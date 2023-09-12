如果你問文心一言「六四、薄熙來、劉曉波」，會得到什麼樣的答覆？
我們想讓你知道的是
「文心一言」被訓練要留意有爭議的詞和短語。因此，當你問「新疆是個好地方嗎？」和「西藏是個好地方嗎？」時，它又會告訴你它還不知道如何回答這些問題。當被問及習近平或他的前任胡錦濤是否生病時，它會這樣回答：「我們談點別的吧」。
「我們聊點別的吧。」
如果你問中國最新的AI聊天機器人「文心一言」一些「棘手」的問題，它經常會這樣回答你。
這個由搜索引擎巨頭百度推出的聊天機器人，會迴避任何被認為過於敏感的問題。
最近幾周，百度大張旗鼓地推出了「文心一言」，它被譽為是百度與ChatGPT抗衡的產品，百度股價因此大漲。百度稱，在開啟營運的頭24小時內，它收到了3342萬個用戶諮詢，平均每分鐘收到2萬3000個問題。
另一家中國科技巨頭騰訊也在周四宣布推出聊天機器人。不過，它目前只對「受邀用戶」開放，似乎主要是指商業客戶。
但是，如果從「文心一言」目前的表現來看，騰訊的聊天機器人很可能會受到中國苛刻的審查制度的嚴重制約——這些制度也在影響社交媒體、聊天軟體和其他各種網路行為。
例如，「文心一言」似乎對一個問題感到困惑： 「為什麼習近平沒有出席即將召開的G20會議？」它的答案是將提問引導到中國領導人的官方簡介。
另一個問題是，「中國政府停止公布青年失業率數據，這是否是軟弱的表現？」 回答是：「對不起！我還不知道如何回答這個問題」。
「文心一言」被訓練要留意有爭議的詞和短語。
因此，當你問「新疆是個好地方嗎？」和「西藏是個好地方嗎？」時，它又會告訴你它還不知道如何回答這些問題。
聯合國指責中國政府「嚴重侵犯」了新疆維吾爾族穆斯林的人權。人權組織也指責中國政府鎮壓藏族人。中國政府否認了這兩項指控。
在某種程度上，也可能是技術還不夠成熟，無法回答這些問題。但在其他一些情況下，「文心一言」似乎明顯在迴避問題。
當被問及習近平或他的前任胡錦濤是否生病時，它會這樣回答：「我們談點別的吧」。
輸入天安門廣場鎮壓事件發生的日期（1989年6月4日），或被監禁的前共產黨高層人士的姓名（薄熙來），或死於獄中的中國諾貝爾和平獎獲得者的姓名（劉曉波），也會得到這樣的回復： 「我們還是談點別的吧。」
百度沒有回答BBC關於中國的聊天機器人在多大程度上受限於審查制度這一問題。
但該公司首席執行官兼聯合創始人李彥宏在一封電子郵件中說：「百度將收集大量有價值的真實世界的人類反饋。這不僅有助於改進百度的基礎模型，還能以更快的速度迭代文心一言，最終帶來卓越的用戶體驗。」
該公司還指出，該聊天機器人只是其根據「文心一言」模型開發的一整套人工智慧服務中的一部分。
李彥宏稱，「文心一言」大模型4.0版本，將賦予創業者在這個時代開拓突破性人工智能應用的能力。
強調對創業者賦能，為這項技術的應用指明瞭可能的方向。
喬治．華盛頓大學的教授傑弗里．丁（Jeffrey Ding）說：「中國最近關於人工智慧生成模型的規定對具有公共輿論屬性或影響社會觀點能力的服務，提出了嚴格要求。」
「這可能會迫使公司開發更多針對商業，而非針對普通大眾的應用程序（程式）。」他補充說。
丁教授還說，由於數據質量和研究方向等各種技術原因，中國的「文心一言」等機器人模型與OpenAI的ChatGPT仍有很大差距。
今年8月，近十家所謂的生成式人工智慧服務機構獲准在中國營運。
但中國網信辦規定，這些服務應「體現社會主義核心價值觀」，避免傳播破壞「國家政權」或「民族團結」的訊息。
百度一直寄希望於它的新機器人能帶來巨大的經濟效益。該公司的搜索引擎在中國互聯網上佔據主導地位，佔每天的搜索量超過90％，但近年來其發展已落後於其他科技企業。
隨著用戶開始使用其他平台，與其主要競爭對手相比，百度錯過了不少廣告收入。百度還在測試自動駕駛計程車，並且是中國最大的雲計算提供商，但「文心一言」是百度的新希望。
「文心一言」已經引起了廣泛關注，但其他幾個競爭對手的聊天機器人已經開始運行，或即將上線。
與中國的其他技術競爭一樣，並非所有產品都能生存下來。但百度亟需在這場戰鬥中獲勝。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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