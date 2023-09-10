拜登訪越南：雙邊關係將升至戰略夥伴，抵禦中國戰狼擴大武器來源
我們想讓你知道的是
越南與中國目前是「全面戰略合作夥伴」關係，比越美的「全面夥伴關係」還要高兩階。拜登這次出訪越南，外界一般認為越美關係將升至戰略層級，但是否會連晉兩級趕上越中關係，外界對此有許多猜測。
（中央社）美國總統拜登今（10）日將訪問越南，兩國料將宣布彼此為戰略夥伴。此時正值美國尋求將供應鏈移出中國，而美、越兩國都試圖抗衡北京在亞洲的軍事與外交影響力。
路透社報導，拜登將在今天下午抵達河內，並受到越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）正式歡迎，兩人接著將前往越共總部進行會談，並發表公開談話。
拜登此行造訪越南之際，美、越兩國的貿易和投資關係與日俱增，越南與中國在南海的長期領土爭端也不斷升溫。越南目前只和其他4個國家簽訂全面戰略夥伴關係，分別是中國、俄羅斯、印度和南韓。
越南去年對美國出口成長13.6%至1093.9億美元，出口產品以服飾、鞋子、智慧型手機、電子產品和木製家具為主。
拜登這次訪問越南，距離蘇聯支持的北越共產黨政府和美國支持的南越政權間的越戰已結束近50年。
美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）本週告訴記者，這代表「強化我們外交關係的重要一步」，並反映出越南將在美國的印太夥伴關係中發揮「主導作用」。
越南將升級對美關係，抵禦中國戰狼擴大武器來源
（中央社）美國總統拜登今天到訪越南，雙邊關係將升至戰略層級。分析認為，越南受中國「戰狼外交」壓迫，又想擴大武器來源，並盼在經濟與科技獲美方協助，因而升高與美國合作的意願。
美國總統拜登（Joe Biden）10至11日訪問越南，雖然自1995年越美關係正常化以來的歷屆美國總統都曾來訪，不同的是，拜登這次是應越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）之邀，成為首位由越共總書記邀請到訪的美國總統。
越南與中國目前是「全面戰略合作夥伴」關係，比越美的「全面夥伴關係」還要高兩階。拜登這次出訪越南，外界一般認為越美關係將升至戰略層級，但是否會連晉兩級趕上越中關係，外界對此有許多猜測。
自拜登上台以來，多名高層官員陸續訪問越南，且每次都不忘提及盼將雙邊關係升級。然而，越南一直低調以對，直到今（2023）年3月底阮富仲與拜登通話，一切才漸漸明朗。面對複雜的內外局勢，越南終於點頭答應。
美國之音（VOA）越文網分析指出，美國所倡議的「自由開放的印太」對於區域各國來說，是抵抗中國經濟與軍事壓迫的防禦工事。越南最後同意美國升級關係的提議，部分就是因為中國過頭的「戰狼外交」。
報導表示，中國海警頻頻打擾越南油氣探勘，並經常攻擊越南漁船，讓越南私下向美國表達對於加強航海監視與技術合作的興趣。分析認為，在越美關係升級的談判桌上，這些都是極具吸引力的議題。
另一方面，越南過去的武器來源主要由俄國所供應，但觀察家認為，在俄烏戰爭後，越南也意識到，手上的俄國武器似乎沒那麼有效，加上戰事可能衝擊俄羅斯的武器生產與供應，越南必須設法多樣化軍購管道。
而受歐美主要出口市場消費緊縮拖累，越南今年經濟吹起逆風，上半年經濟成長率僅3.72%，全年6.5%的經濟成長目標就要失守。面對經濟與產業轉型的困境，使得越南想進一步尋求美國的支援。
越南中央經濟管理研究院前副院長武智成（Vo Tri Thanh）表示：「深化與美國的貿易和投資，有助越南克服當前的困難」。美國目前是僅次於中國的越南第二大貿易夥伴，也是越南的第八大投資來源國。
武智成還說，越南近年提出以創新、創造、技術為重的經濟發展目標，希望一改對廉價勞動力、自然資源和土地的依賴局面；此外，越南正走向數位化和綠色經濟，盼深入融入全球供應鏈，這些都是華府能幫上忙的地方。
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今年7月訪問越南期間提及，越南已成為全球半導體供應鏈的重要一環，美國將越南視為擴大綠色能源、建立更具韌性供應鏈的重要夥伴。都與越南對發展先進科技的期待不謀而合。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
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數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
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使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
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