2023/09/12,
科技

如果你問文心一言「六四、薄熙來、劉曉波」，會得到什麼樣的答覆？

如果你問文心一言「六四、薄熙來、劉曉波」，會得到什麼樣的答覆？
八月底，百度的文心一言聊天機器人正式上線。Photo Credit: Getty Images / BBC News

我們想讓你知道的是

「文心一言」被訓練要留意有爭議的詞和短語。因此，當你問「新疆是個好地方嗎？」和「西藏是個好地方嗎？」時，它又會告訴你它還不知道如何回答這些問題。當被問及習近平或他的前任胡錦濤是否生病時，它會這樣回答：「我們談點別的吧」。

「我們聊點別的吧。」

如果你問中國最新的AI聊天機器人「文心一言」一些「棘手」的問題，它經常會這樣回答你。

這個由搜索引擎巨頭百度推出的聊天機器人，會迴避任何被認為過於敏感的問題。

最近幾周，百度大張旗鼓地推出了「文心一言」，它被譽為是百度與ChatGPT抗衡的產品，百度股價因此大漲。百度稱，在開啟營運的頭24小時內，它收到了3342萬個用戶諮詢，平均每分鐘收到2萬3000個問題。

另一家中國科技巨頭騰訊也在周四宣布推出聊天機器人。不過，它目前只對「受邀用戶」開放，似乎主要是指商業客戶。

但是，如果從「文心一言」目前的表現來看，騰訊的聊天機器人很可能會受到中國苛刻的審查制度的嚴重制約——這些制度也在影響社交媒體、聊天軟體和其他各種網路行為。

例如，「文心一言」似乎對一個問題感到困惑： 「為什麼習近平沒有出席即將召開的G20會議？」它的答案是將提問引導到中國領導人的官方簡介。

另一個問題是，「中國政府停止公布青年失業率數據，這是否是軟弱的表現？」 回答是：「對不起！我還不知道如何回答這個問題」。

「文心一言」被訓練要留意有爭議的詞和短語。

因此，當你問「新疆是個好地方嗎？」和「西藏是個好地方嗎？」時，它又會告訴你它還不知道如何回答這些問題。

聯合國指責中國政府「嚴重侵犯」了新疆維吾爾族穆斯林的人權。人權組織也指責中國政府鎮壓藏族人。中國政府否認了這兩項指控。

在某種程度上，也可能是技術還不夠成熟，無法回答這些問題。但在其他一些情況下，「文心一言」似乎明顯在迴避問題。

當被問及習近平或他的前任胡錦濤是否生病時，它會這樣回答：「我們談點別的吧」。

習近平

Photo Credit: Getty Images / BBC News

面對關於習近平的問題，文心一言閃爍其詞。

輸入天安門廣場鎮壓事件發生的日期（1989年6月4日），或被監禁的前共產黨高層人士的姓名（薄熙來），或死於獄中的中國諾貝爾和平獎獲得者的姓名（劉曉波），也會得到這樣的回復： 「我們還是談點別的吧。」

百度沒有回答BBC關於中國的聊天機器人在多大程度上受限於審查制度這一問題。

但該公司首席執行官兼聯合創始人李彥宏在一封電子郵件中說：「百度將收集大量有價值的真實世界的人類反饋。這不僅有助於改進百度的基礎模型，還能以更快的速度迭代文心一言，最終帶來卓越的用戶體驗。」

該公司還指出，該聊天機器人只是其根據「文心一言」模型開發的一整套人工智慧服務中的一部分。

李彥宏稱，「文心一言」大模型4.0版本，將賦予創業者在這個時代開拓突破性人工智能應用的能力。

強調對創業者賦能，為這項技術的應用指明瞭可能的方向。

喬治．華盛頓大學的教授傑弗里．丁（Jeffrey Ding）說：「中國最近關於人工智慧生成模型的規定對具有公共輿論屬性或影響社會觀點能力的服務，提出了嚴格要求。」

「這可能會迫使公司開發更多針對商業，而非針對普通大眾的應用程序（程式）。」他補充說。

丁教授還說，由於數據質量和研究方向等各種技術原因，中國的「文心一言」等機器人模型與OpenAI的ChatGPT仍有很大差距。

今年8月，近十家所謂的生成式人工智慧服務機構獲准在中國營運。

但中國網信辦規定，這些服務應「體現社會主義核心價值觀」，避免傳播破壞「國家政權」或「民族團結」的訊息。

百度一直寄希望於它的新機器人能帶來巨大的經濟效益。該公司的搜索引擎在中國互聯網上佔據主導地位，佔每天的搜索量超過90％，但近年來其發展已落後於其他科技企業。

隨著用戶開始使用其他平台，與其主要競爭對手相比，百度錯過了不少廣告收入。百度還在測試自動駕駛計程車，並且是中國最大的雲計算提供商，但「文心一言」是百度的新希望。

「文心一言」已經引起了廣泛關注，但其他幾個競爭對手的聊天機器人已經開始運行，或即將上線。

與中國的其他技術競爭一樣，並非所有產品都能生存下來。但百度亟需在這場戰鬥中獲勝。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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