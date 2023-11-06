更生保護會成立78週年，今年已協助逾5千人，18家友善廠商加入法務部「友善事業群」

專門協助出獄受刑人復歸社會的台灣更生保護會成立78週年，今（6）日舉辦慶祝會，今年截至10月底為止，更生保護會共協助5837位曾犯毒品罪的更生人，並提供急難救助金、子女獎助學金、租屋補助，就業獎勵金和心理諮商輔導等服務。「友善廠商更生事業體」推動不到2年，已有18家友善廠商加入，落實「貫穿式保護」幫助受刑人，也可緩解企業的缺工問題。

行政院長陳建仁到場致詞表示，人在生命旅途中難免犯錯，更生保護會的存在「就像瓷器出現裂縫時，黑暗中有光照進來。」法務部公開表揚多個協助更生人的有功人士、組織和企業，並強調將持續推動友善更生人的廠商擴大「更生事業群」，協助受刑人出獄後儘速站穩腳步。

陳建仁表示，更生保護工作並不容易，是司法教化中非常重要的一環，也是幫助人重返社會的關鍵，必須要有智慧、慈悲與勇氣，才能以同理心去為更生人的生活與發展設想。陳建仁說，有句話說「台灣最美風景是人」，看到全台各分會同仁的努力， 讓受挫折的人可以有新的未來，他十分感動。

法務部推動「更生事業群」協助就業

法務部長蔡清祥表示，今天要特別感謝全台各地的更生保護會，銜接矯正機關內教化與技訓，提供就業、就醫、就學、安置、家庭支持、急難救助、創業貸款等服務，讓更生人出獄後儘速站穩腳步，重新融入社會。法務部不放棄任何一位更生人，近年提出「更生人家庭支持及援助家庭服務方案」，將保護對象由「個人」擴及「家庭」，並以「貫穿式保護」概念結合更生保護團體、民間企業、個人等層面。

蔡清祥表示，近年法務部督導更生保護會推動「更生事業群」計畫，目前已和宜聯鋼鐵等多家公司簽約，成為「友善廠商更生事業體」，提供穩定、友善的工作環境，透過陪伴、職訓及輔導，給予更生人歸屬感與培養就業專長，使其順利復歸社會，降低再犯率。更生事業群推動不到2年，已有18家友善廠商加入，甚至在受刑人服刑期間，廠商便可開始挑選或訓練人才，協助其學習，不但落實「貫穿式保護」幫助受刑人，也可緩解企業的缺工問題。

蔡清祥指出，法務部以公私協力的模式，進入矯正機關辦理各項技能訓練，讓收容人能學習一技之長，參與自主監外作業；出監後再由更生保護會銜接輔導，媒合職缺，或提供無息貸款輔導有意願且有能力的更生人創業。雖然有小額創業貸款，但若沒有經驗或技術便自行創業很容易失敗，「更生事業群」是撐起保護傘，讓他們先在這些已經運作穩定的公司裡學習，等技能成熟後，再出去創業也較容易成功，不會因為失敗受挫再重蹈覆徹。

更生保護會的前身為「台灣省司法保護會」，1946年11月設立，1967年更名為「台灣更生保護會」。辦理出獄的更生人的輔導、保護和協助工作，為財團法人組織的公益慈善團體，受台灣高等法院、高等檢察署和法務部監督。更生保護會目前設置「幸運草亞杜蘭人力工程行」(基隆)、「愛鄰舍幸運草企業社」（高雄）及「財團法人基督教晨曦會」（彰化）等3家「自營更生事業體」，讓更生人能安心就業。

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核稿編輯：邱宜君