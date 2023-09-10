電信新三雄時代：少了鯰魚效應，中華電信、新台灣大、新遠傳誰能勝出？
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過去亞太電信加入電信戰場時，曾自詡為促進市場競爭的鯰魚，如今電信產業從「5家變為3家」，少了小業者的「鯰魚效應」，競爭力是否下降，受各界關注。電信業高層分析，未來用戶如果沒有辦法「逐低價而居」，就會選網路品質最好，或是附加價值越多的業者和方案，預估2024年底將有新一波搶客大戰出現。
（中央社）打破屹立近20年的「三大兩小」生態，國內電信業將進入「新三雄時代」。整併後究竟誰拿了一手好牌，通訊專家拆解頻譜特性，分析各陣營網路綜效；業界人士直言，少了小業者的鯰魚效應，「未來市場競爭不會少，但價格戰將消失」。
電信業兩大合併案完成後，中華電信、新台灣大、新遠傳的實力似乎在伯仲之間，究竟誰能勝出，網路品質將是一大關鍵。對電信業來說，頻譜就像土地資產，除了比數量，也比是否位處精華地段，以及幅員是否相連且遼闊，將左右行動網路競爭力，兩大新陣營的網路綜效也各有優劣。
「遠亞併」網路綜效擁優勢，頻譜重耕壯大5G領地
分析遠傳和亞太電信結合後的網路綜效，熟悉電信通訊技術的部落客「小丰子」指出，新遠傳1GHz以下黃金低頻會增加66%，700MHz頻段將有連續50MHz的頻寬，優於擁有900MHz頻段40MHz連續頻寬的中華電信，以及繳回超額頻寬後仍持有不連續50MHz低頻的新台灣大；有助於新遠傳提升網路穿透性，強化深層室內、大眾運輸工具、偏鄉地區的網速與覆蓋率。
此外，新遠傳3.5GHz 5G頻譜的頻寬雖只有80MHz，低於其他業者，但他分析，未來遠傳計畫透過頻譜重耕（Refarming），把亞太電2600MHz頻段與3.5GHz進行5G載波聚合（NR CA），達到120MHz頻寬的5G專屬頻段。
整體來看，新遠傳可說是28GHz頻段的大贏家，即使歸還超額頻譜，仍達700MHz頻寬，一舉將總頻寬推升至980MHz，居三雄之冠；雖然技術專家點出，毫米波頻段「終端還不成熟、發展低於預期」，3到5年難見消費者普及，28GHz頻段不應與6GHz以下頻段相提並論，不過28GHz未來能發展企業專網，也可銜接低軌衛星應用，尚有潛力。
「台台併」5G頻譜彈性分流，力爭超標頻寬免繳回
談到台灣大哥大與台灣之星合併的網路優勢，台灣大總經理林之晨表示，雙方分別持有60MHz與40MHz的3.5GHz頻譜，加總頻寬達到100MHz，為目前業界之冠；且採用同一供應商、同一代設備，不需額外硬體支出，具有成本上的優勢。
但電信業頻譜技術專家指出，新台灣大在3.5GHz頻譜位置被中華電與遠傳的頻譜區隔在最左、右的兩側，也就是市場比喻的「魚頭」與「魚尾」，有不連續頻寬的先天缺陷。
台灣大認為，目前網路和終端均可支援新台灣大以載波聚合技術提供100MHz頻寬的速率，在實驗室以商用終端進行測試，最高可達1.6Gbps以上的下行速率，包含年底前將上市的高階機款，終端可支援比率已逾50%。
此外，台灣大將利用既有3.5GHz頻譜的60MHz頻寬，整合台灣之星40MHz頻寬，提供企業專網與一般消費者使用。技術專家認為網路資源恐被擠壓，但台灣大說明，有需求時，兩頻段其實可達到分流效果，而在非企業專網地點，所有消費者仍可取得100MHz頻寬服務。
針對國家通訊傳播委員會（NCC）要求合併業者改正超標頻寬的議題，部落客「小丰子」分析，遠傳電信必須歸還的是目前尚未普及的28GHz頻段100MHz頻寬，對新遠傳電信用戶「幾乎無感」；但對於必須歸還900MHz頻段10MHz頻寬的新台灣大來說，則是一大硬傷。台灣之星總經理賴弦五曾說，繳回900MHz頻段部分頻寬，恐讓用戶速度比3G還慢，這也是台灣大向NCC提行政訴訟的主因。
台灣大強調，在法律訴訟還沒結果之前，會盡力保障用戶權益。台灣大規劃汰停3G網路，將原本3G使用的10MHz頻寬，轉移作為4G使用，整體4G可使用頻寬會維持不變；台灣大於網路整合期間，將同步考量900MHz縮頻對台灣之星極少數特定終端用戶體驗的衝擊，並進行個案加強處理。
基站整併大工程，小業者用戶涵蓋有感提升
針對國內兩大電信合併案，國際測速機構Opensignal比較併購方與被併購方的網路速率指出，遠傳和台灣大用戶平均下載速度，都比亞太電和台灣之星快約60%，且兩家業者在南部地區的差距都最大。不過，電信高層認為，以台灣之星為例，5G頻寬雖小，但用戶數相對少，合併後速度上的差異可能不會很明顯，「但5G涵蓋率一定會顯著有感提升」。
遠傳與亞太電在5G網路已共頻共網，由於率先獲公平會通過，近期將進行4G網路共頻共網，雙方基地台也會朝汰舊留新、涵蓋併同留異策略進行，預計會花6至9個月間完成網路整併。
遠傳總經理井琪指出，遠傳目前有1萬2500站、亞太電信有6500站，預定汰換5000座基地台，第一階段的基站整併工作完成後，原亞太電用戶網路覆蓋率最高就能增加92%之多，而遠傳既有用戶體驗也會升級。
台灣大哥大技術長郭宇泰表示，新台灣大合計5G基站總共超過1萬多站，估計5G涵蓋率會超過95%；針對網路整併做法，他表示，第一步將轉移台灣之星3G網路用戶至台灣大，第二步逐一評估雙方基站點，重新配置提升涵蓋，並逐站整合雙方目前的頻寬，預計於2024年底前完成整合，雙方用戶體驗不會有差異。
爭取消費者認同度 成電信業未來新戰場
過去亞太電信加入電信戰場時，曾自詡為促進市場競爭的「鯰魚」，如今電信產業從「5家變為3家」，少了小業者的「鯰魚效應」，競爭力是否下降，受各界關注。
電信高層對中央社記者分析，其實少了鯰魚後，未來看到的競爭不會少，因為用戶飽和，「不是我搶你用戶，就是你挖我牆角」；但因為電信三雄都經歷過傷筋挫骨的「499之亂」，「肯定會在價格上守更緊，價格戰將消失」。不過他認為，仍會有許多交叉補貼促銷，且只要不是獨家方案，也會有不少「純屬雷同」的資費可選。
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
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隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。