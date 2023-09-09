G20峰會登場：拜登與莫迪雙邊會談，勾勒戰略夥伴關係願景，交情提升至個人層級

G20峰會登場 烏克蘭戰事有無共識受關注

（中央社）為期2天的20國集團（G20）峰會9日在新德里登場，聚焦於包容性成長，外界關注領袖們能否在烏克蘭戰事上達成共識，並發布聯合公報或領袖宣言。

G20是由19個國家加上歐洲聯盟組成，會員的國內生產毛額（GDP）占全球80%、占全球貿易的75%，人口占全球的60%。

印度去年12月1日接任G20輪值主席，任期到今年11月30日，主題為「一個地球、一個家庭、一個未來」，聚焦包容性成長，特別是開發中國家，過去已舉辦200多場會議，以9日至10日在新德里國際展覽暨會議中心（IECC）舉辦的峰會為壓軸會議。

俄羅斯與中國對有關烏克蘭戰事的措詞有意見，在此情況下，外界關注今年的G20峰會能否產生聯合公報或領袖宣言。

如果峰會未能產生聯合公報或領袖宣言，這將是G20舉辦峰會以來的首次，除了讓印度顏面無光之外，也將凸顯出G20內部歧見無可化解，觀察人士擔心，G20作為一個集團的可持續性恐受衝擊。

在昨天的會前記者會上，G20籌備官康特（Amitabh Kant）表示，新德里宣言已經準備妥當，就等領袖們批准。但他補充，領袖們的協商才剛要開始，也還沒有結束，希望外界多些耐心。

本屆峰會，印度除了G20會員國與會之外，還邀請孟加拉、埃及、新加坡等9國，以及聯合國（UN）、國際貨幣基金（IMF）等多個國際組織參加。

與會領袖昨晚開始陸續抵達，包括美國總統拜登（Joe Biden）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、日本首相岸田文雄等。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平、墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）以及西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez），未能前來。

峰會於印度時間今早9時30分拍攝領袖合照，接下來的會議分上、下午兩場，討論經濟、財政、氣候變遷、綠色能源、國際債務、加密貨幣管制、糧食與能源安全等議題，期間穿插與會員國之間的雙邊會談，最後舉行官方晚宴。

在首場會議上，印度總理莫迪（Narendra Modi）正式邀請非洲聯盟（African Union）代表以G20正式會員的身分入座；非洲聯盟目前有55個成員國。

習近平缺席G20 拜登將藉機宣傳美國是更佳合作夥伴

（中央社）美聯社報導，美國總統拜登想藉參加在印度召開的20國集團（G20）峰會場合，以及他接下來拜訪越南的行程，來向世界說明，美國與其志同道合盟邦是優於中國的經濟和安全夥伴。

白宮官員透露，7日晚間從美國啟程前往印度首都新德里的拜登（Joe Biden），將利用年度G20峰會機會來強調美國針對開發中與中等收入國家提出的一項方案，要讓世界銀行（World Bank）與國際貨幣基金（IMF）的放款能力增加約2000億美元（約新台幣6兆4200億元）。

這是針對中國「一帶一路」大規模基礎建設倡議所嘗試提出的替代選項，規模雖不及一帶一路，但依舊龐大。美國視一帶一路為中國帶頭進行區域發展與軍事擴張的「特洛伊木馬」。中國國家主席習近平將缺席本屆G20峰會，由國務院總理李強代為出席。

峰會結束後，拜登將轉往越南首都河內與越南國家主席阮富仲會面，屆時預料將宣布加強雙邊經濟合作的計畫。越南雖與中國有密切貿易關係，但兩國間也存在南海主權爭議等意見分歧。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的全球中國中心（Global China Hub）副主任柯特（Colleen Cottle）表示：「我認為習近平若真的缺席今年的G20峰會，會是中國真正錯失一個大好機會。」

她還說：「我認為這提供拜登政府再一次機會採取進攻態勢，來加緊...向南方國家（Global South）展現美方提議的價值為何。」

一名知情官員透露，在新德里G20峰會期間，美國、印度、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國的領袖也將努力為一份重大聯合基建協議定案。

要求身分保密的官員表示，這項計畫將協助以一個鐵路網串聯波斯灣與阿拉伯國家，還將把印度與波灣地區港口出發的海上航線串聯。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）則表示，若能擴大世銀與國際貨幣基金的放款能力，將提供相對於中國的「可靠替代選項」。

拜登已向美國國會請求增額預算，為上述兩機構合計提供33億美元（約新台幣1056億元）資金。拜登政府表示，這筆經費將協助擴大提供給中等收入與貧窮國家的放款，其中單單美國將供應近500億美元，世界提供融資合計最高將達2000億美元。

蘇利文說：「我們相信，應該要讓中低收入國家能有高標準且不具脅迫性的借貸選項。」

Photo Credit: 中央社 20國集團（G20）峰會9日、10日在印度新德里國際展覽暨會議中心（IECC）舉行，聚焦於包容性成長。圖為媒體工作者在國際媒體中心觀看官方直播畫面。中央社記者林行健新德里攝 112年9月9日

拜登與莫迪雙邊會談 勾勒戰略夥伴關係願景

（中央社）20國集團（G20）峰會召開前夕，印度總理莫迪在官邸與來訪的美國總統拜登舉行雙邊會談，涵蓋科技、半導體、人工智慧、再生能源到國防合作等領域，勾勒印美戰略夥伴關係願景。

印度目前是G20輪值主席國，9日起在新德里舉辦為期2天的領袖峰會，拜登昨晚搭乘美國空軍一號抵達新德里；俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平則不會出席。