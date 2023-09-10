【東南亞週報】緬甸大選最快2025年才可能實現｜東協峰會印雅加達登場｜洪馬內外交首秀

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第239期，為讀者挑選2023年9月2日至9月8日期間，有關印尼、新加坡、柬埔寨、菲律賓、緬甸與馬來西亞的六則東協區域大事。

印尼｜東協峰會印雅加達登場 聚焦緬甸及南海議題

第43屆東南亞國協峰會9月6日在印尼雅加達登場，聚焦南海議題以及緬甸危機。輪值主席印尼總統佐科威在開幕儀式上致詞表示，東協不做任何大國的代理人。

因緬甸軍政府未能落實和平計畫，軍政府代表被禁止出席東協峰會。針對緬甸危機，美國副總統賀錦麗指出，美國會繼續向緬甸軍政府政權施壓，停止恐怖的暴力行為，讓緬甸回歸民主政體。他並重申，美國對東南亞地區乃至印太地區有堅定的承諾。

今年時值日本與東協建交50週年，日本首相岸田文雄出席峰會表示，雙邊已經同意將關係提升至「全面戰略夥伴關係」層級。他也重申以法治為基礎的國際秩序，反對單邊企圖以武力改變現狀，雖未指明但暗指中國及俄羅斯。

中國在8月底發布了「2023年版標準地圖」，其在南海地區「十段線」的主張，引發菲律賓、馬來西亞、印尼等國抗議。中國總理李強在峰會上表示，面對分歧和爭端，各國應審慎處理，反對選邊站，避免集團對抗形成新冷戰局勢。此外，印尼統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）、交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）6日與李強一同試乘一帶一路工程雅萬高鐵，李強並預計在8日與佐科威一同出席雅萬高鐵通車典禮。

Photo Credit: GettyImages 印尼總統佐科威於9月5日在雅加達舉行的東協峰會上發表談話。

新加坡｜尚達曼以七成支持率當選星國總統 預計14日就任

新加坡6年一度的總統選舉結果9月2日揭曉，由體制內66歲新加坡前國務資政尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）以得票率70.4%當選新加坡總統，預計於9月14日就任。其對手新加坡政府投資公司（GIC）前首席投資官黃國松（Ng Kok Song）和職總英康（NTUC Income）前總裁陳欽亮（Tan Kin Lian）則僅分別獲得15.72%和13.88%的得票率。

尚達曼於結果揭曉後首度接受媒體採訪時表示，他沒有料想到會有如此高的支持率，「這意味著其中有許多並非執政黨支持者的人，他們決定這不是一場政治選舉，而是一場大選」。

印度裔的尚達曼勝選，凸顯新加坡多數民眾接納及認可少數族裔，執政黨人民行動黨近期醜聞事件似乎並未對他的支持度造成影響。尚達曼表示，種族並非競選的唯一因素，他相信結果表明了新加坡人想要一位無黨派的總統。

新加坡自1993年推行總統民選制度以來，有3屆總統是由唯一合格候選人直接當選，其中包括2017年當選的現任總統哈莉瑪（Halimah Yacob）。選民上回透過投票選出總統已是2011年。雖然新加坡掌握實權的是總理，總統職位屬於象徵性，但同時也具備國家儲備金「第二把鑰匙」的角色。

（新加坡前國務資政尚達曼當選星國總統）

柬埔寨｜洪馬內外交首秀 揭柬高收入經濟體目標

柬埔寨新任總理洪馬內近日出訪印尼，為其外交首秀，他表示柬國政府將歡迎外國投資者協助實現該國成為高收入經濟體的目標，因為新政府計畫在未來25年加速經濟發展，以在2050年前實現高收入經濟體的目標。

這是洪馬內自8月成為總理以來，首次海外訪問，他在雅加達的東協商業和投資峰會上發言時提到該目標及展望。值得一提的是，他此次出訪主要是為了參加東協峰會，而45歲的洪馬內成為東協十國中最年輕的領袖，刷新了其父親首次參加東協峰會時僅47歲的紀錄。

洪馬內指出，柬國在過去幾十年中一直致力於內戰後的重建。聯合國將柬國與緬甸和寮國一起列為「最低度開發國家」（least developed countries）。在經濟方面，柬國在過去十年中，對中國的依賴程度不斷增加。北京大力投資於柬國的公共項目，從高速公路到鐵路系統，以擴大其在「一帶一路」倡議下的全球影響力。

柬中兩國也有緊密的軍事聯繫，導致美國對該局勢感到擔憂，尤其對中國在位於泰國灣的柬國海岸上、由北京資助的瑞安海軍基地的軍事活動有顧慮。針對此事，洪馬內強調柬國將繼續致力於多邊體系、以規則為基礎的國際秩序和不干涉原則，以保護和促進國內和國際的和平。

洪馬內接替了父親洪森總理之位，後者統治該國長達38年。柬國人民黨在上次選舉中贏得96%的席位，唯一有競爭力的反對派「燭光黨」被禁止參選，而洪馬內是在該選舉後被任命總理。這位前軍事指揮官在美國軍事學院（又稱「西點軍校」，West Point）接受教育，並於紐約大學（New York University）獲得經濟學碩士學位，以及英國布里斯托大學（University of Bristol）獲得博士學位。

（柬埔寨總理洪馬內在東協周邊會議發言。）

菲律賓｜菲澳關係升級 簽訂戰略夥伴關係

菲律賓總統小馬可仕與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）9月8日宣布，菲澳關係升級為「戰略夥伴關係」，並於每年舉行雙邊部長級國防會議。

艾班尼斯本週出訪菲律賓，是2003年以來首位出訪菲律賓的澳洲總理。艾班尼斯與小馬可仕會晤，主要聚焦安全、教育以及氣候危機議題。面對中國在南海日益擴張的主權聲索行為，菲律賓與澳洲宣布升級為「戰略夥伴關係」，每年舉行部長級國防會議，並呼籲共同維護1982年聯合國海洋法公約為依據的國際秩序。

近期菲律賓和中國在南海地區的衝突日益升溫，8月時中國發射水砲驅離菲律賓在第二托馬斯礁（Second Thomas Shoal，菲稱Ayungin Shoal，中稱仁愛暗沙）的補給船；菲律賓隨後也宣布停用雙邊自2017年開通海岸警衛隊的熱線。中國更於8月底公布「2023年版標準地圖」，提出十段線主張。