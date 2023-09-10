《愛是一把槍》導演李鴻其擒下「未來之獅」，在威尼斯影展寫下台灣影史新紀錄
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台灣電影《愛是一把槍》在威尼斯影展鳴槍獲獎，成為首部獲得「未來之獅」的台灣電影，也是繼2013年蔡明亮的《郊遊》之後，睽違10年再度有台灣電影登上威尼斯頒獎典禮舞台。對於獲獎，自編、自導、自演的台灣影人李鴻其也感謝了家人與團隊。
2023年第80屆威尼斯影展於義大利9日晚間舉行頒獎典禮，入圍「國際影評人週」單元、台灣影人李鴻其自編、自導、自演的新作《愛是一把槍》，拿下鼓勵首部劇情長片的獎項「未來之獅」（Lion of the Future），這也是首部獲得此獎的台灣電影。
簡單回溯李鴻其的從影軌跡，李鴻其在2015年正式演出電影作品，在張作驥的《醉・生夢死》中，飾演男主角「老鼠」而後一鳴驚人，《醉・生夢死》在該年從柏林影展電影大觀單元出發，而後回到台灣拿下台北電影獎5項大獎，包含百萬首獎、最佳劇情長片、男主角、男配角、女配角。
初次演出劇情長片的李鴻其，也順利以出道作品獲得台北電影獎最佳男主角。至於《醉・生夢死》在該年台灣影壇造成獎項大熱，隨後至年底，入圍金馬獎最佳影片、導演、男主角、男配角、女配角等10項大獎，該年金馬獎的入圍數量，僅次於提名11項大獎的《刺客 聶隱娘》。
李鴻其也憑藉《醉・生夢死》入圍金馬獎最佳男主角、新演員兩項大獎，雖然最佳男主角的項目由《老炮兒》馮小剛抱回獎項，但李鴻其在新演員的獎項上，從《踏血尋梅》 白只、春夏等入圍者脫穎而出，獲得此殊榮。
在《醉・生夢死》之後，李鴻其也開啟了自身的演員之路，這幾年的演出作品，多數為中國電影，其中李鴻其與許多中國導演合作，包含董成鵬、韓傑、李霄峰、周楠等人，至於在2018年，李鴻其的國際影展生涯也展露頭角。
2018年，李鴻其交出兩部演員作品，包含與中國備受矚目的新銳導演畢贛合作《地球最後的夜晚》，本片入選了坎城影展一種注目單元；也與馬來西亞導演何蔚庭合作《幸福城市》，本片入選了多倫多影展，最終甚至於「站台」單元獲得評審團主席李滄東的青睞，拿下首獎。
而《地球最後的夜晚》以及《幸福城市》，在2018年皆入圍了多項金馬獎，李鴻其也憑藉《幸福城市》角逐該屆最佳男配角，但最終由《翠絲》袁富華抱回獎項。
從2015年開始，綜觀李鴻其至今的演藝生涯，皆為擔任「演員」身份，而今年，李鴻其以「導演」身份，交出了首部劇情長片《愛是一把槍》，頗有柯震東去（2022）年轉戰導演職交出《黑的教育》的意味，雖然李鴻其與柯震東的導演處女作的首映起點相異，但皆是演而優則導的例子。
對於《愛是一把槍》，李鴻其表示：「2020年新冠疫情爆發，演員的工作邀約通通戛然而止，這讓我有時間重新思索心中『電影』的樣貌。幾經思考之後，我覺得電影唯有親自拍出來，才能讓它的模樣更為清晰。於是我自己組了一個小團隊，在世界疫情最嚴重的時候走出家門，開始拍攝我人生的第一部電影長片。」
而《愛是一把槍》入圍了今年威尼斯影展國際影評人週單元，此單元多年來發掘無數新秀，而後這匹新秀也不乏成為世界名導，包含麥可李（Mike Leigh）、肯尼斯洛勒根（Kenneth Lonergan）、奧利維耶阿薩亞斯（Olivier Assayas）等人；至於之前入選此單元的台灣導演，則有鄭文堂、鄭有傑、林靖傑等人。
威尼斯影展影評人週單元主席Beatrice Fiorentino對《愛是一把槍》表示：「我們深愛這部充滿新意、生猛且活力滿滿的首部作品。李鴻其對於展現電影風格的成熟與電影知識的細節，讓我們驚豔無比。」
到了昨晚頒獎典禮，李鴻其順利抱回了「未來之獅」，此獎項為威尼斯鼓勵新導演設立的獎項，凡入選影展主競賽、地平線單元及平行單元，且尚未獲得其他國際獎項之首部劇情長片作品，皆有角逐資格。
而本屆未來之獅評審團主席，是去（2022）年憑藉《聖奧梅爾殺嬰案》拿下威尼斯影展評審團大獎的導演愛麗絲迪歐普 （Alice Diop），愛麗絲迪歐普也是去年未來之獅的得主。
至於《愛是一把槍》是該獎自1999年頒發以來，首部獲得此殊榮的台灣電影，也是繼2013年蔡明亮的《郊遊》之後，睽違10年再度有台灣電影登上威尼斯頒獎典禮舞台。
李鴻其獲獎之後，率先感謝評審給予的榮耀與鼓勵，並表示：「過去有許多的華語電影大師、前輩們都站在這個舞台上，他們深深地影響著我的電影世界觀，他們都是我學習的榜樣。」
而李鴻其也進一步說：「亦感謝團隊夥伴、家人的一路支持，沒有他們，我不可能將這電影順利完成。我會繼續努力，繼續拍下去。」
最後，《愛是一把槍》除了李鴻其擔任編導之外，幕後主創則有來自台灣音效大師杜篤之、畢贛御用剪接師秦亞楠等人，目前也已通過第60屆金馬獎初選，有望在今年金馬獎看見其身影。
《愛是一把槍》由念白電影與南川上電影出品，威尼斯影展過後，預計將於12月在台上映。
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核稿編輯：翁世航
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