2024台灣總統大選白熱化，說清楚國防政策是朝野候選人不能迴避的課題

在2024年總統及立委大選日益白熱化的當下，只見朝野陣營一直在細微末節的小事大打口水戰，對於國政議題卻甚少著墨，特別是至關重要的國防政策。因此有識者難以坐視開始發聲，如日前艾爾科技（MyET）創辦人暨執行長林宜敬，在臉書為文公開呼籲各方總統候選人應儘早提出各自的國防構想。

林宜敬直言對賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘這四位總統候選人來說「好像台灣的國防政策不干他們的事一樣」。他強調「賴、侯、柯、郭四位總統候選人應該跟我們說清楚，他們的國防政策究竟是什麼？不要說是一般民眾不懂，所以就不想說。因為向一般民眾說明國家所面臨的挑戰，以及政府所要採取的對策，是身為一個民主國家領導人的主要責任」。

朝野陣營亟需正視，今日台灣國防窠臼

誠如林宜敬所言，有志總統大位的朝野政黨總統候選人都必須正視國防政策的重要性，特別是正視今日台灣國防的窠臼。

無庸諱言，在蔡總統執政七年多來，潛艦、飛彈相繼研發有成、美國方面的協訓交流擴大的風光背後，卻面臨基層志願役大量報退、抗彈板等單兵個裝不斷發生問題、軍方高層顢頇思維如故的嚴峻現實。在這個現實之下，朝野政黨總統候選人如何延續今日建軍的成果，並進一步正視、改革既有的窠臼，是朝野政黨總統候選人不能回避的課題。

有鑒於此，筆者不揣淺陋，提出如下問題，希望能夠達到拋磚引玉之效。

朝野政黨總統候選人，如何看待文人領軍？

「文人領軍」是長年各界疾呼的國防課題，從文人出任國防部長、建立國防部專業文官團隊都是迄今仍未落實的目標，甚至在蔡總統任內從未出現文人出任國防部副部長的情況。

針對「文人領軍」的課題，試問朝野政黨總統候選人如何看待「文人領軍」？是否仍然要延續蔡總統執政時期沒有文人出任國防部高層的「現況」？

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朝野政黨總統候選人，如何推動軍隊將官的人事革新？