巴西總統抵印度出席G20峰會，將接任輪值主席國

（中央社）巴西總統魯拉今（9）日抵達印度新德里，將參加9日至10日舉行的20國集團（G20）領袖峰會。巴西將從12月1日起擔任G20輪值主席國，移交儀式將在峰會期間舉行。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）參加本屆G20峰會的背景與10多年前大不相同。魯拉第2次擔任巴西總統（2007年至2010年）期間，在應對2008年全球金融危機中扮演重要的世界領袖角色，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）曾稱魯拉為「地球上最受歡迎的政治人物」。

里約熱內盧天主教大學（PUC-RJ）國際關係教授賈西亞（Ana Saggioro Garcia）認為，美中全球兩極分化加劇挑戰巴西的多邊主義傳統，而近年歷經政治經濟危機削弱國家形象，使得魯拉在國際上的重要性不如從前。

此外，巴西將從12月1日起正式擔任G20輪值主席國一年，印度總理莫迪（Narendra Modi）將在9月10日峰會閉幕式，將象徵G20輪值主席國身分的木槌交給魯拉。

米納斯吉拉斯天主教大學國際關係教授拉莫斯（Leonardo Ramos）指出，擔任G20輪值主席國是魯拉展現討論全球議程雄心的機會，例如說服G20國家通過具體的減貧目標。

其他議題還包括經濟、社會和環境方面可持續發展，以及聯合國安理會和世界銀行等多邊機構改革，賦予發展中國家更多代表性和發言權。

在擔任G20輪值主席國後，巴西還將在2025年主辦聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）和金磚國家（BRICS）峰會。

拉莫斯認為，巴西擔任世界領袖主要聚會東道主的時機，可能為魯拉再次成為全球重要政治人物創造一個舞台，但這將取決於魯拉在氣候議程、支持聯合國安理會改革和巴西成為常任理事國的談判能力和取得的成果。

拉莫斯指出，魯拉擁有利用這些機會的重要資產，例如其強大的個人魅力、總統任期多年累積的經驗，以及巴西在環境和氣候領域的重要性。

然而，巴西擔任G20輪值主席國期間將討論的議程，可能會受到俄烏戰爭的持續阻礙。

G20內部對俄羅斯全面入侵烏克蘭的意見分歧越來越深，可能會影響各國對於其他問題上的合作，包括糧食安全、債務困境和氣候變遷，此次峰會是否能在最後共同宣言達成共識，受到各界關注。

賈西亞和拉莫斯都指出，巴西尋求採取中立並鼓勵和平協定，但影響東歐衝突的能力很小。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：邱宜君