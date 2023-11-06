更生保護會成立78週年，今年已協助逾5千人，18家友善廠商加入法務部「友善事業群」
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「更生事業群」目標是提供穩定、友善的工作環境，透過陪伴、職訓及輔導，給予更生人歸屬感與培養就業專長，使其順利復歸社會，降低再犯率。
專門協助出獄受刑人復歸社會的台灣更生保護會成立78週年，今（6）日舉辦慶祝會，今年截至10月底為止，更生保護會共協助5837位曾犯毒品罪的更生人，並提供急難救助金、子女獎助學金、租屋補助，就業獎勵金和心理諮商輔導等服務。「友善廠商更生事業體」推動不到2年，已有18家友善廠商加入，落實「貫穿式保護」幫助受刑人，也可緩解企業的缺工問題。
行政院長陳建仁到場致詞表示，人在生命旅途中難免犯錯，更生保護會的存在「就像瓷器出現裂縫時，黑暗中有光照進來。」法務部公開表揚多個協助更生人的有功人士、組織和企業，並強調將持續推動友善更生人的廠商擴大「更生事業群」，協助受刑人出獄後儘速站穩腳步。
陳建仁表示，更生保護工作並不容易，是司法教化中非常重要的一環，也是幫助人重返社會的關鍵，必須要有智慧、慈悲與勇氣，才能以同理心去為更生人的生活與發展設想。陳建仁說，有句話說「台灣最美風景是人」，看到全台各分會同仁的努力， 讓受挫折的人可以有新的未來，他十分感動。
法務部推動「更生事業群」協助就業
法務部長蔡清祥表示，今天要特別感謝全台各地的更生保護會，銜接矯正機關內教化與技訓，提供就業、就醫、就學、安置、家庭支持、急難救助、創業貸款等服務，讓更生人出獄後儘速站穩腳步，重新融入社會。法務部不放棄任何一位更生人，近年提出「更生人家庭支持及援助家庭服務方案」，將保護對象由「個人」擴及「家庭」，並以「貫穿式保護」概念結合更生保護團體、民間企業、個人等層面。
蔡清祥表示，近年法務部督導更生保護會推動「更生事業群」計畫，目前已和宜聯鋼鐵等多家公司簽約，成為「友善廠商更生事業體」，提供穩定、友善的工作環境，透過陪伴、職訓及輔導，給予更生人歸屬感與培養就業專長，使其順利復歸社會，降低再犯率。更生事業群推動不到2年，已有18家友善廠商加入，甚至在受刑人服刑期間，廠商便可開始挑選或訓練人才，協助其學習，不但落實「貫穿式保護」幫助受刑人，也可緩解企業的缺工問題。
蔡清祥指出，法務部以公私協力的模式，進入矯正機關辦理各項技能訓練，讓收容人能學習一技之長，參與自主監外作業；出監後再由更生保護會銜接輔導，媒合職缺，或提供無息貸款輔導有意願且有能力的更生人創業。雖然有小額創業貸款，但若沒有經驗或技術便自行創業很容易失敗，「更生事業群」是撐起保護傘，讓他們先在這些已經運作穩定的公司裡學習，等技能成熟後，再出去創業也較容易成功，不會因為失敗受挫再重蹈覆徹。
更生保護會的前身為「台灣省司法保護會」，1946年11月設立，1967年更名為「台灣更生保護會」。辦理出獄的更生人的輔導、保護和協助工作，為財團法人組織的公益慈善團體，受台灣高等法院、高等檢察署和法務部監督。更生保護會目前設置「幸運草亞杜蘭人力工程行」(基隆)、「愛鄰舍幸運草企業社」（高雄）及「財團法人基督教晨曦會」（彰化）等3家「自營更生事業體」，讓更生人能安心就業。
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核稿編輯：邱宜君
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小犬風災滿月，蘭嶼孩子仍在等待一間安全的家
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台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
小犬風災滿月前夕，小豪的媽媽回到倒塌舊家撿拾堪用物品時，依然不捨掉淚，「這個家10多年來也撐過很多颱風，沒想到這次太嚴重，整個家就沒了。」10月4日小犬颱風直撲蘭嶼，瞬間風速高達95.2m/s，是蘭嶼氣象站設站126年有紀錄以來最具破壞性的颱風之一，更是世界氣象觀測史上第三；且颱風登陸風勢過猛，吹壞氣象站風速計，使後續風力觀測直接停擺。破紀錄的狂風，讓習於防颱的蘭嶼人縱使做好一切準備，仍難以抵擋無情天災。
「經歷小犬後，真是怕到了！」在重災區東清部落，小莉的父母回想颱風夜仍有餘悸，直說當地防颱多年，卻第一次遇到這麼刁鑽的颱風。由於小犬颱風結構沒有受到台灣本島地形破壞，10月4日晚間登陸蘭嶼時，強勁陣風已經接近正常龍捲風的風力。颱風眼登陸前後的風向改變，更讓小莉一家、以及島上眾多家庭難以招架，「颱風一下子灌破家門和牆壁，廁所天花板也破掉，雨水就灌進家裡。」小莉父母和大孩子合力拿木板抵住家門和牆上的破洞，年幼的孩子也忙著舀除家中積水，和颱風對峙了一整晚。
近百戶房屋全毀或半毀，一生辛勞一夜全無
經過一個月，蘭嶼災情逐漸淡出媒體版面，然而風災留下的破壞仍四處可見。沿著環島公路走一圈，被折斷的電線杆及摔落在地的水塔隨處可見，被吹走的招牌也都還沒裝上，島上還有一處堆滿被毀家俱及房舍殘骸碎片，似無聲訴說安全的家園已不再。
「爺爺、奶奶不敢去看全毀的屋子，怕傷心。」小豪的媽媽和社工員分享，小犬颱風來襲時幸好有鄰居提醒，一家人提前躲進未完工的毛胚屋，才逃過一劫。只是隔天頂著強風跑回家，發現颱風已吹毀整間房屋，「好捨不得，我在這裡養大5個孩子。」她曾到台灣本島的工地做工多年，膝蓋還開過刀，眼看一點一滴攢血汗錢、搭建起來的家化為烏有，不禁難過掉淚。如今小豪的父母暫住毛胚屋裡，每天洗澡得向其他戶借浴廁，孩子也先安排住親戚家。
小豪家不是特例，台灣世界展望會社工員在災後走遍蘭嶼全島，逐一訪視服務的155戶家庭，發現近百戶房屋毀損，其中15戶與小豪家一樣全毀，必須借住親友家、或勉強棲身屋內僅存的角落，急需災害補助支持。此外，由於交通工具、漁船及農田損害以致生計受損，80幾戶家庭的大型家用設備—如水塔、冰箱、洗衣機等皆報銷，連帶影響居民及孩子的日常生活，急需募集生活扶助金，才能穩定受災的130戶家庭生活，以及孩子的學習發展。
世界展望會深耕蘭嶼49年，發起風災重建計畫
「小犬颱風造成蘭嶼全島受災，但居民仍然齊心協力重建家園。」台灣世界展望會東區辦事處曾幸錞總督導在蘭嶼服務多年，看見居民縱使在颱風中失去所有，仍懷抱盼望、竭力互助，「有些家庭儲備食材較多，就拿出來跟鄰居們分享，機車行免費出借摩托車給志工、民宿免費提供志工住宿。我們的社工員也擱下受損的家，先關懷服務家庭的需要。」
台灣世界展望會在蘭嶼深耕服務49年，透過兒童資助計畫支持蘭嶼孩子就學、培力經濟弱勢家庭發展生計。小犬風災過境後，展望會第一時間提供發電機、太陽能淨水器及照明組，解決居民斷電缺水問題。社工員也協助打掃滿目瘡痍的服務家庭，安慰居民們受災後衝擊的心。
面對災後龐大需要，台灣世界展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，聚焦三項重點：
- 關懷受災家庭孩童：展望會在蘭嶼服務的家庭，主要生計多為臨時工、農務或季節型觀光收入，且島上多數用品須從台灣運送，生活成本較高，經濟弱勢家庭實在無力重建倒塌房屋。展望會將提供修建補助與生活扶助金，協助家庭修建毀損住宅並維持基本生計。
- 社區防災韌力建造：蘭嶼地理位置易受風災，展望會在當地已配有兩組UVC太陽能淨水器，是由工研院及愛心企業因應備災需求與氣候調適行動而開發生產。計畫將再添購太陽能淨水器、發電機、照明組等設備，強化未來社區抵禦天災的能力。
- 災後創傷復原：展望會從多年天災重建經驗發現，災區民眾在三個月後容易出現創傷反應。展望會將規劃方案活動，協助服務家庭及社工員重建身心生活，並強化復原力。
重建之路挑戰多，需要眾人支持
此刻，蘭嶼已進入東北季風盛行期，曾幸錞總督導指出，「島上仰賴從台灣運輸補給資源，入秋東北季風逐漸轉強，將影響航班及修復進度長達數月，缺料及缺工使重建家園之路更漫長。」弱勢家庭想要蓋回一個家，著實需要社會大眾即時的資源挹注。
台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
本文章內容由「台灣世界展望會」提供。