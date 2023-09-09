天文學家發現首個「星系泡泡」，直徑10億光年比銀河系寬1萬倍
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波馬黑德說，這個泡泡的發現，「是非常漫長的科學過程的一部分」。這項發現本週在《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）發表，波馬黑德是研究的共同作者。研究證實了美國宇宙學家皮博（Jim Peebles）1970年率先描述的現象；皮博後來成為諾貝爾物理學獎得主。
（中央社）天文學家發現了第一個「星系泡泡」，這個龐大到幾乎難以想像的宇宙結構，被認為是大霹靂後留下的殘餘物，坐落在銀河系後院。這個泡泡直徑10億光年，比銀河系寬1萬倍。
然而，這個肉眼無法看見的巨大泡泡，距離我們的星系相對較近，約8.2億光年，天文學家稱之為鄰近宇宙。
法國原子能委員會天體物理學家波馬黑德（Daniel Pomarede）向《法新社》表示，這個泡泡可以想成是一個「有一個中心的球殼」，中心內部是牧夫座（Bootes）超星系團，被有時稱作「大虛無」的巨大虛空包圍。
這個球殼含有幾個科學界已知的其他超星系團，包括被稱為「史隆長城」（Sloan Great Wall）的龐大結構。
波馬黑德說，這個泡泡的發現，「是非常漫長的科學過程的一部分」。這項發現本週在《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）發表，波馬黑德是研究的共同作者。
研究證實了美國宇宙學家皮博（Jim Peebles）1970年率先描述的現象；皮博後來成為諾貝爾物理學獎得主。
皮博當時推論，在原始宇宙（當時是熱電漿組成）中，重力和輻射的攪動產生了稱作重子聲振盪（Baryon Acoustic Oscillations, BAO）的聲波，而隨著聲波穿過電漿，便製造出泡泡。
在大霹靂（Big Bang）後的38萬年左右，這個過程隨著宇宙冷卻停了下來，氣泡的形狀隨之凍結。
後來隨著宇宙擴張，泡泡變得更加巨大，類似大霹靂後的其他殘餘物。
這也許是人類發現的第一個星系泡泡，但宇宙各地可能很快就會發現更多泡泡。
歐洲歐幾里得（Euclid）太空望遠鏡今年7月發射進入太空，可以對宇宙進行廣闊的觀察，或許能捕捉到更多星系泡泡的身影。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：邱宜君
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
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- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html