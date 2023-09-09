世界盃男籃：德國與塞爾維亞10日角逐金盃，NBA球星雲集的美國與加拿大爭季軍

鮑格達諾維奇領軍 塞爾維亞擊敗加拿大世界盃男籃晉決賽

（中央社）世界盃男籃8日登場的4強賽由加拿大對塞爾維亞打頭陣，塞爾維亞靠著鮑格達諾維奇攻下23分帶領下，以95比86擊敗加拿大，順利搶下本屆決賽門票。

加拿大全隊共有7名NBA球員參賽是本屆世界盃最多的一隊，不過今天對上團體戰力出色的塞爾維亞，首節仍以15比23落後。

效力於NBA亞特蘭大老鷹的鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic），上半場以6投5中的超高命中率，包括2投2中的三分球攻下15分，幫助塞爾維亞以52比39取得領先。

第3節鮑格達諾維奇被對方緊緊看防，單節只靠著罰球拿到1分，不過塞爾維亞其他隊友跳了出來，效力於NBA邁阿密熱火的約維奇（Nikola Jovic）拿下6分，幫助球隊前3節結束仍保有雙位數的領先。

最後一節加拿大試圖上演逆轉秀，終場前5分鐘追到10分差距，不過此時鮑格達諾維奇又跳了出來接管戰局，先靠著上籃拿下2分後，回頭防守時又蓋了對手火鍋，接著在下一波進攻又砍進高難度的後撤步三分球，個人連得5分也澆熄了加拿大的反撲氣焰。

塞爾維亞除了鮑格達諾維奇外另有4人得分達雙位數，多布里奇（Ognjen Dobric）、米魯蒂諾維（Nikola Milutinov）各有16分進帳。

加拿大團隊籃板以22比33落後塞爾維亞，全隊以效力於紐約尼克的前鋒巴瑞特（R.J. Barrett）攻下23分表現最佳。

Bogdan Bogdanovic continued his hot streak on offense to push Serbia to the Final and earn TCL Player of the Game honors 🔥



📊 23 PTS | 4 REB | 3 AST | 3 STL | 67% FG | 28 EFF#FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 | #InspireGreatness pic.twitter.com/TRPgo1tFmu — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 8, 2023

世界盃男籃德國氣走美國 10日與塞爾維亞爭冠

（中央社）德國隊8日在世界盃男籃4強賽，靠著歐布斯特、F．華格納、塞伊斯聯手轟下67分，率隊以113比111氣走美國隊，隊史首度闖進決賽，10日將與塞爾維亞爭冠。

擁有出色防守能力的德國隊，在4強賽之前，本屆世界盃6戰全勝，場均失分僅73.8分也是4強隊伍中最低，今天對戰美國隊。而上屆拿下隊史最差第7名的美國隊，在少了大牌球星助陣情況下，重返4強行列，距離躋身決賽僅差最後一步。

世界盃4強賽8日在菲律賓登場，德國隊F．華格納（Franz Wagner）首節不僅撕裂對手禁區防線，上演單手扣籃戲碼，還與歐布斯特（Andreas Obst）、施洛德（Dennis Schroder）輪流在外線開火，率隊一度領先10分。

美國隊隨後由布里吉斯（Mikal Bridges）、芮維斯（Austin Reaves）輪流在三分線外還以顏色，將比分追成31比33，前2節打完更以60比59反超。兩隊上半場攻勢不少，且團隊命中率都超過5成。

雙方易籃後，德國隊靠著塞伊斯（Daniel Theis）、F．華格納、施洛德多點開花攻勢，以94比84要回領先。

美國隊決勝節由愛德華茲（Anthony Edwards）帶頭追分，不僅上演灌籃秀提振士氣，還在倒數3分17秒飆進三分球，芮維斯隨後2罰全中，追成剩1分差。

德國隊歐布斯特倒數1分14秒一記後撤步三分球，加上施洛德中距離跳投，再度拉開差距，儘管美國隊芮維斯讀秒階段再添2分，依舊未能改變戰局，最終德國隊就以2分差險勝。

德國隊此役3人得分20分以上，歐布斯特繳出24分、6助攻，F．華格納22分次之，而塞伊斯攻下21分、7籃板。美國隊以愛德華茲23分、8籃板表現最佳，芮維斯進帳21分。

德國隊過去隊史最佳成績為2002年季軍，這次闖進冠軍賽後，締造隊史新猷，10日將與塞爾維亞角逐金盃，至於季軍戰將由美國隊對戰加拿大。

GERMANY STUN USA TO GO TO THE WORLD CUP FINAL.#FIBAWC pic.twitter.com/fvzcMtCyAa — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 8, 2023

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核稿編輯：邱宜君