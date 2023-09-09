朱立倫邀柯文哲「喝咖啡」，郭台銘被邊緣化？侯友宜：結合所有力量勝選

朱立倫：透過幕僚提出邀請 與柯文哲會面喝咖啡

（中央社）國民黨主席朱立倫拋出想與民眾黨總統參選人柯文哲會面喝咖啡的想法，朱立倫今天說，有透過幕僚提出這樣的邀請，柯文哲跟他是舊識，對公共議題、兩岸關係、政府制度、未來走向都可坐下來談，這本來就是在野黨主席的工作。

朱立倫日前拋出責任內閣制，與柯文哲拋出「聯合政府」主張隔空呼應，外界認為這是向柯文哲遞出橄欖枝、開啟「藍白合」契機；朱立倫8日受訪時說，他和柯文哲對於公共政策、政府體制乃至於兩岸關係上，的確有一些共同點，希望近日能夠會面，基於共同理念，想和柯文哲坐下來喝杯咖啡。

朱立倫今天出席全國青年助講團成立記者會前，被問到這2天是否與柯文哲約見面。朱立倫表示，有透過幕僚提出這樣的邀請，柯文哲跟他是舊識，對公共議題、兩岸關係、政府制度、未來走向都可以坐下來談，這本來就是在野政黨黨主席的工作與責任，更何況即將要面對立法院新會期的開議，還是有很多重要政策可以一起溝通。

至於宣布獨立參選總統的鴻海創辦人郭台銘稱民意永遠大於黨意，自己不是與黨主席喝咖啡，他只跟候選人喝咖啡。因此，是否還會與郭台銘會面，朱立倫僅表示，兩個星期前，國民黨總統參選人侯友宜與郭台銘已見過面，只要有見面就是好事，大家多溝通。

談到前衛生署長楊志良投書盼郭台銘退選，朱立倫說，尊重每一位朋友的意見，相信所有的意見都是希望團結在一起，不要有個人考量，一切以大我為主，如果只有自我，是走不出大局的。

有關北市大直街民宅傾斜下陷案，朱立倫表示，相信台北市長蔣萬安會處理得非常好，國民黨北市的民代也會強力監督，但民進黨想要透過這次事件，去躲避進口蛋的疑案，是很難的。

Photo Credit: 中央社 鴻海創辦人郭台銘（前中）8日晚間走訪位於台北市 大安區的臨江街觀光夜市，受到許多支持者歡迎，有 民眾特別陪同郭台銘一起走完夜市。中央社記者張新偉攝 112年9月8日

朱邀柯喝咖啡被邊緣化？郭台銘：我只跟候選人喝

（中央社）國民黨主席朱立倫盼與民眾黨總統參選人柯文哲會面，未邀請鴻海創辦人郭台銘；對此郭台銘8日表示，民意永遠大於黨意，自己不是與黨主席喝咖啡，「我只跟候選人喝咖啡」，並強調只有參選人代表民意。

鴻海創辦人郭台銘8日晚間走訪臨江街觀光夜市，與攤商及遊客互動熱絡，還一度走進店家與民眾用餐，許多遊客爭相拍照。

郭台銘接受媒體訪問時，被問及朱立倫主動邀請柯文哲喝咖啡，是否認為遭藍白陣營邊緣化；郭台銘回應，走訪夜市沒有受到任何里長招待，「沒有人敢站出來」，但民意永遠大於黨意，「我一個人出來走，人潮有少嗎？」

郭台銘說，他自己逛夜市交了很多朋友、和民眾拍了很多照，就是傾聽民意，「喝咖啡，是候選人喝咖啡，不是黨主席喝咖啡，對不起，大概搞錯了，我只跟候選人喝咖啡」，並強調只有參選人代表民意。

對於新竹市長高虹安遭質疑入住高級住宅及友人名車代步接送等爭議，郭台銘表示，高虹安受過多年專業領域訓練才走到政治圈，相信她堅守職責與法律，司法會有公道。

媒體問及侯友宜提議開徵富人稅，提出未來總和所得淨額新台幣1000萬元以上，且薪資所得不到3成者，開徵所得稅率45%；郭台銘說，「在馬英九時代，我就建議馬英九幾次要提高富人稅」，所得多要多繳稅是自然的。

郭台銘指出，若台灣要成為亞洲金融中心、境外金融中心，是否進行外匯管制及稅率問題也應重新檢討，「我想，你隨便一問，我就可以給你上一堂課」。

他還說，自己未提出65歲以上老人政策，原因是考慮排富問題，「但後來有人照抄」，資本主義必須帶點社會主義色彩，資本主義應是發展經濟，而社會主義是採取分配，所以國家稅制應修正，就看將來台灣要走什麼樣的制度，不是他說了算。

此外，基泰建設施工意外釀台北市大直街民宅坍塌，有立委遭指曾收基泰建設的政治獻金，郭台銘表示，自己選舉不接受任何政治獻金，因為不想欠任何人情，並建議房地產業多做點公益、多蓋點社會住宅貢獻社會，讓年輕人有房住。

他指出，若沒有重視國家未來的主人，台灣一切將化為虛有，「再不做我們就會後悔」。

選總統合作柯文哲？侯友宜：結合所有力量勝選

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜最新一份民調小幅超過民眾黨總統參選人柯文哲，對於媒體提問是否「藍白合」，侯友宜在南投縣說，結合所有力量勝選，副手人選時間到向大家報告。

侯友宜今天到南投縣中興新村出席全國萬人健走大會師起跑儀式，並與全國體育總會及各縣市體育會理事長座談，接著參訪鳳梨酥業者微熱山丘，下午將到草屯惠德宮、敦和宮參拜並拜訪草屯鎮農會，南投縣長許淑華、南投市長張嘉哲等人上午陪同侯友宜跑行程。

侯友宜抵達微熱山丘接受媒體聯訪，媒體提問國民黨主席朱立倫拋出邀柯文哲喝咖啡、「藍白合」是否10月有答案、朱立倫說副手人選尊重侯友宜。對此，侯友宜說，他是國民黨徵召的總統參選人，會堅定步伐結合所有力量贏得最後勝選，至於副手時間到會向大家報告。

對於最新民調勝過柯文哲，是否「藍白合作」邊緣化已宣布選總統的鴻海創辦人郭台銘。侯友宜回應，參選人最重要是拿出魄力提出人民有感政見，解決人民現階段痛苦，他最近提出巴氏量表、老人健保、癌症基金、觀光等人民有感政見，民進黨馬上跟進。

現在是否為討論「藍白合」時機，侯友宜回應媒體表示，身為國民黨徵召總統參選人，一定結合所有力量讓做不好的民進黨政府被政黨輪替，尤其弊案連連人民最不能忍受，侯友宜當總統會以魄力解決，讓民怨能平息，也讓民怨知道「原有政府做了哪些事」。