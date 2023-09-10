電信新三雄時代：少了鯰魚效應，中華電信、新台灣大、新遠傳誰能勝出？

（中央社）打破屹立近20年的「三大兩小」生態，國內電信業將進入「新三雄時代」。整併後究竟誰拿了一手好牌，通訊專家拆解頻譜特性，分析各陣營網路綜效；業界人士直言，少了小業者的鯰魚效應，「未來市場競爭不會少，但價格戰將消失」。

電信業兩大合併案完成後，中華電信、新台灣大、新遠傳的實力似乎在伯仲之間，究竟誰能勝出，網路品質將是一大關鍵。對電信業來說，頻譜就像土地資產，除了比數量，也比是否位處精華地段，以及幅員是否相連且遼闊，將左右行動網路競爭力，兩大新陣營的網路綜效也各有優劣。

「遠亞併」網路綜效擁優勢，頻譜重耕壯大5G領地

分析遠傳和亞太電信結合後的網路綜效，熟悉電信通訊技術的部落客「小丰子」指出，新遠傳1GHz以下黃金低頻會增加66%，700MHz頻段將有連續50MHz的頻寬，優於擁有900MHz頻段40MHz連續頻寬的中華電信，以及繳回超額頻寬後仍持有不連續50MHz低頻的新台灣大；有助於新遠傳提升網路穿透性，強化深層室內、大眾運輸工具、偏鄉地區的網速與覆蓋率。

此外，新遠傳3.5GHz 5G頻譜的頻寬雖只有80MHz，低於其他業者，但他分析，未來遠傳計畫透過頻譜重耕（Refarming），把亞太電2600MHz頻段與3.5GHz進行5G載波聚合（NR CA），達到120MHz頻寬的5G專屬頻段。

整體來看，新遠傳可說是28GHz頻段的大贏家，即使歸還超額頻譜，仍達700MHz頻寬，一舉將總頻寬推升至980MHz，居三雄之冠；雖然技術專家點出，毫米波頻段「終端還不成熟、發展低於預期」，3到5年難見消費者普及，28GHz頻段不應與6GHz以下頻段相提並論，不過28GHz未來能發展企業專網，也可銜接低軌衛星應用，尚有潛力。

「台台併」5G頻譜彈性分流，力爭超標頻寬免繳回

談到台灣大哥大與台灣之星合併的網路優勢，台灣大總經理林之晨表示，雙方分別持有60MHz與40MHz的3.5GHz頻譜，加總頻寬達到100MHz，為目前業界之冠；且採用同一供應商、同一代設備，不需額外硬體支出，具有成本上的優勢。

但電信業頻譜技術專家指出，新台灣大在3.5GHz頻譜位置被中華電與遠傳的頻譜區隔在最左、右的兩側，也就是市場比喻的「魚頭」與「魚尾」，有不連續頻寬的先天缺陷。

台灣大認為，目前網路和終端均可支援新台灣大以載波聚合技術提供100MHz頻寬的速率，在實驗室以商用終端進行測試，最高可達1.6Gbps以上的下行速率，包含年底前將上市的高階機款，終端可支援比率已逾50%。

此外，台灣大將利用既有3.5GHz頻譜的60MHz頻寬，整合台灣之星40MHz頻寬，提供企業專網與一般消費者使用。技術專家認為網路資源恐被擠壓，但台灣大說明，有需求時，兩頻段其實可達到分流效果，而在非企業專網地點，所有消費者仍可取得100MHz頻寬服務。

針對國家通訊傳播委員會（NCC）要求合併業者改正超標頻寬的議題，部落客「小丰子」分析，遠傳電信必須歸還的是目前尚未普及的28GHz頻段100MHz頻寬，對新遠傳電信用戶「幾乎無感」；但對於必須歸還900MHz頻段10MHz頻寬的新台灣大來說，則是一大硬傷。台灣之星總經理賴弦五曾說，繳回900MHz頻段部分頻寬，恐讓用戶速度比3G還慢，這也是台灣大向NCC提行政訴訟的主因。

台灣大強調，在法律訴訟還沒結果之前，會盡力保障用戶權益。台灣大規劃汰停3G網路，將原本3G使用的10MHz頻寬，轉移作為4G使用，整體4G可使用頻寬會維持不變；台灣大於網路整合期間，將同步考量900MHz縮頻對台灣之星極少數特定終端用戶體驗的衝擊，並進行個案加強處理。

基站整併大工程，小業者用戶涵蓋有感提升

針對國內兩大電信合併案，國際測速機構Opensignal比較併購方與被併購方的網路速率指出，遠傳和台灣大用戶平均下載速度，都比亞太電和台灣之星快約60%，且兩家業者在南部地區的差距都最大。不過，電信高層認為，以台灣之星為例，5G頻寬雖小，但用戶數相對少，合併後速度上的差異可能不會很明顯，「但5G涵蓋率一定會顯著有感提升」。

遠傳與亞太電在5G網路已共頻共網，由於率先獲公平會通過，近期將進行4G網路共頻共網，雙方基地台也會朝汰舊留新、涵蓋併同留異策略進行，預計會花6至9個月間完成網路整併。

遠傳總經理井琪指出，遠傳目前有1萬2500站、亞太電信有6500站，預定汰換5000座基地台，第一階段的基站整併工作完成後，原亞太電用戶網路覆蓋率最高就能增加92%之多，而遠傳既有用戶體驗也會升級。

台灣大哥大技術長郭宇泰表示，新台灣大合計5G基站總共超過1萬多站，估計5G涵蓋率會超過95%；針對網路整併做法，他表示，第一步將轉移台灣之星3G網路用戶至台灣大，第二步逐一評估雙方基站點，重新配置提升涵蓋，並逐站整合雙方目前的頻寬，預計於2024年底前完成整合，雙方用戶體驗不會有差異。

爭取消費者認同度 成電信業未來新戰場

過去亞太電信加入電信戰場時，曾自詡為促進市場競爭的「鯰魚」，如今電信產業從「5家變為3家」，少了小業者的「鯰魚效應」，競爭力是否下降，受各界關注。

電信高層對中央社記者分析，其實少了鯰魚後，未來看到的競爭不會少，因為用戶飽和，「不是我搶你用戶，就是你挖我牆角」；但因為電信三雄都經歷過傷筋挫骨的「499之亂」，「肯定會在價格上守更緊，價格戰將消失」。不過他認為，仍會有許多交叉補貼促銷，且只要不是獨家方案，也會有不少「純屬雷同」的資費可選。