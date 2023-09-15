你追求的是電商購買式的職涯，還是真實的職場Showroom？

文：公關人生相談室

我們或多或少都有在網路上購買東西的經驗，像是3C電子產品這種外型、規格皆為標準化的產品，消費者只需要比較品牌、功能與價格，通常就可以決定購買。但是換作需要搭配消費者本身身型、膚色、膚質與天生樣態的產品，像是衣服、鞋子、化妝品等，許多人可能都有過照片上Model穿起來很英倫風，但自己買來穿怎麼穿就是制服風的經驗。

於是，銷售衣服的電商會提供尺寸表、試穿報告，或請消費者預先量好自己的肩寬、袖長、胸圍、腰圍，以避免購買之後因為尺寸不合又需要退貨，造成廠商額外的回收、理貨成本。但你可能也有過類似經驗，即便尺寸符合，但收貨後實際看到商品，又發現色差、材質跟做工不滿意，依舊需要退貨。

許多人在電商消費時，總會認真地去比較品牌、價格、規格、材質以及廠商與消費者的評價，也會認真地在消費後給予評價。電商的存在並沒有完全消滅實體店，有人說實體店變得更像展示間（Showroom），提供品牌與消費者實體互動的場域。

選工作只靠網路論壇靠譜嗎？——偏聽還是不願意面對現實？

回到我們的現實人生，有許多人在職涯選擇上，也選擇了電商消費的選擇方式，在選工作時，就在網路上搜尋，無論是求職平台、網路論壇、爆料論壇等，不斷地爬文與看遍網路評論，卻沒有真正地去問到實際在業界，甚至在目標公司任職的人。

也有另一群人，選擇採納的是完全來自目標公司內的人的正面意見，而忘了思考，換作是自己的條件、能力與耐受度，是否也可以跟前輩一樣有類似的正面體驗？或是在這些正面意見之外，自己最不能接受的條件是什麼呢？

於是，只「偏聽」某些意見的結果，往往造成像是只看商品照片就下單商品的消費者，但卻忘了那些商品照都是在棚內由專業攝影師拍攝、Model都是超乎正常人比例的身材，整個消費過程都沒有「自己」在裡面，而只有自己代入商品的投射。

在經營職涯的過程，如何減少像是電商購物這樣的試誤過程？就像是在購買金額較大的商品無論是車子或是房子，消費者會選擇去試乘、試駕、賞屋，甚至在不同時段與天氣狀態去看屋，體驗當自己實際跟商品與空間互動時，沈浸在其中的感覺，以做出最適合自己的購買決定。以上的方式，都是為了降低因資訊不對稱而購買的金錢、時間與風險成本。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

為自己打造職涯Showroom

在職涯選擇中，我們或許更可以採用的是兼納建議但審慎篩選資訊來源，以及透過職場體驗的Showroom像是打工、實習、學徒制、師徒制與職場導師這樣的機制，減少單一資訊來源的風險。舉例來說，透過打工與實習，我們可以真實體驗工作環境、工作流程與上下屬與同儕互動，也可以了解自己的能力在真實職場上可以發揮的程度，甚至有機會透過工作看到自己的不足之處。

透過請益在特定產業、公司、職位的前輩與從業人員，我們可以了解在職涯的路徑上可能的發展方向與挑戰，可以以更深遠的視野眺望與規劃自己前方的道路，甚至可以避免再踩入前輩曾經踩過的坑。

在長達30年甚至40年以上職涯，與其用看好就下手的直覺性思考選擇，倒不如給予自己多一點像是Showroom的體驗，綜合兼具廣度與深度的建議與真實體驗，把自己放在真實的場域中，用自己與環境互動的體感，為自己做出最合適的職涯選擇。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航