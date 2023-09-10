德國政府推新法案改用「熱泵」供暖，可降低碳排為何引發高度爭議？
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為考量能源價格攀升及全球暖化腳步加速等現象，由德國總理蕭茲領導的三黨聯合政府，規劃推出《建築能源法案》。希望能藉此讓德國民眾拋棄原本使用的天然氣或燃煤式供暖系統，改用「熱泵」（heat pump）等裝置，期待能對環境更友善，且能更快達到降低碳排等目標。
文：Taylor Mei
當大家在夏天都在討論一年比一年更高溫的熱浪時，今（2023）年的德國雖然同樣是在討論「熱」，但此熱非氣溫的熱，而是暖氣。根據雜誌《外交政策》（Forign Policy）報導，德國政府正在擬定一項具高度爭議性的法案，希望在明（2024）年開始，能夠幾近全面禁止新的燃煤油及天然氣供暖系統。
德國冬季能源費用創新高
繼先前戰爭等因素導致能源價格飆漲開始，歐洲地區的冬天變得愈來愈難熬，因為家戶在氣溫驟降的這幾個月裡，收到的能源帳單不斷地創新高，而身為工業大國的德國也不例外。
據能源相關媒體《Clean Energy Wire》指出，光是今年冬天，一般德國家庭在冬季收到的暖氣使用帳單，平均為2180歐元，換算成新臺幣則為7.5萬元左右，費用十分驚人。從去（2022）年9月至今年3月的暖氣使用價格，與前年至去年同一段時間相比，也已經增加了20％。
德國在暖氣使用上，以天然氣作為燃料的比率為51％、燃油的比率為20％、區域供暖為18％、木頭及電力使用皆為4％。使用價格不斷往上，也導致在去年有80％的德國家庭決定在冬季來臨時，把暖氣設定的溫度往下調，相較於2021年平均低了攝氏0.8度，落在攝氏19.4度上下。而溫度調整的幅度，仍會依據當地民眾居住的地區而有所不同。
希望禁止暖氣燒煤油與天然氣的德國政府
為考量能源價格攀升及全球暖化腳步加速等現象，由德國總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的三黨聯合政府，規劃推出《建築能源法案》（Building Energy Act，又稱供暖法案）。希望能藉此讓德國民眾拋棄原本使用的天然氣或燃煤式供暖系統，改用「熱泵」（heat pump）等裝置，期待能對環境更友善，且能更快達到降低碳排等目標。
如果此法案後續順利通過，則全德國民眾未來自明（2024）年元旦起所使用的新型供暖系統，將會被要求至少要有65％是透過綠能供能。而德國境內多個邦，最晚也得在2028年前須設計並提出環境友善的供暖整體計畫。
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html