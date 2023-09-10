拜登訪河內美越可望升級為「全面戰略夥伴關係」，與北京和莫斯科平起平坐
我們想讓你知道的是
對於拜登的越南行，中國外交部9月4日維持一貫論調表示，希望美國在處理亞洲國家關係時「遵守國際關係基本準則，不針對第三方，不損害地區的和平穩定與發展繁榮」。台灣國防安全研究院的黃宗鼎分析，北京的確有可能透過在南中國海的軍事演練動作對越南施壓，但就整個外交大局來說，中國短期對越南的態度不至出現太大變化。
美國總統拜登將於9月10日訪問越南，各界預測，美越屆時可能將關係升級為最高級的全面戰略夥伴關係。觀察人士分析，雙邊新的外交位階將擴大美越的經濟及軍事合作，但北京很有可能擴大在南中國海的擴張行徑，以對河內和華盛頓深化關係的決定發出警告。
美國總統拜登（Joe Biden）近日行程滿檔，他已於9月8日抵達印度新德里，準備出席二十國集團（G20）於9月9日起一連兩天在此召開的峰會。在G20峰會結束之後，拜登將於9月10日訪問越南，並與越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）和其他越南領導人會晤。
白宮稍早在聲明中指出，拜登的越南行將探索如何推動和以創新為驅動力的越南經濟增長，並透過教育交流和勞動力發展項目，擴大美國和越南民眾之間的聯繫。
拜登的印度和越南行，顯現美國正致力於加強與印太區域盟友的合作，特別的是各界預測，拜登很可能在訪問越南首都河內這天，宣布美越雙邊外交層級將升至最高級的全面戰略夥伴關係。
這是在現有的全面夥伴關係框架上的連躍兩級，也將使得華盛頓在河內的外交關係等級中，與北京和莫斯科平起平坐。
對此， 新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南研究項目訪問學者阮克江（Nguyen Khac Giang）分析，雖然中國對越南的重要性仍不容忽視，但在前者於南中國海大舉進行擴張行徑之際，美越即將升級的關係顯示，越南將美國視為抗衡中國的關鍵合作夥伴之一。
越南將有更多對抗中國的工具
阮克江告訴《美國之音》：「對於越南來說，中國在經貿關係和意識形態上，一直是其非常重要的伙伴。 但當然，當試圖維護其安全利益、以及在南中國海的海洋主權時，中國也一直是一個非常複雜、強悍的國家，因此與美國締結新的全面戰略夥伴關係，這意味著越南現在將擁有更多可用工具，來對抗中國在南中國海的影響力，並推動其經濟發展戰略。」
越南一直以來是與中國在南中國海主權爭端上最為強硬的國家之一。中國稍早公佈以U形線勾畫對南中國海約90%海域擁有主權的最新「2023版標準地圖」，引起包含越南等東盟國家的強烈反對和抗議。另外，越南外交部上月也對中國疑似在帕拉塞爾群島（越南稱黃沙群島、中國稱西沙群島）興建跑道一事回覆表示，未經越南許可在帕拉塞爾群島進行的所有活動，都侵犯越南對該群島的主權，並使南中國海情況復雜化。
台灣國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員黃宗鼎表示，美國為了擴大抗衡中國，東南亞於南中國海與後者有衝突的國家，就成為其積極拉攏的對象，若美越近期共同發布將關係升級成最高階的聲明，除了代表華盛頓的印太戰略進一步獲得落實，美越也可望擴大安全和供應鏈合作。
黃宗鼎告訴《美國之音》：「目前美國在印太戰略上面的具體措施，除了海洋秩序的強化之外，現在更進一步的就是推動所謂經濟秩序的強化，所以它格外地註重供應鏈安全。這一次的拜登訪問越南，如果確實雙方關係升格，在海洋秩序合作的面向上面，相信越南可以獲得更多在南（中國）海上面，抗衡中國軍事力量的相關軍事設施，那麼，從經濟秩序的面向上，目前看出來就是除了半導體的合作方面，另外是能源、相關基礎建設，或者說AI這一些產業的合作。」
《紐約時報》9月8日報導，分析人士表示，越南可能會在經濟上向中國展示，其與美國日益深化的盟友關係。報導統計，美國目前是越南第一大出口市場和第二大貿易夥伴，去年雙邊貿易額已達到1240億美元，但仍低於中越貿易額的1760億美元。
升級背後的限制與隱憂
雖然河內與華盛頓可望簽署新的關係協議，顯示前者正在遠離北京的政治軌道，但是《紐約時報》報導，美越外交互動可能也會受到限制。
報導分析，河內不太可能加入針對中國的聯盟，因為其奉行包括不加入軍事聯盟、不結盟對抗另一國、不允許外國在越南境內建立軍事基地，及不在國際關係中使用武力的「四不」國防政策。
美國奧勒岡大學政治系教授武有翔（Tuong Vu，音譯）透過書面告訴《美國之音》，雖然從理論上來看，越南若與美國升級成全面戰略夥伴關係，顯示前者已將其與後者和與中國的關係視為同等重要，「但我們必須也要觀察，實際情況是否也是如此」。
此外，美越合作也並非沒有隱憂。《路透社》指出，美國宗教自由委員會（USCIRF）本月發表報告，指責越南在宗教自由的承諾上出現倒退，像是「近期對民間社會的鎮壓、擴大對獨立宗教團體的施壓、強迫放棄信仰的令人震驚的報導，以及其他日益嚴重的侵犯宗教自由的行為」，使越南曾經積極一度改善信仰自由的軌跡，「出現了明顯的逆轉」。
《紐約時報》引述美國非營利組織「88項目」（88 Project）聯合主任斯旺頓（Ben Swanton）的一份聲明表示，在越南正在殘酷鎮壓行動主義、異見人士和公民社會之際，拜登總統卻選擇升級與越南的外交關係「令人憤慨」，「儘管拜登高調宣揚推動『基於規則的國際秩序』和捍衛自由，但他卻再次討好擁有殘暴人權記錄的獨裁者」。
《外交家》雜誌（The Diplomat）9月8日也刊登一篇，由國際特赦組織美國亞洲宣傳主任卡羅琳·納什（Carolyn Nash）發表的評論，指出白宮希望通過建立與越南更緊密的聯繫，來推進包含以技術為重點的越南經濟增長、擴大教育交流以及緩解越南的氣候危機，但在越南政府言論自由的刑事定罪行為仍與拜登政府價值觀背道而馳、美國政府在防止氣候變化上也仍做得不夠多的情況下，「 如果兩國政府不進行系統性改革來解決在人權問題上的失誤，就不可能在這些共同目標上取得實質性進展。」
中國將會如何回應？
Tags：
點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
【桃園市政府廣告】