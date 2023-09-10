拜登訪河內美越可望升級為「全面戰略夥伴關係」，與北京和莫斯科平起平坐

美國總統拜登將於9月10日訪問越南，各界預測，美越屆時可能將關係升級為最高級的全面戰略夥伴關係。觀察人士分析，雙邊新的外交位階將擴大美越的經濟及軍事合作，但北京很有可能擴大在南中國海的擴張行徑，以對河內和華盛頓深化關係的決定發出警告。

美國總統拜登（Joe Biden）近日行程滿檔，他已於9月8日抵達印度新德里，準備出席二十國集團（G20）於9月9日起一連兩天在此召開的峰會。在G20峰會結束之後，拜登將於9月10日訪問越南，並與越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）和其他越南領導人會晤。

白宮稍早在聲明中指出，拜登的越南行將探索如何推動和以創新為驅動力的越南經濟增長，並透過教育交流和勞動力發展項目，擴大美國和越南民眾之間的聯繫。

拜登的印度和越南行，顯現美國正致力於加強與印太區域盟友的合作，特別的是各界預測，拜登很可能在訪問越南首都河內這天，宣布美越雙邊外交層級將升至最高級的全面戰略夥伴關係。

這是在現有的全面夥伴關係框架上的連躍兩級，也將使得華盛頓在河內的外交關係等級中，與北京和莫斯科平起平坐。

對此， 新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南研究項目訪問學者阮克江（Nguyen Khac Giang）分析，雖然中國對越南的重要性仍不容忽視，但在前者於南中國海大舉進行擴張行徑之際，美越即將升級的關係顯示，越南將美國視為抗衡中國的關鍵合作夥伴之一。

Photo Credit：AP/ VOA 2015年7月7日，時任美國副總統拜登與越南共產黨總書記阮富仲在美國國務院舉行的歡迎午餐會上共同舉杯。

越南將有更多對抗中國的工具

阮克江告訴《美國之音》：「對於越南來說，中國在經貿關係和意識形態上，一直是其非常重要的伙伴。 但當然，當試圖維護其安全利益、以及在南中國海的海洋主權時，中國也一直是一個非常複雜、強悍的國家，因此與美國締結新的全面戰略夥伴關係，這意味著越南現在將擁有更多可用工具，來對抗中國在南中國海的影響力，並推動其經濟發展戰略。」

越南一直以來是與中國在南中國海主權爭端上最為強硬的國家之一。中國稍早公佈以U形線勾畫對南中國海約90%海域擁有主權的最新「2023版標準地圖」，引起包含越南等東盟國家的強烈反對和抗議。另外，越南外交部上月也對中國疑似在帕拉塞爾群島（越南稱黃沙群島、中國稱西沙群島）興建跑道一事回覆表示，未經越南許可在帕拉塞爾群島進行的所有活動，都侵犯越南對該群島的主權，並使南中國海情況復雜化。

台灣國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員黃宗鼎表示，美國為了擴大抗衡中國，東南亞於南中國海與後者有衝突的國家，就成為其積極拉攏的對象，若美越近期共同發布將關係升級成最高階的聲明，除了代表華盛頓的印太戰略進一步獲得落實，美越也可望擴大安全和供應鏈合作。

黃宗鼎告訴《美國之音》：「目前美國在印太戰略上面的具體措施，除了海洋秩序的強化之外，現在更進一步的就是推動所謂經濟秩序的強化，所以它格外地註重供應鏈安全。這一次的拜登訪問越南，如果確實雙方關係升格，在海洋秩序合作的面向上面，相信越南可以獲得更多在南（中國）海上面，抗衡中國軍事力量的相關軍事設施，那麼，從經濟秩序的面向上，目前看出來就是除了半導體的合作方面，另外是能源、相關基礎建設，或者說AI這一些產業的合作。」

《紐約時報》9月8日報導，分析人士表示，越南可能會在經濟上向中國展示，其與美國日益深化的盟友關係。報導統計，美國目前是越南第一大出口市場和第二大貿易夥伴，去年雙邊貿易額已達到1240億美元，但仍低於中越貿易額的1760億美元。

Phto Credit: 中國自然資源部 中國公布的2023新標準地圖

升級背後的限制與隱憂

雖然河內與華盛頓可望簽署新的關係協議，顯示前者正在遠離北京的政治軌道，但是《紐約時報》報導，美越外交互動可能也會受到限制。

報導分析，河內不太可能加入針對中國的聯盟，因為其奉行包括不加入軍事聯盟、不結盟對抗另一國、不允許外國在越南境內建立軍事基地，及不在國際關係中使用武力的「四不」國防政策。

美國奧勒岡大學政治系教授武有翔（Tuong Vu，音譯）透過書面告訴《美國之音》，雖然從理論上來看，越南若與美國升級成全面戰略夥伴關係，顯示前者已將其與後者和與中國的關係視為同等重要，「但我們必須也要觀察，實際情況是否也是如此」。

此外，美越合作也並非沒有隱憂。《路透社》指出，美國宗教自由委員會（USCIRF）本月發表報告，指責越南在宗教自由的承諾上出現倒退，像是「近期對民間社會的鎮壓、擴大對獨立宗教團體的施壓、強迫放棄信仰的令人震驚的報導，以及其他日益嚴重的侵犯宗教自由的行為」，使越南曾經積極一度改善信仰自由的軌跡，「出現了明顯的逆轉」。

《紐約時報》引述美國非營利組織「88項目」（88 Project）聯合主任斯旺頓（Ben Swanton）的一份聲明表示，在越南正在殘酷鎮壓行動主義、異見人士和公民社會之際，拜登總統卻選擇升級與越南的外交關係「令人憤慨」，「儘管拜登高調宣揚推動『基於規則的國際秩序』和捍衛自由，但他卻再次討好擁有殘暴人權記錄的獨裁者」。

《外交家》雜誌（The Diplomat）9月8日也刊登一篇，由國際特赦組織美國亞洲宣傳主任卡羅琳·納什（Carolyn Nash）發表的評論，指出白宮希望通過建立與越南更緊密的聯繫，來推進包含以技術為重點的越南經濟增長、擴大教育交流以及緩解越南的氣候危機，但在越南政府言論自由的刑事定罪行為仍與拜登政府價值觀背道而馳、美國政府在防止氣候變化上也仍做得不夠多的情況下，「 如果兩國政府不進行系統性改革來解決在人權問題上的失誤，就不可能在這些共同目標上取得實質性進展。」

中國將會如何回應？