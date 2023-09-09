慕尼黑車展：中國電動車優勢震撼歐洲車商，專家：將分食歐洲市場大餅

慕尼黑車展 中國電動車優勢震撼歐洲車商

（中央社）中國電動車在本屆慕尼黑的「德國國際車展」（IAA）震撼歐洲汽車製造商。歐洲車企高層表示，推出更便宜、性價比更高的車款以縮短對中國產品的劣勢將是一大課題。

法國雷諾汽車（Renault）執行長德梅奧（Luca de Meo）在車展上告訴《路透社》：「我們必須在成本上縮小與一些中國同行的差距，他們投身電動車領域比我們早了整整一代。」還說唯有壓低製造成本，車價才能下得來。

德梅奧表示作為法國車企應對與中國電動車的價格戰，雷諾明年推出的R5 EV將比Scenic與Megane兩個車款便宜25%到30%。

包括比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車等中國電動車商，全都放眼歐洲電動車市場。路透社指出，中國電動車2023年1到7月在歐洲賣出約82萬輛，成長近55%，在歐洲的新車市佔率達13%。

小鵬計劃明年開拓更多歐洲市場；杭州的零跑汽車也宣布，未來兩年將向包含歐洲在內的海外市場推出5個車款。

汽車業諮詢機構Inovev的資料則顯示，歐洲今年到目前賣出的電動車新車裡，8%是中國廠牌，從2021年的4%、2022年的6%一路成長。

今年慕尼黑車展裡41%的參展者來自亞洲，參展中企數量更是翻倍；除比亞迪、小鵬等車商外，還有電動車用電池製造商寧德時代。

中國電動車商在歐洲大舉壓境，讓當地憂心電動車市場恐被中國所主宰。

德國汽車工業協會（VDA）會長穆勒（Hildegard Mueller）說：「我們（德國）已失去競爭力。」還說這次慕尼黑車展凸顯高強度的國際競爭壓力，將迫使德國必須加大對電動車投資。

汽車市場研究機構Jato Dynamics指出，以2022年上半年為例，中國電動汽車每輛平均不到3萬2000歐元（約新台幣110萬），而歐洲的同型車每輛則平均要價5萬6000歐元（約新台幣192萬）。

德國BMW執行長齊普策（Oliver Zipse）談及中國電動車進軍歐洲時說：「汽車基本市場劃分要嘛改寫，即便不改寫也輪不到歐洲車商置喙。」

賓士集團推出的轎跑車款CLA、BMW的Neue Klasse，兩款都主打提高續航里程和效能的同時，生產成本減半。

福斯汽車（VW）執行長布魯莫（Oliver Blume）告訴媒體，他們將透過與中國在地的結盟，做到把電動車電池成本降低50%。

汽車業分析師杜登霍夫爾（Ferdinand Dudenhoeffer）表示，電動車成本有40%是電池，這方面中國執世界牛耳。

杜登霍夫爾說，讓中國的電池製造商到德國設廠有助降低電動車成本，但這有賴德國政治人物能向中企保證，不會害他們因「愚蠢的脫鉤戰略」而被趕走。

慕尼黑車展聚焦電動車 中國廠商成亮點

（中央社）業界分析師和高層在德國慕尼黑車展中指出，在這個電動車時代，歐洲車廠必須證明，從產品、財務策略到控制供應鏈等方面，都能與亞洲車廠一較高下。

路透社報導，今年慕尼黑車展參展廠商有約41%總部位於亞洲，中國廠商數目更是攀升1倍之多，包括比亞迪、寧德時代新能源科技、小鵬等電池和電動車商。

雷諾（Renault）工程部總監勒博爾涅（Gilles Le Borgne）點出中國對電池供應鏈的控制：「面對中國，歐洲必須在總體經濟看法上捨棄天真想法。」

價格競爭將是此次會議的關鍵主題，特斯拉（Tesla）展示10月在歐洲開賣的改款Model 3，售價4萬2990歐元起跳。

賓士（Mercedes-Benz）將展示其CLA轎跑車，BMW則有Neue Klasse，這兩款車的目標都是在生產成本減半的情況下實現更高的續航里程和效率。

奧緯諮詢（Oliver Wyman）慕尼黑分公司合夥人布朗特（Fabian Brandt）表示：「過去曾是德國獨領風騷的會場，如今成了世界各地各擅勝場的後起之秀會師之地，特別是來自中國的廠商。」

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中國電動車大軍壓境 專家：將分食歐洲市場大餅

（中央社）中國的電動汽車製造商前進歐洲，高調在德國國際車展亮相，專家表示，中國汽車品牌雖尚未有亮眼成績，但大軍壓境，中國電動車可能很快就會分食在歐洲的市場大餅。

據《路透社》報導引述汽車產業諮詢顧問公司Inovev的數據顯示，今年迄今為止在歐洲銷售的全新電動汽車中，有8%是中國品牌，高於去年的6%和2021年的4%；另一份安聯集團的研究顯示，2025年，至少還會有11款中國製造的新型電動車將在歐洲上市。

《德國之聲》9月2日報導，中國汽車大軍正抵達歐洲。幾年前，在德國只有行業專家才知道小鵬、東方或比亞迪這些品牌，而且對其嗤之以鼻。如今，這些品牌帶著簇新的豪華電動越野車和電動汽車在慕尼黑舉行的歐洲最重要車展之一「德國國際車展」（IAA Mobility）上亮相。

凱捷咨詢公司（Capgemini）顧問芬特爾（Peter Fintl）表示，這些車款可以說直接展示到歐洲人自家門口，中國車企推出的汽車，在數位化和自動駕駛方面已成為西方的競爭對手，「對許多人來說，這將是一次難忘的體驗」。

德國汽車研究中心估計，2023年比亞迪將在全球生產250萬輛純電動汽車和插電式混合動力車，CAR所長、德國知名汽車專家杜登霍夫爾（Ferdinand Dudenhöffer）認為，中國品牌例如上汽、長城和其他品牌距離這一目標「並不遙遠」。