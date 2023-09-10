G20峰會成立「全球生質燃料聯盟」獲美國、印度、巴西支持，但峰會聲明未提淘汰化石燃料
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美國、巴西和印度是全球3大生質燃料生產國，但生質燃料聯盟的成立，也受到歐洲國家的批評。歐洲國家質疑，發展生質燃料將砍伐森林以開闢新種植地和占用生產糧食的土地。而巴西外交部消息人士則指出，歐洲國家對生質燃料的抵制，通常與歐洲銷售技術（如電動汽車）的利益有關。
G20峰會成立生質燃料聯盟，促進全球生產消費
（中央社）「全球生質燃料聯盟」（Global Biofuels Alliance）昨（9）日在新德里舉行的G20峰會成立，目的是促進全球生質燃料的生產和消費，特別是在南半球發展中國家。
美國、巴西和印度是全球3大生質燃料生產國，巴西外交部和私營部門對這一倡議大為讚賞，表示與其他更昂貴的選擇（如電動汽車）相比，生質燃料的潛力顯然被低估，如今終於受到重視。
針對生質燃料的批評主要來自歐洲國家，包括砍伐森林以開闢新種植地和占用生產糧食的土地，質疑生質燃料的環境可持續性。
生質燃料的支持者則表示，全球生質燃料聯盟旨在通過分享巴西等國家的知識和技術以及使用已經砍伐的土地來促進生質燃料的可持續生產。例如巴西礦業和能源部於2016年創建的RenovaBio計畫，該計畫根據溫室氣體排放量的減少情況對生質燃料的生產進行認證，允許生產商交易碳信用額。
巴西外交部消息人士指出，歐洲國家對生質燃料的抵制，通常以對森林砍伐的擔憂為理由，但也與這些國家銷售其技術（如電動汽車）的利益有關。
巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與美國總統拜登（Joe Biden）和印度總理莫迪（Narendra Modi）一起出席啟動儀式，但由於峰會議程繁忙，3人都沒有發言。莫迪稍後表示，當務之急是所有國家在燃料混合領域共同努力，新聯盟的建議是在全球範圍內採取行動，將混在汽油當中的乙醇比例提高到20%。
目前巴西汽油中的乙醇比例已達27.5%，巴西政府計劃將此比例提高到30%。液體生質燃料已經占巴西運輸能源消耗的約20%，全球這一比例僅為4%。
根據國際能源署（IEA）的數據，如果世界要在2050年實現凈零碳排放，到2030年全球生質燃料產量需要增加2倍。
巴西是世界第2大生質燃料生產國，僅次於美國。印度在莫迪政府對這一能源選擇加大賭注，並獲得巴西政府和私營部門通過合作協議支援後，成為世界第3大生產國。
由於進展速度快，印度提前在去年達到在汽油當中的乙醇比例提高到10%，並將此一比例提高到20%的目標從2030年提前到2025年。
印度是甘蔗（乙醇原料之一）的主要生產國，同時也是世界上最大的石油進口國。因此，擴大生質燃料的使用已被視為該國能源安全和外匯經濟的重要資產。
巴西全國甘蔗工業聯盟（Unica）主席古西（Evandro Gussi）表示，這個全球聯盟將要做的是建立一個合作進程，以加快採用生質能源作為石化能源替代品。近年來巴西公共和私營部門與印度的合作，正是分享巴西在生質能源生產方面的專業知識，特別是乙醇。
G20峰會聲明未提逐步淘汰化石燃料，不顧聯合國示警
（中央社）20國集團（G20）領袖昨日在印度召開的峰會上，未能承諾逐步淘汰汙染環境的化石燃料。聯合國（UN）前（8）日才表示，若要達成淨零碳排放目標，這是「不可或缺」的要件。
法新社報導，年度G20峰會昨天在印度首都新德里登場，正值今（2023）年很可能是人類史上最熱的一年。
聯合國前天發布「巴黎協定」（Paris Agreement）氣候目標首份進度報告，當中表示，若最晚要在2050年實現淨零碳排放，必須逐步淘汰無法捕集排放的化石燃料，並且大幅增加使用潔淨能源。
聯合國首份「全球盤點」（Global Stocktake）報告指出：「單就能源轉型以達成淨零排放而言，提高再生能源規模，並逐步淘汰所有無法減排的化石燃料，是不可或缺的元素。」
不過在G20峰會上，各國領袖儘管示警必須「大幅增加」氣候變遷轉型資金，並支持最晚在2030年將全球再生能源產能提高3倍的行動；但他們並未提及關鍵的逐步淘汰所有化石燃料。
G20領袖在聲明中僅提到，要「加快努力逐步退出無法減排的燃煤發電，一方面依據各國情況，同時承認有必要支持達成各項公正轉型（just transitions）」。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
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- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html