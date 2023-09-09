性平教育調查：近5成認為女性應服兵役，逾6成贊同男女合校

（中央社）黃昆輝教授教育基金會今天發布一項調查顯示，近5成民眾同意女性應服兵役，其中女性的受訪者也超過4成贊同。超過6成民眾贊同單一性別的高中，應該改為男女合校。

黃昆輝基金會今天發布「性別平等教育民意調查」，於8月20日到23日之間透過市內電話與手機調查全國22縣市年滿20歲民眾，共完成1069份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

總統蔡英文去年12月宣布義務役期由4個月恢復為1年時，後續引發許多討論。上述調查顯示，站在性別平等角度，47.8%的受訪者同意女性應服兵役，其中男性54.9%同意，女性41.0%同意。

有趣的是，年齡越高的民眾，越支持女性服兵役，65歲以上民眾55.9%支持，而20到34歲只有37.4%支持。

基金會民調小組委員馮清皇表示，女性有4成以上同意服兵役，是一個非常高的比率，出乎他的預料。推測與近期俄烏戰爭等新聞議題有關，引發女性保護國家安全的意識。

另外，調查問及是否同意「男女分校的高中應改為男女合校」，高達64.6%同意，只有13.6%不同意。

基金會民調小組召集人郭生玉表示，台灣單一性別學校已有逐漸減少的趨勢，然而明星高中幾乎仍是男女分校。就教育心理學來說，男女分校制度「違反人性」，高中屬青少年時期，性生理已經成熟，對異性難免產生好奇，「為何在最需要認識異性的時期，要把他們隔離。」

郭生玉表示，學習是為適應未來社會生活，學校環境跟真實社會越接近，未來適應就會更好。台灣社會是男女共同生活的環境，唯獨高中實施性別隔離，就好像種族隔離一樣，會造成很多問題，影響對異性的認識、尊重和欣賞，應及時修正。

黃昆輝基金會董事長黃昆輝表示，性別平等教育推動多年以來，多數民眾認為傳統性別刻板印象如「重男輕女」、「男陽剛女陰柔」等已不嚴重，絕大多數民眾都會鼓勵子女突破社會對不同性別的期待，勇敢追求個人的興趣和專長。

黃昆輝提到，調查顯示民眾對於性霸凌、性騷擾的議題，仍比較沒信心，例如78.0%民眾認為學校在面對性平事件時，會以維護校譽為優先，盡量淡化事件的處理。

Photo Credit: 中央社 黃昆輝教授教育基金會9日發布「性別平等教育民意調查」，台灣師範大學健康促進與衛生教育系名譽教授晏涵文（圖）指出，研究顯示，結合課程教學與支持性環境營造的介入模式，最能有效提升霸凌、性騷擾防治的個人能力、心理決定因素和行為意向。中央社記者陳至中台北攝 112年9月9日

台灣師範大學健康促進與衛生教育系名譽教授晏涵文表示，近來MeToo事件引發極大的關注，除了應將法令修得更周延，更重要的是前端的預防工作。研究顯示，結合課程教學與支持性環境營造的介入模式，最能有效提升霸凌、性騷擾防治的個人能力、心理決定因素和行為意向。

晏涵文表示，男女同校但不同班，反而更糟糕，提早適應男女共存的社會，才能夠和諧共融。明星高中畢業學生未來是社會的高知識份子，更應該在青春期過程，和異性共同學習，不僅該合班，老師也要有正確觀念，才能有更多的教導。

對於女性服兵役議題，晏涵文認為需有許多配套，以色列男女都要當兵，並都以無法服役為奇恥大辱，台灣的國情是否能做到，且也與軍事科技有關，軍隊要能夠「按鈕的多於抬炮的」，突破造成性別框架的文化與環境。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：邱宜君