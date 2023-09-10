TNL+ 2023/09/10,
環境

德國政府推新法案改用「熱泵」供暖，可降低碳排為何引發高度爭議？

德國政府推新法案改用「熱泵」供暖，可降低碳排為何引發高度爭議？
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我們想讓你知道的是

為考量能源價格攀升及全球暖化腳步加速等現象，由德國總理蕭茲領導的三黨聯合政府，規劃推出《建築能源法案》。希望能藉此讓德國民眾拋棄原本使用的天然氣或燃煤式供暖系統，改用「熱泵」（heat pump）等裝置，期待能對環境更友善，且能更快達到降低碳排等目標。

文：Taylor Mei

當大家在夏天都在討論一年比一年更高溫的熱浪時，今（2023）年的德國雖然同樣是在討論「熱」，但此熱非氣溫的熱，而是暖氣。根據雜誌《外交政策》（Forign Policy）報導，德國政府正在擬定一項具高度爭議性的法案，希望在明（2024）年開始，能夠幾近全面禁止新的燃煤油及天然氣供暖系統。

德國冬季能源費用創新高

繼先前戰爭等因素導致能源價格飆漲開始，歐洲地區的冬天變得愈來愈難熬，因為家戶在氣溫驟降的這幾個月裡，收到的能源帳單不斷地創新高，而身為工業大國的德國也不例外。

據能源相關媒體《Clean Energy Wire》指出，光是今年冬天，一般德國家庭在冬季收到的暖氣使用帳單，平均為2180歐元，換算成新臺幣則為7.5萬元左右，費用十分驚人。從去（2022）年9月至今年3月的暖氣使用價格，與前年至去年同一段時間相比，也已經增加了20％。

德國在暖氣使用上，以天然氣作為燃料的比率為51％、燃油的比率為20％、區域供暖為18％、木頭及電力使用皆為4％。使用價格不斷往上，也導致在去年有80％的德國家庭決定在冬季來臨時，把暖氣設定的溫度往下調，相較於2021年平均低了攝氏0.8度，落在攝氏19.4度上下。而溫度調整的幅度，仍會依據當地民眾居住的地區而有所不同。

希望禁止暖氣燒煤油與天然氣的德國政府

為考量能源價格攀升及全球暖化腳步加速等現象，由德國總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的三黨聯合政府，規劃推出《建築能源法案》（Building Energy Act，又稱供暖法案）。希望能藉此讓德國民眾拋棄原本使用的天然氣或燃煤式供暖系統，改用「熱泵」（heat pump）等裝置，期待能對環境更友善，且能更快達到降低碳排等目標。

如果此法案後續順利通過，則全德國民眾未來自明（2024）年元旦起所使用的新型供暖系統，將會被要求至少要有65％是透過綠能供能。而德國境內多個邦，最晚也得在2028年前須設計並提出環境友善的供暖整體計畫。

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