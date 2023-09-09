G20峰會首日：非洲聯盟成常任成員與歐盟同地位，美與沙烏地等國簽大型歐亞鐵路計畫備忘錄
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《法新社》報導，G20的擴大，對莫迪來說是一大外交勝利。他明年將面臨全國選舉，因此利用今年G20峰會主辦權來提升自身的國際政治家形象。雖然印度主導下的G20聚焦於包容性成長，但外界更關注峰會結束時能否發布聯合公報或領袖宣言，因為這意味著會員國之間能否在俄烏戰爭的立場達成共識。
G20峰會登場 莫迪籲戰勝戰爭導致的不信任危機
（中央社）20國集團（G20）峰會今天登場，印度總理莫迪在開幕致詞喊話，表示世界既然可以戰勝COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，就可以戰勝因戰爭帶來的不信任危機。
印度現為G20輪值主席國，9日至10日在新德里國際展覽暨會議中心（IECC）舉辦領袖峰會，來自40多個國家、國際組織及代表團的領袖與會。
莫迪（Narendra Modi）在開幕儀式說，後COVID-19疫情時代世界出現重大信任危機，而戰爭加劇這樣的情況。
他說：「世界既然可以戰勝COVID-19疫情，就可以戰勝因戰爭帶來的不信任危機。印度做為G20輪值主席國，呼籲世界各國把信任赤字轉化為互信與信心。」
莫迪雖未有更詳細說明，這段發言明顯是指烏克蘭戰爭。印度做為今年G20峰會的主辦國，正因與會國家對烏克蘭戰爭的歧見，面臨聯合公報或領袖宣言難產的窘境。
俄羅斯於2022年2月對烏克蘭展開軍事行動，戰爭迄今仍在持續。從聯合國多次有關是否制裁或譴責俄羅斯的表決來看，世界已分裂為反俄、挺俄與不表態等陣營。
此外，針對戰爭如何收尾，各國也沒有共識，有些國家認為應打到俄羅斯戰敗為止，也有國家認為應立即停戰。
雖然印度主導下的G20聚焦於包容性成長，但外界更關注峰會結束時能否發布聯合公報或領袖宣言，因為這意味著會員國之間能否在俄烏戰爭的立場達成共識。
有觀察人士認為，如果無法達成共識，地主國印度將因協調失敗而顏面無光，同時也凸顯G20內部分裂擴大且無法化解。
去年由印尼主辦的G20峰會，就險些為了有關烏克蘭戰事的措詞，而無法產生領袖宣言。印尼總統佐科威（Joko Widodo）當時在記者會坦承，經過冗長討論，俄羅斯與中國終於同意簽字。
然而今年俄羅斯與中國的態度轉趨強硬，俄羅斯認為，領袖宣言也應納入西方陣營對烏克蘭提供軍事援助及對俄羅斯實施制裁等內容；而中國則強調G20為經濟屬性論壇，不應討論地緣政治爭議。
另一方面，莫迪在開幕致詞向摩洛哥強震表示慰問與哀悼，稱G20會員國已準備好伸援。
非洲聯盟成G20常任成員 與歐盟地位相同
（中央社）印度總理莫迪今天在新德里舉行的20國集團（G20）峰會上表示，有55個成員國的非洲聯盟（African Union）已成為G20常任成員，代表提升至與歐洲聯盟（EU）同等地位。
《路透社》報導，G20是由世界最富有和最強大的國家組成。在此之前，歐盟是G20唯一擁有正式成員資格的區域聯盟。非洲聯盟原本則僅具G20「受邀國際組織」地位。
莫迪在峰會開場時，邀請非洲聯盟主席阿濟利（Azali Assoumani）以常任成員代表人身分，在G20領導人席位上就座。
根據《路透社》稍早見過的一份G20宣言草稿，當中表示：「我們歡迎非洲聯盟成為G20常任成員，我們也堅信，將非洲聯盟納入G20，將為應對當今全球挑戰帶來重大助益。」
本屆G20峰會將決定的議題，還包括讓多邊機構可提供更多貸款給開發中國家、國際債務架構改革、加密貨幣監管，以及地緣政治對糧食與能源安全的影響。
《法新社》報導，G20的擴大，對莫迪來說是一大外交勝利。他明年將面臨全國選舉，因此利用今年G20峰會主辦權來提升自身的國際政治家形象。
近年來由於各國對於俄烏戰爭存在嚴重意見分歧，使得G20成員之間愈來愈難達成共識。
莫迪在開場致詞時表示：「世界存在巨大的信任危機，而戰爭使得這樣的信任不足加深。如果我們能夠打敗COVID-19（2019冠狀病毒疾病），我們也能克服這場互信危機。」
G20峰會 美與沙烏地等多國將簽大型歐亞鐵路計畫備忘錄
（中央社）美國官員今天說，美國、沙烏地阿拉伯和其他國家將在20國集團（G20）峰會簽署協議，以研議制定一項大型鐵路和港口計畫，將中東、印度和歐洲連結起來。
法新社報導，白宮副國家安全顧問范納（Jon Finer）說，這些國家將簽署諒解備忘錄，以「探索一項航運和鐵路運輸（計畫），讓商務、能源和數據能從印度這裡流向中東和歐洲」。
G20年度峰會今天在印度新德里登場。范納在當地告訴記者，除了沙烏地阿拉伯和印度，這項計畫的關鍵參與國還將包括阿拉伯聯合大公國和歐洲聯盟（EU）。
美國正積極與沙烏地阿拉伯往來，希望沙國與以色列恢復正常外交關係。
范納說：「這是數月來在雙邊和多邊場合謹慎、低調外交的成果。」
他還說，這項計畫「有非常多可能性，但我不知道確切要花多久時間」。
這項同意研議運輸計畫的協議，可能是今年G20峰會最具體的成果之一，因為各國領袖在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭上意見分歧，也遲遲難就減少碳排放達成共識。
早在峰會揭幕之前，這場會議的重要性就備受質疑。中國國家主席習近平決定不出席，改派國務院總理李強與會；俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）也因俄烏戰爭引發的外交齟齬和俄國所受的戰爭罪指控而未現身，改由外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代表出席。
范納說：「我們已經讀過許多（報導），或許各位也寫了很多關於誰會出席、誰不出席這場新德里峰會的分析，還有為什麼要出席或為什麼不出席；但美國關注的事實是拜登總統就在這裡，正與其他G20成員國和夥伴一起捲起袖子，準備做出真正的成果。」
梅洛尼關注全球南方地區 義印升至戰略夥伴關係
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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