2023/09/09,
科學

天文學家發現首個「星系泡泡」，直徑10億光年比銀河系寬1萬倍

天文學家發現首個「星系泡泡」，直徑10億光年比銀河系寬1萬倍
天文學家發現第一個「星系泡泡」，這個龐大到幾乎難以想像的宇宙結構，被認為是大霹靂後留下的殘餘物，坐落在銀河系後院。（圖取自twitter.com/DanielPomarede）

我們想讓你知道的是

波馬黑德說，這個泡泡的發現，「是非常漫長的科學過程的一部分」。這項發現本週在《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）發表，波馬黑德是研究的共同作者。研究證實了美國宇宙學家皮博（Jim Peebles）1970年率先描述的現象；皮博後來成為諾貝爾物理學獎得主。

（中央社）天文學家發現了第一個「星系泡泡」，這個龐大到幾乎難以想像的宇宙結構，被認為是大霹靂後留下的殘餘物，坐落在銀河系後院。這個泡泡直徑10億光年，比銀河系寬1萬倍。

然而，這個肉眼無法看見的巨大泡泡，距離我們的星系相對較近，約8.2億光年，天文學家稱之為鄰近宇宙。

法國原子能委員會天體物理學家波馬黑德（Daniel Pomarede）向《法新社》表示，這個泡泡可以想成是一個「有一個中心的球殼」，中心內部是牧夫座（Bootes）超星系團，被有時稱作「大虛無」的巨大虛空包圍。

這個球殼含有幾個科學界已知的其他超星系團，包括被稱為「史隆長城」（Sloan Great Wall）的龐大結構。

波馬黑德說，這個泡泡的發現，「是非常漫長的科學過程的一部分」。這項發現本週在《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）發表，波馬黑德是研究的共同作者。

研究證實了美國宇宙學家皮博（Jim Peebles）1970年率先描述的現象；皮博後來成為諾貝爾物理學獎得主。

皮博當時推論，在原始宇宙（當時是熱電漿組成）中，重力和輻射的攪動產生了稱作重子聲振盪（Baryon Acoustic Oscillations, BAO）的聲波，而隨著聲波穿過電漿，便製造出泡泡。

在大霹靂（Big Bang）後的38萬年左右，這個過程隨著宇宙冷卻停了下來，氣泡的形狀隨之凍結。

後來隨著宇宙擴張，泡泡變得更加巨大，類似大霹靂後的其他殘餘物。

這也許是人類發現的第一個星系泡泡，但宇宙各地可能很快就會發現更多泡泡。

歐洲歐幾里得（Euclid）太空望遠鏡今年7月發射進入太空，可以對宇宙進行廣闊的觀察，或許能捕捉到更多星系泡泡的身影。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：邱宜君


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