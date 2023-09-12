從姓氏到食物的融合：泰北華人穆斯林們怎麼大多姓「馬」，原來「咖哩雞麵」竟是回教料理？

他們從哪裡來？

泰國最北方的清萊府，在當中有一個邊境小鎮叫做美塞（Maesai），它的領土與緬甸大其力接壤，之間有一座互通的友誼大橋，人們與車輛的頻繁往來，牽起兩國的經濟活動。

在泰北邊境的美塞與大其力，其人口組成相當多元，除了在地泰國與緬甸人之外，還有泰北華人、緬甸華人以及居住在山區的傣族與阿卡族。而對台灣人而言，華人孤軍或許是較為熟悉泰北印象，因為國共內戰而顛沛流離的軍人在邊境定居下來，也因此創辦華文學校，而泰北的華文學校創辦至今，一路上也持續受到僑委會、國合會、中華救助總會等組織的幫助。

Photo Credit： wikipedia CC BY SA 3.0 美塞位於泰國的位置

然而，在邊境小鎮美塞裡生活的華人，除了大家熟悉的孤軍外，還有很大一部份是為了想追尋更好的生活而遷移的人們，他們的遷移路線大多是先到緬甸，再慢慢移動至泰北。

2013年底初抵達美塞的我，意外發現當地其實也有許多包著頭巾的穆斯林，甚至還有清真寺、回教學校、以及聚集著穆斯林小型社區，在教書生涯中更發現，當地信仰伊斯蘭教的華人中，有很多人的中文姓氏都是馬。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 泰國美塞緬甸大其力之間的關口

姓馬的來源是？

Dani是一位我所教過的學生，同時也是一位虔誠的穆斯林，平常穿著頭巾與罩袍的她，再加上疫情期間所配戴的口罩，使得至今對她的臉孔記憶都僅止於雙眼。而從小隨著家人遷移至美塞生活的她，從一出生就跟著家庭信仰伊斯蘭教，在主要信仰為佛教的泰國中，全身黑色的罩袍與頭巾的穿著，走在校園裡確實顯眼。

然而，泰國的多元包容性與接受度，讓Dani在成長過程中並沒有遇過嚴重的歧視或排擠，泰文學校甚至還有特別為穆斯林學生所設計的長裙制服，以及在每棟教學樓都隔設有祈禱室的空間。在遇過好幾位姓馬的穆斯林學生後，我不禁對此感到好奇，而音譯是目前所聽過最有根據的說法。

馬，取自於伊斯蘭教的先知穆罕默德（محمّد‎，Muḥammad）的音譯，其中mad發音類似馬，在早期漢譯文本中，也都是用「馬」這個字。在明朝大規模改名換姓時期，很多穆斯林就會把Muḥammad中的「馬字」直接當作姓氏，後代子孫們也就繼續沿用。