誠的穆斯林，平常穿著頭巾與罩袍的她，再加上疫情期間所配戴的口罩，使得至今對她的臉孔記憶都僅止於雙眼。而從小隨著家人遷移至美塞生活的她，從一出生就跟著家庭信仰伊斯蘭教，在主要信仰為佛教的泰國中，全身黑色的罩袍與頭巾的穿著，走在校園裡確實顯眼。
然而，泰國的多元包容性與接受度，讓Dani在成長過程中並沒有遇過嚴重的歧視或排擠，泰文學校甚至還有特別為穆斯林學生所設計的長裙制服，以及在每棟教學樓都隔設有祈禱室的空間。在遇過好幾位姓馬的穆斯林學生後，我不禁對此感到好奇，而音譯是目前所聽過最有根據的說法。
馬，取自於伊斯蘭教的先知穆罕默德（محمّد，Muḥammad）的音譯，其中mad發音類似馬，在早期漢譯文本中，也都是用「馬」這個字。在明朝大規模改名換姓時期，很多穆斯林就會把Muḥammad中的「馬字」直接當作姓氏，後代子孫們也就繼續沿用。
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
我們想讓你知道的是
過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
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過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。