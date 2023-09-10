2023/09/10,
國際

G20峰會成立「全球生質燃料聯盟」獲美國、印度、巴西支持，但峰會聲明未提淘汰化石燃料

G20峰會成立「全球生質燃料聯盟」獲美國、印度、巴西支持，但峰會聲明未提淘汰化石燃料
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國、巴西和印度是全球3大生質燃料生產國，但生質燃料聯盟的成立，也受到歐洲國家的批評。歐洲國家質疑，發展生質燃料將砍伐森林以開闢新種植地和占用生產糧食的土地。而巴西外交部消息人士則指出，歐洲國家對生質燃料的抵制，通常與歐洲銷售技術（如電動汽車）的利益有關。

G20峰會成立生質燃料聯盟，促進全球生產消費

（中央社）「全球生質燃料聯盟」（Global Biofuels Alliance）昨（9）日在新德里舉行的G20峰會成立，目的是促進全球生質燃料的生產和消費，特別是在南半球發展中國家。

美國、巴西和印度是全球3大生質燃料生產國，巴西外交部和私營部門對這一倡議大為讚賞，表示與其他更昂貴的選擇（如電動汽車）相比，生質燃料的潛力顯然被低估，如今終於受到重視。

針對生質燃料的批評主要來自歐洲國家，包括砍伐森林以開闢新種植地和占用生產糧食的土地，質疑生質燃料的環境可持續性。

生質燃料的支持者則表示，全球生質燃料聯盟旨在通過分享巴西等國家的知識和技術以及使用已經砍伐的土地來促進生質燃料的可持續生產。例如巴西礦業和能源部於2016年創建的RenovaBio計畫，該計畫根據溫室氣體排放量的減少情況對生質燃料的生產進行認證，允許生產商交易碳信用額。

巴西外交部消息人士指出，歐洲國家對生質燃料的抵制，通常以對森林砍伐的擔憂為理由，但也與這些國家銷售其技術（如電動汽車）的利益有關。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與美國總統拜登（Joe Biden）和印度總理莫迪（Narendra Modi）一起出席啟動儀式，但由於峰會議程繁忙，3人都沒有發言。莫迪稍後表示，當務之急是所有國家在燃料混合領域共同努力，新聯盟的建議是在全球範圍內採取行動，將混在汽油當中的乙醇比例提高到20%。

目前巴西汽油中的乙醇比例已達27.5%，巴西政府計劃將此比例提高到30%。液體生質燃料已經占巴西運輸能源消耗的約20%，全球這一比例僅為4%。

根據國際能源署（IEA）的數據，如果世界要在2050年實現凈零碳排放，到2030年全球生質燃料產量需要增加2倍。

巴西是世界第2大生質燃料生產國，僅次於美國。印度在莫迪政府對這一能源選擇加大賭注，並獲得巴西政府和私營部門通過合作協議支援後，成為世界第3大生產國。

由於進展速度快，印度提前在去年達到在汽油當中的乙醇比例提高到10%，並將此一比例提高到20%的目標從2030年提前到2025年。

印度是甘蔗（乙醇原料之一）的主要生產國，同時也是世界上最大的石油進口國。因此，擴大生質燃料的使用已被視為該國能源安全和外匯經濟的重要資產。

巴西全國甘蔗工業聯盟（Unica）主席古西（Evandro Gussi）表示，這個全球聯盟將要做的是建立一個合作進程，以加快採用生質能源作為石化能源替代品。近年來巴西公共和私營部門與印度的合作，正是分享巴西在生質能源生產方面的專業知識，特別是乙醇。

G20峰會聲明未提逐步淘汰化石燃料，不顧聯合國示警

（中央社）20國集團（G20）領袖昨日在印度召開的峰會上，未能承諾逐步淘汰汙染環境的化石燃料。聯合國（UN）前（8）日才表示，若要達成淨零碳排放目標，這是「不可或缺」的要件。

法新社報導，年度G20峰會昨天在印度首都新德里登場，正值今（2023）年很可能是人類史上最熱的一年。

聯合國前天發布「巴黎協定」（Paris Agreement）氣候目標首份進度報告，當中表示，若最晚要在2050年實現淨零碳排放，必須逐步淘汰無法捕集排放的化石燃料，並且大幅增加使用潔淨能源。

聯合國首份「全球盤點」（Global Stocktake）報告指出：「單就能源轉型以達成淨零排放而言，提高再生能源規模，並逐步淘汰所有無法減排的化石燃料，是不可或缺的元素。」

不過在G20峰會上，各國領袖儘管示警必須「大幅增加」氣候變遷轉型資金，並支持最晚在2030年將全球再生能源產能提高3倍的行動；但他們並未提及關鍵的逐步淘汰所有化石燃料。

G20領袖在聲明中僅提到，要「加快努力逐步退出無法減排的燃煤發電，一方面依據各國情況，同時承認有必要支持達成各項公正轉型（just transitions）」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。